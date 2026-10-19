comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Los veterinarios advierten sobre el bulldog francés y la actividad física: “No pueden hacer un buen intercambio de oxígeno”

La especialista Silvina Muñiz explicó que existen determinadas razas para las cuales este tipo de actividades no son recomendables, a diferencia de los galgos. Además, mencionó aspectos muy cruciales que hay que tener en cuenta antes de hacer actividad física con tu mascota.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
La especialista Silvina Muñiz explicó que existen determinadas razas para las cuales este tipo de actividades no son recomendables, a diferencia de los galgos.
Los veterinarios advierten sobre el bulldog francés y la actividad física. Foto: Unsplash
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Cada vez son más frecuentes las jornadas de running que incluyen a las mascotas como compañeras de recorrido. Sin embargo, aunque la actividad física puede resultar beneficiosa para muchos perros, no todos están en condiciones de afrontar una carrera o una exigencia física prolongada. Especialistas advierten que, antes de anotarse en este tipo de eventos, es fundamental evaluar la salud y las características particulares de cada animal.

Las razas de perros que no deberían correr largas distancias, según una veterinaria

La veterinaria Silvina Muñiz (MP 5438) explicó que existen determinadas razas para las cuales este tipo de actividades no son recomendables. Entre ellas se encuentran los perros braquicéfalos, es decir, aquellos que tienen la nariz chata, como los bulldogs franceses, bulldogs ingleses y pugs.

Según la especialista, estos animales presentan limitaciones respiratorias que pueden complicarse durante esfuerzos intensos. “No pueden hacer un buen intercambio de oxígeno”, indicó Muñiz, durante una entrevista con Canal 26 en la DOGRUN 2026.

La especialista Silvina Muñiz explicó que existen determinadas razas para las cuales este tipo de actividades no son recomendables, a diferencia de los galgos.
El bulldog francés presenta limitaciones respiratorias que pueden complicarse durante esfuerzos intensos. Foto: Unsplash

Por esa razón, participar en carreras o eventos de running puede representar una exigencia excesiva para su organismo, especialmente en días de altas temperaturas o humedad elevada.

Contenido Recomendado

César Millán, adiestrador canino de 57 años:“Es importante entrenar la nariz, la vista y los oídos de un perro”

César Millán, adiestrador canino.

Los veterinarios concuerdan sobre el Shih Tzu:estos perros suelen buscar la cercanía de sus dueños porque disfrutan de la compañía y la vida en familia

Los veterinarios coinciden sobre el Shih Tzu: “Estos perros suelen buscar la cercanía de sus dueños porque disfrutan de la compañía y la vida en familia”.

Artrosis, dolores y embarazo: los problemas que podrían afectar a los perros al correr

La recomendación de evitar este tipo de competencias no se limita únicamente a ciertas razas. Muñiz remarcó que tampoco deberían participar perros que padezcan problemas de artrosis, trastornos de columna o cualquier afección que provoque dolor.

Si hay dolor, no hay que correr”, resume el criterio que sostienen muchos profesionales al momento de evaluar la aptitud física de una mascota.

La especialista Silvina Muñiz explicó que existen determinadas razas para las cuales este tipo de actividades no son recomendables, a diferencia de los galgos.
La veterinaria remarcó que tampoco deberían participar perros que padezcan problemas de artrosis. Foto: Unsplash

La advertencia también alcanza a las perras embarazadas, ya que el esfuerzo físico intenso puede afectar tanto a la madre como al desarrollo de las crías. En todos los casos, la consulta veterinaria previa es clave para determinar si el animal está en condiciones de realizar actividad deportiva.

La obesidad en perros, un riesgo silencioso que preocupa a los veterinarios

Otro de los puntos sobre los que hizo especial hincapié la profesional es el sobrepeso, una problemática cada vez más frecuente entre las mascotas que viven en entornos urbanos. “La obesidad es un factor muy peligroso a la hora de correr”, advirtió Muñiz.

La veterinaria destacó que existen tratamientos y planes de manejo específicos para ayudar a los perros a bajar de peso de manera saludable, ya que la obesidad no debe considerarse una condición normal ni inevitable. Además, puso el foco en la responsabilidad de los tutores en los hábitos alimenticios de sus mascotas.

La especialista Silvina Muñiz explicó que existen determinadas razas para las cuales este tipo de actividades no son recomendables, a diferencia de los galgos.
El sobrepeso es una problemática más frecuente entre las mascotas que viven en entornos urbanos. Foto: Unsplash

Lo interesante es que los perros no engordan solos: engordan porque nosotros les damos de comer. Entonces, hay que educar a los tutores y a las familias para que sepan cómo darles de comer y que la vida no sea un premio de comida, porque ellos comen y engordan mucho”, explicó. Para la especialista, la prevención pasa por generar conciencia sobre la alimentación adecuada y evitar asociar permanentemente el afecto o la recompensa con la comida.

En definitiva, el crecimiento de las actividades deportivas compartidas entre personas y mascotas representa una oportunidad para promover hábitos saludables, pero también plantea la necesidad de actuar con responsabilidad. Antes de participar en una carrera, los expertos recomiendan evaluar la condición física del perro y recordar que el bienestar del animal siempre debe estar por encima de cualquier objetivo deportivo.

PerrosRunningVeterinarios
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

Nota Más leídas

  1. Poner piedras en la maceta de la lengua de suegra:por qué lo recomiendan y qué beneficios tiene

    Poner piedras en la maceta de la lengua de suegra: por qué lo recomiendan y qué beneficios tiene

  2. Cómo cuidar un árbol de jade:cuánto regarlo y dónde colocarlo para que crezca con hojas carnosas y brillantes en 2026

    Cómo cuidar un árbol de jade: cuánto regarlo y dónde colocarlo para que crezca con hojas carnosas y brillantes en 2026

  3. Poner un palito de madera en la maceta de lengua de suegra:para qué sirve y cómo ayuda a controlar el riego

    Poner un palito de madera en la maceta de lengua de suegra: para qué sirve y cómo ayuda a controlar el riego

  4. Cómo cuidar una Santa Rita:cuánto regarla y dónde colocarla para que se llene de flores

    Cómo cuidar una Santa Rita: cuánto regarla y dónde colocarla para que se llene de flores

  5. Heredó una granja familiar de 196 hectáreas, plantó más de 23.000 árboles y ahora busca recuperar un bosque

    Heredó una granja familiar de 196 hectáreas, plantó más de 23.000 árboles y ahora busca recuperar un bosque
Lo Ultimo

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Música

FMS Argentina 2026:dónde ver en vivo Mecha vs. Dybbuk por Canal 26

FMS Argentina transmite en vivo Canal 26.

Dónde queda Huanguelén, el pueblo que vio nacer al histórico José Larralde y cuyo nombre de origen mapuche significa “lucero del alba”

Desconsuelo en el folklore:murió a los 78 años uno de los maestros que dejó su huella en la música y la danza por más de 6 décadas

Bailar folklore después de los 65:esto dice la ciencia sobre memoria, equilibrio y la salud del cerebro

Autos

Mide menos de 300 centímetros, alcanza los 90 km/h y promete ser la gran estrella de los autos eléctricos en 2027

Citroën 2CV

No es ciencia ficción:China desarrolla robots autónomos tipo “manada de lobos” para la guerra

Regalos del Día de la Madre:precios, marcas y modelos de celulares que se consiguen con descuento y 18 cuotas sin interés

La voz podría revelar cómo envejece el cerebro:el “reloj del habla” hecho con IA que detecta el deterioro cognitivo

Turismo

En 2016, una familia del puerto de Mar del Plata convirtió una receta casera en un alfajor de 100 gramos:lo hizo con 50 gramos de dulce de leche y sin conservantes

Malfatti

Tiene 120 surtidores de combustible y una curiosa prohibición para los camioneros:así es la estación de servicio más grande del mundo

Freddy, maestro en empanadas de la pizzería Pin-Pun:“Uso 4 dedos y soy el único empleado que hace el repulgue al revés”

Cómo, cuándo y dónde será “La Noche de los Telos”, con descuentos del 50% en 60 hoteles alojamiento