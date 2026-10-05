El árbol japonés que parece sacado de un cuento: sus hojas cambian de color y es ideal para patios pequeños

Árbol japones Foto: Pinterest

La primavera es una de las mejores épocas para observar cómo el jardín recupera su color. Algunas especies de plantas despliegan todo su potencial ornamental y entre las más ponderadas, se encuentra el arce japonés, un árbol originario de Asia, que conquista a todos por sus hojas delicadas, porte elegante y su variedad de tonalidades a lo largo del año.

Su nombre científico es Acer palmatum y se caracteriza por un crecimiento relativamente lento, una copa extendida y hojas palmeadas que pueden presentar tonos verdes, rojizos o púrpuras, según la variedad. Su tamaño moderado permite incorporarlo en patios y jardines pequeños, e incluso cultivarlo en macetas amplias.

Este ejemplar es ideal para quienes quieren llenar de color el balcón o la terraza durante todo el año y anticiparse a la primavera con tan solo ver sus hojas rojas, amarillas y naranjas.

Árbol japones Foto: Pinterest

El árbol japonés que llena de color los jardines durante la primavera

Durante la primavera, el arce japonés comienza a desarrollar nuevos brotes y hojas que renuevan su aspecto después del reposo invernal. Su follaje puede presentar diferentes tonalidades, desde verdes luminosos hasta rojos y bordó, una característica que lo convierte en una pieza ornamental capaz de transformar cualquier espacio exterior.

De hecho, una de las particulares se encuentra en las formas de sus hojas, divididas en lóbulos que recuerdan a una mano abierta. Algunas variedades tienen bordes profundamente recortados, lo que les da una apariencia liviana y delicada.

Aunque suele asociarse con los jardines tradicionales japoneses, también puede adaptarse a diseños contemporáneos, patios urbanos y terrazas. Su silueta permite utilizarlo como ejemplar protagonista o combinarlo con arbustos bajos y plantas de follaje verde. Además, en primavera despliega sus brotes y durante el verano, mantiene una copa frondosa.

Árbol japones Foto: Pinterest

Cómo cuidar el arce japonés durante la primavera

Para que el arce japonés crezca saludable, uno de los aspectos fundamentales es elegir correctamente su ubicación. Necesita buena iluminación, pero el sol directo e intenso durante las horas centrales del día puede dañar sus hojas, especialmente cuando las temperaturas comienzan a subir.

Lo ideal es colocarlo en un sector de semisombra, con algunas horas de sol suave por la mañana y protección frente a los vientos fuertes. El riego también requiere atención. Durante la primavera, cuando comienza su etapa de crecimiento activo, conviene mantener el sustrato ligeramente húmedo, sin provocar encharcamientos. Antes de volver a regar, es recomendable comprobar la humedad de la tierra.

En cuanto al suelo, prefiere un sustrato fértil, con materia orgánica y buen drenaje. Si se cultiva en maceta, el recipiente debe contar con agujeros en la base y suficiente espacio para el desarrollo de las raíces.

Árbol japones Foto: Pinterest

La poda debe ser moderada: alcanza con retirar las ramas secas, dañadas o que se crucen, sin alterar demasiado su forma natural. Con estos cuidados, el arce japonés puede convertirse en uno de los grandes protagonistas de la temporada.

Su follaje delicado, sus cambios de color y su adaptación a espacios reducidos lo convierten en una alternativa ornamental para quienes buscan renovar el jardín durante la primavera.