El árbol que crece a la sombra y es ideal para los jardines con poca luz: cómo cuidar el arce japonés

El árbol ideal para los rincones sombreados del jardín: tiene hojas de colores y no necesita sol fuerte. Foto: Pinterest

Con los días nublados y el cambio de clima, algunos jardines comienzan a sentir la falta de sol. Sin embargo, algunos árboles ornamentales se desarrollan mejor con luz filtrada y encuentran en los rincones protegidos una oportunidad para desplegar todo su potencial decorativo.

Entre los más destacados se encuentra el arce japonés, una especie apreciada especialmente por los amantes de las plantas por la forma de sus hojas, sus tonalidades y su capacidad de cambiar a lo largo de las estaciones.

Su aspecto delicado permite incorporarlo en patios, jardines pequeños y espacios exteriores donde se busca crear un ambiente tranquilo y natural. Sin embargo, para que crezca en buenas condiciones, es importante elegir una ubicación adecuada, protegerlo de las temperaturas extremas y prestar atención a la humedad del suelo, especialmente en regiones con veranos calurosos.

El árbol ideal para los rincones sombreados del jardín: tiene hojas de colores y no necesita sol fuerte Foto: Pinterest

Arce japonés: el árbol ideal para los jardines con poca luz y los climas nublados

El arce japonés, cuyo nombre científico es Acer palmatum, es un árbol ornamental originario de Asia oriental. Se caracteriza por sus hojas palmeadas, sus lóbulos bien definidos y por la variedad de colores presentes en su follaje: desde verdes, rojizos, hasta púrpuras y anaranjados.

Una de las principales ventajas de este árbol, es que se adapta a lugares con sombra parcial o luz filtrada. En estos ambientes, el follaje puede conservar mejor su aspecto, especialmente cuando las temperaturas son elevadas y el sol del mediodía es demasiado agresivo como para quemarlo si está expuesto a su luz.

Por eso, los jardineros recomendaron ubicarlo en sectores protegidos por paredes, pérgolas o árboles más grandes. También puede cultivarse en macetas amplias, lo que permite incorporarlo en patios y terrazas donde el espacio es limitado.

Sin embargo, la tolerancia a la sombra es relativa, ya que algunas especies necesitan más luz para mantener sus colores característicos, mientras que otros se adaptan mejor a ubicaciones parcialmente sombreadas.

El árbol ideal para los rincones sombreados del jardín: tiene hojas de colores y no necesita sol fuerte Foto: Pinterest

Cómo cuidar el arce japonés para que crezca saludable

Aunque es un árbol resistente cuando se encuentra en condiciones apropiadas, el arce japonés necesita ciertos cuidados para desarrollarse correctamente. El clima, la calidad del suelo y la exposición solar son factores determinantes, sobre todo en zonas donde el verano presenta temperaturas elevadas. Estas son las principales recomendaciones para mantenerlo saludable:

Elegir una ubicación protegida: conviene buscar un lugar con luz indirecta o sol suave durante las primeras horas del día, especialmente en regiones cálidas. La exposición intensa de la tarde puede quemar los bordes de las hojas.

Utilizar un suelo adecuado: necesita un sustrato fértil, con buena aireación y drenaje. El agua debe circular sin dificultad para evitar que las raíces permanezcan encharcadas.

Mantener una humedad equilibrada: el suelo debe conservar cierta humedad, sin secarse por completo durante períodos prolongados ni acumular agua en exceso. En verano, es importante revisar con mayor frecuencia las plantas cultivadas en macetas.

Protegerlo del viento intenso: las ráfagas fuertes pueden deshidratar el follaje y dañar sus hojas delicadas. Un sector reparado ayuda a reducir ese riesgo.

Evitar las podas excesivas: no necesita intervenciones frecuentes. Lo más conveniente es retirar las ramas secas o dañadas y realizar podas puntuales cuando sea necesario.

Controlar las condiciones de cultivo: si las hojas presentan bordes secos, manchas o pérdida de color, conviene revisar la exposición solar, el riego y el estado del sustrato antes de modificar los cuidados.

En cuanto al clima, no todas las variedades responden de la misma manera al calor. En zonas con veranos muy cálidos, es fundamental elegir un cultivar apropiado y ofrecerle protección durante las horas de mayor radiación.

La planta del arce japonés. Foto: Unsplash.

¿Se puede cultivar un arce japonés en una maceta?

El arce japonés puede plantarse en macetas y es una alternativa útil para aquellos que tienen balcones, patios y jardines pequeños. Para conseguir buenos resultados, es importante seleccionar un recipiente amplio, con orificios de drenaje y suficiente espacio para el desarrollo de las raíces.

El sustrato debe retener parte de la humedad, pero permitir que el agua sobrante salga con facilidad. Además, las plantas cultivadas en recipientes necesitan controles más frecuentes, ya que la tierra puede calentarse y secarse con mayor rapidez que la del suelo.

Con una ubicación apropiada y cuidados adaptados al clima, el arce japonés puede convertirse en el protagonista de un rincón verde. Su follaje ornamental, sus formas delicadas y sus cambios de color a lo largo del año lo convierten en una opción atractiva para quienes buscan sumar un árbol decorativo sin depender de una exposición solar intensa.