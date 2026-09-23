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El árbol que florece sin hojas, se destaca por su resistencia y llena de color las calles de Buenos Aires

El lapacho es uno de los grandes protagonistas de la primavera. Nativo de Sudamérica y de enorme valor ornamental, tiene flores con forma de campana y distintas tonalidades. Conocelo en la nota.

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Lapacho, árbol.
Lapacho, árbol. Foto: Freepik
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Año tras año, la primavera trae consigo una de las postales más impactantes con colores que iluminan Buenos Aires y que llenan de vida la ciudad. En esta época del año destacan los imponentes lapachos, que comienzan a florecer y se han convertido en uno de los símbolos más emblemáticos de la zona.

El color que aporta a la ciudad despertó un creciente interés por conocer sus cuidados esenciales y el tiempo que tarda en florecer desde su plantación. La buena noticia es que la espera no es demasiado larga para disfrutar de la belleza que ofrece.

Florecen los lapachos en CABA. Foto: Instagram @buenosaires.ar

Lapachos en la Ciudad de Buenos Aires

En Buenos Aires, pueden encontrarse distribuidos en plazas y parques, donde destacan por su porte y su estallido floral. Pueden verse en los parques Saavedra, Los Andes, Avellaneda, Chacabuco, Micaela Bastidas, Thays, Patricios, Rivadavia, Lezama y Alberdi, así como en los canteros de la Avenida 9 de Julio, la Plaza de los Virreyes, Plaza Armenia y Plaza Italia, entre otros rincones verdes.

Los barrios con mayor presencia de lapachos rosados son Palermo, Puerto Madero, Saavedra y Villa Urquiza.

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Uno de los ejemplares más emblemáticos de la Ciudad es el lapacho de Ezcurra, ubicado en la intersección de Figueroa Alcorta y Ramón Castilla, en Barrio Parque. Este árbol, plantado por el paisajista Martín Ezcurra, se convirtió en un verdadero ícono urbano: cuando florece, marca el inicio de la estación más colorida del año.

Florecen los lapachos en CABA. Foto: Instagram @buenosaires.ar

Cuánto tarda el lapacho en dar flores

“Desde semilla, y en condiciones óptimas de crecimiento, el lapacho puede tardar entre 3 a 5 años de edad en desarrollar sus primeras flores, llegando a su plenitud aproximadamente a los 10-15 años”, explica Virginia Rosso, Ingeniera Agrónoma en la Facultad de Agronomía.

Con respecto a los cuidados clave, se debe tener en cuenta los requerimientos de la especie en su hábitat natural. El lapacho es una especie nativa de Sudamérica. “Dentro de Argentina se puede encontrar en la ecorregión de selvas, particularmente en las Yungas, donde prefiere suelos arenosos y húmedos”, desarrolla la especialista.

Y agrega: “Al momento del trasplante de un ejemplar juvenil se debe mantener el suelo húmedo, sin encharcamiento, hasta que el mismo logre el establecimiento”.

Florecen los lapachos en CABA. Foto: Instagram @buenosaires.ar

Ahora bien, en etapas de crecimiento y floración, “la demanda de agua, suele ser mayor que en el reposo invernal, pero con las lluvias de la ciudad es suficiente para cubrir los requerimientos”. El lapacho soporta el sol directo, pero no las bajas temperaturas.

En cuanto a requerimiento de podas, “cuando son jóvenes se pueden realizar podas de estructura o formación para guiar al futuro árbol adulto en su crecimiento, siempre contemplando que en estos casos la mejor época de poda es en invierno, con el árbol defoliado”, explica la ingeniera.

Florecen los lapachos en CABA. Foto: Instagram @buenosaires.ar

Sin embargo, al momento de realizar una poda, es muy importante tener en cuenta que solo se deben “eliminar las ramas secas, dañadas o enfermas”, ya que lo que se busca es mantener la salud del árbol. Por su parte, “la remoción de grandes cantidades de material vegetal podrían afectar significativamente la floración”, concluye Virginia Rosso.

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