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Confirmado por la abuelita Ofelia: “Para mejores frutales, mezcla plátano, cenizas de leña, borra de café, cáscara de huevo y canela en diez litros de agua”

La recomendación de la experta permite reutilizar residuos orgánicos y transformarlos en un complemento para el cuidado de los árboles.

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La mezcla de la abuelita Ofelia para mejores frutales.
La mezcla de la abuelita Ofelia para mejores frutales. Foto: Captura
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Lograr que los árboles frutales crezcan fuertes y produzcan frutos de mejor calidad es uno de los principales desafíos para quienes tienen una huerta o un jardín en casa. En este contexto, la abuelita Ofelia compartió en un video una sencilla mezcla casera elaborada con ingredientes que habitualmente se encuentran en la cocina.

Según explica, la preparación combina plátano, cenizas de leña, borra de café, cáscara de huevo y canela en polvo en diez litros de agua. La recomendación despertó interés en las redes sociales porque permite reutilizar residuos orgánicos y transformarlos en un complemento para el cuidado de los frutales.

Cómo preparar el abono casero recomendado por la abuelita Ofelia

Para realizar esta mezcla se necesitan cáscaras o trozos de plátano, una pequeña cantidad de ceniza de leña, borra de café usada, cáscaras de huevo trituradas y canela en polvo. Todos los ingredientes deben colocarse en un recipiente con diez litros de agua.

La mezcla de la abuelita Ofelia para mejores frutales. Video: Instagram @la_abuelita_ofelia

Ofelia mostró el procedimiento y explicó cómo utiliza la preparación en sus plantas. La mezcla debe revolverse para integrar los componentes y, preferentemente, dejarse reposar antes de aplicarla alrededor de la tierra, sin mojar excesivamente las hojas ni el tronco.

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Qué aporta cada ingrediente a los árboles frutales

De acuerdo con la explicación de la experta, cada elemento de este abono casero cumple una función específica:

  • Plátano: aportaría potasio.
  • Cenizas de leña: aportarían fósforo.
  • Borra de café: sería una fuente de nitrógeno.
  • Cáscara de huevo: aportaría fósforo y nitrógeno.
  • Canela en polvo: sumaría hierro.

Cabe señalar que la composición real es más amplia. Las cáscaras de huevo se destacan principalmente por su contenido de calcio, mientras que las cenizas de madera pueden aportar potasio, calcio, fósforo y algunos micronutrientes. La borra de café contiene nitrógeno, aunque este no siempre queda disponible inmediatamente para las raíces.

Cada cuánto se puede utilizar este abono casero

La frecuencia dependerá del tipo de frutal, la época del año y las características del suelo. Como criterio preventivo, conviene probar primero una cantidad reducida y observar la respuesta de la planta antes de repetir la aplicación.

La abuelita Ofelia: “Si le colocas clavos oxidados al tronco de tus frutales, te darán flores y frutos mejores de lo que esperabas: crecerán grandes y jugosos”.
La mezcla de la abuelita Ofelia para mejores frutales. Foto: Captura

Este preparado puede funcionar como complemento. Si el frutal presenta hojas amarillas, poco crecimiento o escasa producción, lo más recomendable es consultar a un especialista para identificar la causa exacta.

Aunque se trate de ingredientes naturales, eso no significa que puedan utilizarse en cualquier cantidad. Las cenizas de leña elevan el pH del suelo y su uso excesivo podría dificultar que las plantas absorban determinados nutrientes. Además, solo deben emplearse cenizas provenientes de madera limpia y sin pinturas, barnices o tratamientos químicos.

La borra de café también debería incorporarse con moderación. Una alternativa más segura consiste en agregarla previamente al compost, ya que grandes concentraciones pueden afectar la germinación o el desarrollo de algunas especies.

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