Diego Guelar reaccionó al regreso de María Corina Machado a Venezuela: “Empieza hoy el proceso de recuperación de la democracia”

Diego Guelar. Foto: archivo.

El dirigente opositor Edmundo González Urrutia anunció que María Corina Machado regresó a Venezuela y aseguró que su presencia en el país representa un momento importante para el futuro político venezolano. La noticia fue celebrada por el exembajador argentino Diego Guelar, quien consideró que comienza una nueva etapa para la recuperación democrática.

Edmundo González Urrutia anunció el regreso de María Corina Machado a Venezuela

A través de su cuenta de X, González Urrutia expresó su entusiasmo por el retorno de la dirigente opositora y adelantó que también tiene previsto viajar al país.

“¡Venezuela! Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida Maria Corina, está en territorio venezolano”, escribió.

En su publicación, sostuvo que se trata de una jornada significativa para los venezolanos y vinculó el regreso de Machado con el proceso político que atraviesa el país.

“Hoy es un día muy importante para los venezolanos. Nuestra voz soberana retorna con ella para liderar y encaminar este proceso”, manifestó.

Además, anticipó su intención de reencontrarse con la dirigente: “Muy pronto estaré con ustedes y con ella para que nuestro país avance verdaderamente hacia la libertad”.

El mensaje concluyó con una frase: “Ustedes lo saben, esto es hasta el final”.

La reacción de Diego Guelar al regreso de María Corina Machado

El exembajador argentino Diego Guelar se hizo eco del anuncio de González Urrutia y compartió su publicación en X con un mensaje de respaldo a Machado.

“Felicitaciones a @MariaCorinaYA !!!! Empieza HOY el proceso de recuperación de la DEMOCRACIA Venezolana !!!!”, escribió.

Felicitaciones a @MariaCorinaYA !!!! Empieza HOY el proceso de recuperación de la DEMOCRACIA Venezolana !!!!✌️✌️✌️✌️✌️✌️ — Diego Ramiro Guelar (@DiegorGuelar) October 25, 2026

De esta manera, Guelar celebró públicamente el regreso de la dirigente y expresó su expectativa sobre el futuro democrático de Venezuela.

Por el momento, la información sobre el retorno de Machado surge del anuncio de González Urrutia, mientras que el mensaje de Guelar constituye una reacción política a esa comunicación.