“Propone la alternativa del humanismo cristiano”: Diego Guelar analizó el mensaje del papa León XIV e interpeló a quienes ejercen responsabilidades políticas

El Papa León XIV sube al avión que lo traslada de Argentina a Perú. Foto: REUTERS

El exembajador argentino Diego Guelar reflexionó sobre el mensaje político y social del papa León XIV durante su gira por Sudamérica y consideró que el Pontífice busca presentar al mundo una alternativa basada en el humanismo cristiano. Además, relacionó sus discursos con lo que definió como la “derrota de Trump” y planteó el desafío que representa ese mensaje para la dirigencia política.

Qué dijo Diego Guelar sobre el papa León XIV y su mensaje al mundo

A través de una publicación en su cuenta de X, Guelar interpretó el recorrido del Santo Padre por Uruguay, Argentina y Perú como una oportunidad para impulsar una visión política y social que trascienda las fronteras de los países visitados.

“El Papá le habla al MUNDO desde Uruguay, Argentina y, especialmente, desde Perú (SU PATRIA), después de la DERROTA de Trump”, expresó el exdiplomático.

Papa León XIV, Basílica de Luján. Foto: REUTERS

En su mensaje, Guelar puso el foco en la propuesta que, según su interpretación, el Pontífice busca transmitir durante su viaje por la región: “Propone, con ALEGRÍA, la ALTERNATIVA del HUMANISMO CRISTIANO”, sostuvo.

La reflexión también incluyó una referencia al papel que deberían asumir los representantes políticos frente a los planteos del líder de la Iglesia católica.

En ese sentido, Guelar afirmó que el Papa “espera que una DIRIGENCIA Politica recoja el guante y la lleve a la práctica, allí, donde sea”.

De esta manera, el exembajador presentó la gira de León XIV no solamente como una serie de encuentros religiosos, sino como una oportunidad para promover una propuesta que, desde su perspectiva, también interpela a quienes ejercen responsabilidades políticas.