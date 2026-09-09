Arranca una nueva temporada de la FMS: quiénes son los 9 argentinos que competirán en la liga de freestyle

Se definieron los participantes del Freestyle Master Series (FMS) Argentina 2026 Foto: Urban Roosters

Urban Roosters vuelve con la 8ª temporada de FMS Argentina con un line up que reúne experiencia, títulos y distintas generaciones del freestyle. Tras los campeonatos de Wos (2018), Trueno (2019), Stuart (2021), Papo (2022), Larrix (2023), Mecha (2024) y Stuart (2025), 10 competidores emprenderán un camino en la búsqueda de un anillo dorado para trascender en la cultura urbana del panorama nacional e internacional.

La competencia comienza el domingo 18 de octubre en el Teatro Vorterix cuando dará comienzo la ansiada temporada tras más de medio año de espera. Las entradas parten de los 40.000 pesos y se pueden adquirir en AllAccess.

Quiénes son los argentinos que competirán en freestyle en la FMS 2026

LARRIX: El cordobés vuelve a la liga donde escribió una de las páginas más importantes de su carrera. Campeón de FMS Argentina en 2023 y posteriormente de FMS Internacional, Larrix se mantiene como uno de los nombres más destacados de la escena y buscará volver a conquistar el título nacional. Un retorno a la altura puesto que la anterior campaña estuvo representando a su país en FMS Colombia, lugar en el que logró un meritorio podio. MECHA: Uno de los grandes referentes de FMS Argentina continuará formando parte de la liga. El MC cerró la temporada 2025/26 en el tercer puesto y llega nuevamente con la experiencia de haber sido campeón nacional en 2024 y con la intención de volver a pelear por el anillo. REPLIK: El nombre histórico dentro del freestyle argentino afrontará una nueva temporada en FMS. Su experiencia y estilo únicos volverán a formar parte de una liga que conoce desde sus primeras ediciones. Un clásico que volvió renovado tras su paso por FMS Caribe. DYBBUK: Dentro de sus principales características se encuentra la regularidad, y después de terminar la 7ª temporada en 4ª posición, vuelve a la competición buscando dar el salto hacia las posiciones más altas de la tabla. Acostumbrado a posiciones altas, puede ser el año de la pelea por el título. ABEL: Tras su llegada la anterior campaña desde FMS Under, Abel ha logrado consolidarse dentro de la categoría profesional. Terminó en 5º lugar con 15 puntos y ahora tendrá una nueva oportunidad para seguir posicionándose como uno de los mejores representantes argentinos con una soltura y una manera de conectar ideas al alcance de muy pocos. EXE: Continuará en FMS después de una temporada en la que consiguió cinco victorias y terminó con 15 puntos. Su velocidad y capacidad competitiva volverán a estar presentes en la liga con un aval internacional que le hace crecer en los momentos más importantes. HDR: El “Hijo Del Rey” afrontará una nueva temporada después de haber estado presente la edición anterior, donde sumó 10 puntos. El argentino buscará mejorar sus resultados y escalar posiciones en la clasificación usando su mayor arma: una conexión con el público que les hace gritar, saltar… y sobre todo disfrutar. SOPHIA: Una de las representantes femeninas de la liga volverá a competir en FMS Argentina. Tras cerrar la pasada edición con ocho puntos, tiene enfrente una nueva oportunidad para seguir creciendo y demostrando su nivel dentro de la máxima categoría dejando unos momentos de flow que, quien los disfruta, jamás se olvida. RIFE: El campeón de FMS Under da el salto a la liga profesional, convirtiéndose en uno de los nuevos talentos que buscarán hacerse un lugar entre los nombres consolidados de FMS Argentina. Superó en una emocionante votación a nada más ni nada menos que Klan, por lo que su hype está por todo lo alto desde las calles.

Nueve competidores ya tienen su plaza asegurada, pero el roster definitivo todavía guarda un último espacio. Este lugar se decidirá mediante un enfrentamiento bajo el formato Vida o Muerte. Dyse y 1Tobi, desde el underground, serán los encargados de disputar esta última oportunidad. Ambos se enfrentarán por un lugar en FMS Argentina, con todo en juego en una batalla que definirá el décimo rapero.

Se definieron los participantes del Freestyle Master Series (FMS) Argentina 2026 Foto: Urban Roosters

La nueva temporada de FMS Argentina reunirá así a campeones, referentes históricos y nuevos talentos en un mismo escenario. Una combinación de generaciones que promete mantener a la liga albiceleste como uno de los grandes puntos de encuentro del freestyle argentino.