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Cómo cuidar una hortensia: cuánto regarla y dónde colocarla para que sus flores mantengan el color

Esta planta es una de las favoritas de la primavera, pero necesita ciertos cuidados para lucir sus flores al máximo.

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Cómo cuidar una hortensia: cuánto regarla y dónde colocarla para que sus flores mantengan el color.
Cómo cuidar una hortensia: cuánto regarla y dónde colocarla para que sus flores mantengan el color. Foto: Freepik.
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Las hortensias se convirtieron en una de las especies más elegidas para decorar jardines, patios y balcones gracias a sus flores llamativas y su capacidad de llenar de color cualquier espacio. Sin embargo, para que crezcan sanas y florezcan en todo su esplendor, es clave prestar atención a algunos cuidados básicos.

Uno de los puntos más importantes es la ubicación: necesitan buena luz, pero no soportan el sol directo durante las horas más calurosas. Además, el sustrato debe mantener la humedad sin encharcarse, ya que tanto la sequía como el exceso de agua pueden afectar el desarrollo de hojas y flores.

En algunas variedades, como la hortensia de hoja grande, el color de las flores depende de la acidez del suelo. Por eso, conocer las necesidades de la planta ayuda a mantenerla saludable y a entender por qué puede cambiar de tonalidad.

Dónde ubicar la hortensia para que crezca fuerte

Las hortensias se adaptan mejor a lugares con semisombra y buena iluminación natural. Lo ideal es que reciban sol suave por la mañana y sombra durante la tarde, sobre todo en zonas de altas temperaturas.

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Las hortensias necesitan buena luz natural. Foto: Pinterest

El sol intenso durante muchas horas puede marchitar las hojas y hacer que las flores pierdan humedad rápidamente. Por el contrario, una sombra demasiado densa limita la floración, ya que la planta necesita luz para desarrollarse.

Si se cultivan en maceta, conviene elegir un espacio ventilado y protegido de las condiciones extremas. Es fundamental que el recipiente tenga agujeros de drenaje para evitar el exceso de agua en las raíces.

La ubicación ideal puede variar según la especie y la variedad, por lo que siempre es recomendable revisar las indicaciones de cultivo al comprar la planta.

Cuánto y cómo regar las hortensias

El riego es clave para mantener el sustrato ligeramente húmedo, especialmente en primavera y verano, cuando la planta crece y florece. No hay una frecuencia única: depende de la temperatura, la exposición al sol, el tamaño de la maceta y la capacidad del suelo para retener agua.

Antes de regar, conviene comprobar la humedad de la tierra con los dedos. Si la superficie está seca, se puede aportar agua en cantidad suficiente hasta que salga por los agujeros de drenaje. Luego, hay que dejar que el exceso escurra y evitar que la maceta quede sobre un plato con agua.

En días calurosos, puede ser necesario regar más seguido. Si baja la temperatura o llueve, la planta necesitará menos agua.

Las hojas y flores caídas que recuperan firmeza tras el riego son señal de falta de agua. Si el sustrato está siempre empapado y las hojas presentan bordes marrones o se caen, puede haber un problema de exceso de agua o mal drenaje.

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