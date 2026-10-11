Sin romper el cemento: los 3 árboles que se pueden cultivar en macetas para llenar de verde un patio gris

El arce japonés (Acer palmatum) se destaca por sus hojas ornamentales y es una alternativa para patios que no reciben sol intenso. Foto: Wikimedia Commons

Los patios de cemento suelen presentar un desafío para quienes disfrutan de la jardinería: la falta de tierra disponible para plantar. Sin embargo, una alternativa es incorporar árboles en macetas grandes, capaces de transformar el aspecto del espacio y aportar vegetación durante buena parte del año.

Según la Royal Horticultural Society (RHS), una de las principales instituciones de horticultura, existen distintas especies que se adaptan al cultivo en contenedores, incluso en patios y terrazas de dimensiones reducidas.

La clave está en elegir árboles de crecimiento moderado, utilizar recipientes adecuados y respetar sus necesidades de luz, agua y espacio para las raíces.

El arce japonés (Acer palmatum) se destaca por sus hojas ornamentales y es una alternativa para patios que no reciben sol intenso. Foto: Wikimedia Commons

Los 3 árboles que se pueden plantar en macetas grandes en un patio de cemento

No todos los árboles necesitan crecer directamente en el suelo. Algunas especies pueden desarrollarse durante años en recipientes, siempre que reciban los cuidados necesarios. Entre las alternativas recomendadas por la RHS se encuentran:

Olivo: ideal para patios soleados

El olivo (Olea europaea) es una opción para incorporar un árbol de hojas verdes y plateadas a un patio.

Puede crecer en macetas grandes.

Prefiere lugares con abundante luz solar.

Necesita un sustrato con buen drenaje.

Tolera períodos secos cuando está establecido, aunque en maceta requiere riego regular.

Puede necesitar protección frente a heladas intensas.

Su copa puede aportar algo de sombra, aunque el tamaño que alcance dependerá de la variedad, el recipiente y los cuidados.

Arce japonés: una alternativa para espacios con semisombra

El arce japonés (Acer palmatum) se destaca por sus hojas ornamentales, que en muchas variedades adquieren tonos rojizos, anaranjados o amarillos.

Existen variedades compactas adecuadas para macetas.

Prefiere espacios protegidos de los vientos fuertes.

Muchas variedades crecen mejor con semisombra.

Necesita humedad regular, sin encharcamientos.

Pierde sus hojas durante la época fría.

Es una alternativa especialmente atractiva para patios que no reciben sol intenso durante todo el día.

Laurel: resistente a la poda y de hojas permanentes

El laurel (Laurus nobilis) es otro de los árboles que pueden cultivarse en recipientes amplios.

Conserva sus hojas durante todo el año.

Puede crecer tanto al sol como en semisombra.

Tolera podas para controlar su forma y tamaño.

Necesita un suelo con buen drenaje.

Sus hojas también tienen usos culinarios.

Una de sus ventajas es que puede mantenerse con una copa compacta mediante podas adecuadas.

El laurel (Laurus nobilis) es un árbol que puede cultivarse en recipientes amplios Foto: Wikimedia Commons

Cómo plantar un árbol en una maceta sobre un patio de cemento

Para que un árbol crezca saludablemente, no alcanza con elegir una especie apropiada. El recipiente y las condiciones de cultivo también son fundamentales.

La Royal Horticultural Society recomienda tener en cuenta los siguientes aspectos:

Elegir una maceta amplia: el recipiente debe tener espacio suficiente para las raíces. Como referencia general, muchos árboles pueden terminar necesitando una maceta de unos 45 centímetros de diámetro o más, según la especie. Garantizar el drenaje: es indispensable que la base tenga agujeros para permitir la salida del exceso de agua. Utilizar un sustrato apropiado: debe proporcionar nutrientes, retener la humedad necesaria y permitir la circulación del aire. Ubicar el árbol según sus necesidades: algunas especies requieren pleno sol y otras prefieren ambientes parcialmente sombreados. Controlar el riego: los árboles cultivados en macetas suelen perder humedad más rápidamente que los plantados directamente en tierra. Revisar las raíces: cuando ocupan todo el recipiente, puede ser necesario trasplantar el ejemplar o realizar tareas de mantenimiento específicas.

También es importante colocar las macetas sobre una superficie estable y evitar que permanezcan constantemente sobre agua acumulada.

El arce japonés (Acer palmatum) se destaca por sus hojas ornamentales y es una alternativa para patios que no reciben sol intenso. Foto: Wikimedia Commons

El error más común al tener árboles en macetas

Uno de los errores más habituales es pensar que cuanto más grande sea la maceta desde el principio, mejor crecerá el árbol.

Sin embargo, los especialistas de la RHS advierten que colocar un ejemplar pequeño en un recipiente excesivamente grande puede favorecer el encharcamiento del sustrato y afectar sus raíces.

Por eso, recomiendan aumentar progresivamente el tamaño del recipiente a medida que el árbol crece.

También conviene evitar las especies de crecimiento demasiado rápido o que alcanzan grandes dimensiones, porque sus raíces pueden quedar limitadas con el paso del tiempo.

Aunque un árbol cultivado en maceta generalmente no alcanza el tamaño de uno plantado directamente en el suelo, puede ser una solución práctica para sumar vegetación, mejorar la apariencia del patio y conseguir algo de sombra natural sin realizar modificaciones importantes en el piso.