Guía rápida: cómo cuidar el aloe vera para que crezca fuerte y saludable.

El aloe vera se ganó un lugar en muchísimos hogares argentinos, no solo por su aspecto decorativo, sino también por las propiedades curativas de su gel, ideal para calmar quemaduras o irritaciones en la piel. Sin embargo, aunque es una especie resistente y fácil de mantener, muchos terminan descuidándola o, por el contrario, la riegan en exceso y la perjudican.

Más allá de su fama como “farmacia natural”, el aloe vera suma puntos porque purifica el aire, se adapta a distintos ambientes y es perfecta para quienes no tienen mucho tiempo o experiencia con plantas. Pero para que crezca fuerte y con hojas carnosas, hay que prestar atención a cuatro factores fundamentales. Te contamos la guía rápida para mantenerla saludable.

Dónde ubicar el aloe vera: la importancia de la luz

El aloe vera necesita mucha luz solar directa para desarrollarse bien. Lo ideal es ubicarlo cerca de una ventana bien iluminada, donde reciba entre 6 y 8 horas de sol al día.

Con estos cuidados el aloe vera crecerá rápido. Foto: Unsplash.

Si la planta está en interiores, conviene elegir el espacio más luminoso de la casa, como un balcón interno o una ventana orientada al norte. Cuando le falta luz, las hojas se vuelven finas, débiles y se estiran buscando claridad.

Cómo regar el aloe vera: menos es más

El error más común es excederse con el agua. Al ser una suculenta, el aloe almacena agua en sus hojas y no tolera el exceso de humedad.

La clave es dejar que la tierra se seque por completo antes de volver a regar. En verano, alcanza con un riego semanal o cada diez días; en invierno, puede espaciarse a cada tres o cuatro semanas. Es fundamental evitar que quede agua estancada en el plato bajo la maceta, porque las raíces se pudren fácilmente.

Qué tierra y maceta elegir para el aloe vera

El sustrato debe ser poroso y liviano, mezclando tierra para macetas con arena gruesa o perlita para asegurar un buen drenaje. La maceta, por su parte, tiene que tener agujeros en la base y, si es de barro o cerámica porosa, mucho mejor: así el exceso de humedad se evapora más rápido que en las de plástico.

Cómo proteger el aloe vera del frío

Aunque soporta bien el calor, el aloe vera sufre con las heladas y el frío extremo. Si en tu zona las temperaturas bajan de 0°C, conviene resguardarlo adentro o bajo techo durante las noches más frías del invierno.

Señales de alerta: cómo saber si tu aloe vera necesita ayuda

Si las hojas están caídas, marrones y blandas, probablemente te excediste con el riego o la maceta no drena bien: hay que reducir el agua de inmediato. En cambio, si las hojas se ven delgadas, arrugadas o pálidas, la planta necesita más agua o más horas de sol directo.