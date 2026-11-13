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Con agua caliente, azúcar y lavandina: los 3 trucos de una florista para conservar las flores y evitar que se marchiten

Una florista recomendó utilizar elementos caseros para ayudar a prolongar la vida de las flores y que no pierdan su belleza.

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La gerbera también es conocida como margarita africana.
La gerbera se destaca por sus flores grandes y llamativas, disponibles en tonos como amarillo, naranja, rojo, fucsia, rosa y blanco. Foto: Wikimedia Commons
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Regalar flores es una forma de demostrar sentimientos hacia otra persona sin la necesidad de expresar palabras. Son un detalle que pueden adaptarse a cualquier situación: sea un cumpleaños, un aniversario, una visita especial o simplemente dar una flor un día cualquiera es una buena opción. La parte mala de este obsequio es que con el pasar de los días, comienzan a marchitarse. Pero hay tres trucos que ayudan a que tengan más vida en el florero.

A través de su cuenta de Instagram, la florista Luly Comaleras compartió una serie de recomendaciones infalibles para cuidar los ramos y conservar las flores frescas durante más tiempo en el hogar.

Flores ideales para espacios interiores
Flores ideales para espacios interiores Foto: Floristería Morris

Cómo cuidar las flores: paso a paso

El primer consejo consiste en preparar el florero con agua caliente, a una temperatura similar a la que se usa para tomar mate.

Luego, la florista sugiere incorporar una cucharada de azucar al agua del jarrón. Este ingrediente forma parte de los trucos caseros que se utilizan para ayudar al mantenimiento de las flores cortadas.

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Por último, Comaleras dice que agregar dos o tres gotas de lavandina por litro beneficia a la vida de la flor. De esta manera, finaliza el proceso que se puede realizar tranquilamente en casa.

Sin embargo, la emprendedora aclaró que estos consejos no son aplicables a todos los tipos de flores, aunque sí pueden utilizarse en la mayoría de ellas. Para eso es importante conocer las características de cada especie antes de poner en práctica estas recomendaciones.

Cómo hacer un adorno con una botella de champagne. Foto: Freepik.

Cómo convertir una botella en un florero

En algunas oportunidades, varias personas pueden regalar flores, como por ejemplo en un cumpleaños, y al llegar a casa surge un problema: no hay suficientes floreros para colocar todos los ramos. Pero existe una solución sencilla y económica para resolver este problema.

Con materiales y objetos que suelen encontrarse en cualquier hogar, es posible reemplezar un jarrón tradicional y crear una alternativa original que, además de cumplir su función, aporta un toque decorativo al ambiente.

Una de las opciones más prácticas es reutilizar una botella de vidrio, que siempre queda en alguna parte de la casa. Antes de cargar agua y poner las flores es importante sacar las etiquetas, eliminar restos de pegamento y lavar el objeto.

Después existen dos opciones: conservar la botella transparente, lo que reflejaría un estilo minimalista, o personalizarla con pintura y cintas que le aporten un toque diferente. Una vez definido los colores y los detalles, el florero estará listo para que las flores luzcan toda su belleza.

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