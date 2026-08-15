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Guía rápida: cómo hacer que las hortensias florezcan más y se vean más coloridas

Con algunos cuidados clave podés lograr que esta especie luzca espectacular en el patio o jardín.

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Guía rápida: cómo hacer que la hortensia florezca más y se vea más colorida.
Guía rápida: cómo hacer que la hortensia florezca más y se vea más colorida. Foto: Freepik.
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Las hortensias son una de las plantas más elegidas para llenar de color jardines, patios y balcones. Sus grandes flores pueden cambiar de tonalidad según la variedad y las condiciones del suelo, pero para conseguir una floración abundante es fundamental prestar atención a varios factores.

Con algunos cuidados sencillos es posible favorecer el desarrollo de nuevas flores y conseguir que la planta se mantenga saludable durante toda la temporada.

Hortensias, planta. Foto: Freepik.

La luz es una de las claves

La hortensia necesita buena iluminación, aunque no suele llevarse bien con el sol intenso durante las horas más calurosas. Lo ideal es ubicarla en un lugar donde reciba luz abundante y algunas horas de sol suave, especialmente durante la mañana.

En zonas muy cálidas, el sol directo de la tarde puede quemar las hojas y hacer que las flores pierdan rápidamente su aspecto saludable. Una ubicación con semisombra puede ser una buena alternativa.

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El riego debe ser constante

Esta especie necesita humedad suficiente para desarrollarse, especialmente durante los períodos de calor. La tierra debería mantenerse ligeramente húmeda, pero sin quedar permanentemente encharcada.

Antes de volver a regar, conviene comprobar el estado del sustrato. Si la superficie está seca, puede ser momento de aportar agua. También es importante que la maceta tenga agujeros de drenaje para evitar que el exceso de humedad se acumule alrededor de las raíces.

El suelo puede influir en el color

Uno de los aspectos más llamativos de algunas hortensias es que el color de sus flores puede verse influido por la acidez del suelo.

Hortensias, flor. Foto: Unsplash
Hortensias, flor. Foto: Unsplash

En determinadas variedades, especialmente las de flores rosadas o azules, un sustrato más ácido puede favorecer tonalidades azuladas, mientras que condiciones menos ácidas pueden contribuir a colores rosados. Sin embargo, no todas las hortensias responden de la misma manera, por lo que es importante conocer la variedad antes de intentar modificar el pH.

Para mantener la planta saludable, lo más recomendable es utilizar un sustrato adecuado para hortensias y evitar cambios bruscos.

Los nutrientes ayudan a una floración abundante

Para que la hortensia produzca nuevas flores necesita disponer de nutrientes. Durante la época de crecimiento puede utilizarse un fertilizante específico para plantas acidófilas, siguiendo siempre las indicaciones del envase.

Las hortensias pueden florecer abundantemente. Foto: Pinterest

No conviene excederse con el fertilizante. Una cantidad demasiado elevada no garantiza más flores y puede terminar perjudicando las raíces o provocando un crecimiento desequilibrado.

La poda también es importante

Uno de los errores más habituales es podar la hortensia en el momento equivocado. Algunas variedades producen flores sobre ramas viejas, mientras que otras lo hacen sobre brotes nuevos.

Por eso, antes de cortar ramas, es fundamental identificar qué tipo de hortensia se tiene. Una poda demasiado intensa o realizada fuera de época puede eliminar los futuros brotes florales.

En general, se pueden retirar las flores marchitas y las ramas secas o dañadas, pero para una poda más profunda conviene conocer primero la variedad.

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