En 1990 subió por última vez a un escenario, pronunció 4 palabras y no volvió a mostrarse en público: cómo fueron los 644 días finales de Freddie Mercury

Queen recibió el premio a la Contribución Destacada a la Música Británica, según consta en el archivo oficial de los BRIT Awards. Foto: NA.

El 18 de febrero de 1990, Freddie Mercury hizo su última aparición pública oficial durante la entrega de los BRIT Awards en el Dominion Theatre de Londres. El legendario cantante de Queen, que entonces tenía 43 años, fue junto a sus compañeros a recibir un reconocimiento por su trayectoria musical. Aquella noche pronunció apenas unas palabras antes de abandonar el escenario. 644 días después, el 24 de noviembre de 1991, murió a los 45 años a causa de una bronconeumonía relacionada con el sida.

Qué ocurrió el 18 de febrero de 1990 durante la última aparición pública de Freddie Mercury

Queen recibió el premio a la Contribución Destacada a la Música Británica, según consta en el archivo oficial de los BRIT Awards.

Brian May, Roger Taylor, John Deacon y Freddie Mercury subieron juntos al escenario. El cantante llevaba un traje claro y una bufanda blanca. Su aspecto físico había cambiado respecto de las actuaciones que lo habían convertido en una de las figuras más reconocidas del rock.

Fue Brian May quien habló en nombre del grupo y agradeció el reconocimiento. Mercury permaneció junto a sus compañeros y, antes de retirarse, se acercó al micrófono para pronunciar una breve despedida: “Thank you… good night” (Gracias… buenas noches).

Aquel momento quedó registrado por las cámaras. Aunque entonces no se anunció como una despedida, terminó convirtiéndose en la última aparición pública oficial del líder de Queen, tal como recoge la cronología de Ultimate Queen.

Qué hizo Freddie Mercury durante los 644 días que transcurrieron hasta su muerte

Después de aquella ceremonia, Mercury dejó de participar en presentaciones públicas oficiales, pero continuó trabajando en la música de Queen , incluso cuando su estado de salud se deterioraba.

El 4 de febrero de 1991, la banda publicó en el Reino Unido Innuendo , su último álbum de estudio lanzado mientras el cantante seguía con vida. El disco incluyó canciones como The Show Must Go On , I’m Going Slightly Mad y These Are the Days of Our Lives .

30 de mayo de 1991 , Mercury grabó su último videoclip con Queen, correspondiente a These Are the Days of Our Lives . La fecha fue confirmada por la banda en una El, Mercury grabó su último videoclip con Queen, correspondiente a. La fecha fue confirmada por la banda en una publicación de su sitio oficial

En aquellas imágenes apareció considerablemente más delgado y permaneció prácticamente inmóvil durante buena parte de la grabación. El video terminó con una frase dirigida a la cámara: “I still love you” (Todavía los amo) .

Según Queen, su antiguo asistente personal Peter Freestone recordó que caminar ya le resultaba extremadamente doloroso durante esa etapa.

aquella ceremonia no fue su última participación audiovisual. La biografía oficial de Freddie Mercury también confirma que continuó trabajando con el grupo durante sus últimos años. Por eso, aunque los BRIT Awards marcaron su última aparición ante el público,

Cuándo murió Freddie Mercury y qué enfermedad había mantenido en privado

El 23 de noviembre de 1991, Mercury confirmó públicamente que tenía sida mediante un comunicado. Hasta entonces había mantenido su diagnóstico fuera del conocimiento público, mientras circulaban especulaciones sobre su salud.

Al día siguiente, el 24 de noviembre de 1991, murió en su casa de Kensington, Londres. Tenía 45 años. La causa comunicada fue una bronconeumonía provocada por el sida, según informó The Guardian en su cobertura original de noviembre de 1991.

Su fallecimiento provocó homenajes de músicos y seguidores. El 20 de abril de 1992, Brian May, Roger Taylor y John Deacon encabezaron un concierto tributo en el estadio de Wembley, con la participación de numerosos artistas internacionales.

Según el archivo oficial de conciertos de Queen, el espectáculo también buscó recaudar fondos y promover la concientización sobre el sida.

La aparición del 18 de febrero de 1990 quedó como el último registro de Freddie Mercury sobre un escenario ante el público. Durante los siguientes 644 días, el cantante continuó grabando música y dejó algunas de las últimas interpretaciones de su carrera, mientras mantenía su enfermedad en el ámbito privado.