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FMS Argentina 2026: cómo ganar entradas gratis y dónde ver en vivo Mecha vs. Dybbuk por Canal 26

La octava temporada comienza este domingo 18 de octubre en el Teatro Vorterix, con 11 batallas. Habrá transmisión en directo y un sorteo para los fanáticos.

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FMS Argentina transmite en vivo Canal 26.
Canal 26 transmitirá el evento en vivo y realiza un sorteo de entradas gratis para que los seguidores puedan asistir a la jornada inaugural. Foto: Prensa FMS / Urban Roosters.
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La FMS Argentina 2026/2027 comenzará este domingo 18 de octubre, a las 17.30, en el Teatro Vorterix de Buenos Aires, con Mecha vs. Dybbuk como batalla estelar. La octava temporada de la Freestyle Master Series, organizada por Urban Roosters, contará con 11 enfrentamientos entre figuras del freestyle argentino. Canal 26 transmitirá el evento en vivo y realiza un sorteo de entradas gratis para que los seguidores puedan asistir a la jornada inaugural.

Mecha vs. Dybbuk: el campeón de Red Bull Batalla llega al duelo estelar

Mecha llega al enfrentamiento después de consagrarse campeón de Red Bull Batalla Argentina 2026/2027, el pasado 2 de octubre, cuando derrotó a 1Tobi en la final nacional. El cordobés obtuvo su segundo título en esa competencia y aseguró su clasificación para la Final Internacional de Perú, prevista para marzo de 2027.

La FMS Argentina 2026/2027 comenzará este domingo 18 de octubre, a las 17.30, en el Teatro Vorterix de Buenos Aires, con Mecha vs. Dybbuk como batalla estelar.
La FMS Argentina 2026/2027 comenzará este domingo 18 de octubre, a las 17.30, en el Teatro Vorterix de Buenos Aires, con Mecha vs. Dybbuk como batalla estelar. Foto: Prensa: FMS / Urban Roosters.

El MC también fue campeón de FMS Argentina en la temporada 2024/2025, cuando finalizó con 25 puntos, por delante de Larrix (22) y Dybbuk (19).

En la edición siguiente, Mecha terminó tercero y Dybbuk ocupó la cuarta posición, por lo que ambos volverán a competir con el objetivo de alcanzar los primeros lugares.

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Cuáles son las 11 batallas de FMS Argentina 2026 y quiénes participan

La nueva temporada contará con Larrix, Mecha, Replik, Dybbuk, Abel, Exe, Facu HDR, Sophia y Rife. El décimo participante se definirá mediante el enfrentamiento entre Dyse y 1Tobi, bajo el formato “Vida o Muerte”.

Según el programa oficial de Urban Roosters, las 11 batallas anunciadas son:

  • Mecha vs. Dybbuk: batalla estelar.
  • Larrix vs. Facu HDR.
  • Sophia vs. Mecha.
  • Exe vs. Facu HDR.
  • Abel vs. Larrix.
  • Rife vs. Replik.
  • Sophia vs. Abel.
  • Rife vs. Exe.
  • Dyse vs. 1Tobi: Vida o Muerte.
  • Replik vs. ganador de Vida o Muerte.
  • Dybbuk vs. Extraplayer, cuya identidad todavía no fue anunciada.

La jornada también marcará el regreso de Larrix, campeón de FMS Argentina y FMS Internacional, después de competir en FMS Colombia.

Sorteo Canal 26: cómo ganar entradas para la FMS

Canal 26 sortea entradas para la jornada de FMS Argentina 2026/2027, que se realizará el domingo 18 de octubre en el Teatro Vorterix de Buenos Aires. El concurso está destinado exclusivamente a personas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Para participar del sorteo, hay que cumplir tres requisitos:

  1. Dar like a la publicación del sorteo en Instagram.
  2. Seguir las cuentas @canal26ok y @fmsarg.
  3. Comentar la publicación indicando con quién asistiría al evento.

Una vez completados estos pasos, los interesados estarán participando del sorteo para ganar entradas y disfrutar en vivo de una de las competencias más importantes del freestyle argentino.

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