Red Bull Batalla: la Final Nacional Argentina se vive en Telecentro Foto: red bull; batalla gallos; freestyle

La escena del freestyle argentino vuelve a encontrarse para una noche de rimas, improvisación y mucha competencia. El viernes 2 de octubre, Red Bull Batalla celebra su Final Nacional Argentina 2026, y en Telecentro vas a poder disfrutarla en vivo.

Red Bull Batalla Final 2026 en Telecentro

La competencia reunirá a algunos de los principales MCs de la escena argentina. Entre los clasificados se encuentran Cobe, Exe, Nasir Catriel, CTZ, Abel, Cacha, DYBBUK, Franchute, Klan, Mecha, Rife, Sophia y Tobi, entre otros.

La noche tendrá un objetivo claro: encontrar al MC que se consagre campeón de la Final Nacional y consiga el lugar para representar a Argentina en la próxima Final Internacional de Red Bull Batalla.

Red Bull Batalla: la Final Nacional Argentina se vive en Telecentro Foto: red bull; batalla gallos; freestyle

Red Bull Batalla: la Final Nacional Argentina se vive en Telecentro Foto: Prensa Telecentro

Cuándo y cómo ver la final de la Batalle Red Bull

Fecha: 02 de octubre Hora: 19:00 hs

Transmisión: en vivo en el Canal 1065 y en todos los dispositivos por T-Play

¡La Red Bull Batalla se vive con Telecentro!