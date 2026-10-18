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Los veterinarios concuerdan sobre el Shih Tzu: estos perros suelen buscar la cercanía de sus dueños porque disfrutan de la compañía y la vida en familia

Esta raza pequeña y sociable se destaca por su apego a las personas y su capacidad de adaptarse a distintos hogares, pero necesita atención especial para mantenerse saludable y feliz.

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Los veterinarios coinciden sobre el Shih Tzu: “Estos perros suelen buscar la cercanía de sus dueños porque disfrutan de la compañía y la vida en familia”.
Los veterinarios coinciden sobre el Shih Tzu: “Estos perros suelen buscar la cercanía de sus dueños porque disfrutan de la compañía y la vida en familia”. Foto: Foto: Gemini
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El Shih Tzu es uno de los perros de compañía más populares por su tamaño pequeño, su carácter amigable y su facilidad para adaptarse tanto a departamentos como a casas con espacios reducidos. Criado históricamente para acompañar a las personas, este perro suele buscar la cercanía de sus dueños y disfruta de compartir tiempo con ellos en las actividades cotidianas.

Según el American Kennel Club (AKC), el Shih Tzu es juguetón, cariñoso y extrovertido. Esta inclinación a estar cerca de la gente tiene raíces en el origen de la raza, que durante siglos fue criada para la compañía. Por eso, es común ver a estos perros siguiendo a sus dueños por la casa, descansando a su lado o acompañándolos mientras trabajan o miran televisión.

Cómo es la convivencia con un Shih Tzu y qué cuidados necesita

El Shih Tzu suele ser una excelente opción para quienes buscan un perro pequeño y sociable. Se adapta bien a la vida en familia, incluso con chicos y otros animales, aunque es fundamental enseñar a los niños a tratarlo con mucho cuidado para evitar accidentes por su tamaño.

El pelaje largo del Shih Tzu demanda cepillados frecuentes para evitar nudos y enredos, además de una higiene regular de ojos y oídos.
El pelaje largo del Shih Tzu demanda cepillados frecuentes para evitar nudos y enredos, además de una higiene regular de ojos y oídos. Foto: Unplash.

A pesar de que no requiere ejercicio intenso, necesita paseos diarios, juegos y momentos de interacción para mantenerse activo y estimulado. Su carácter afectuoso lo lleva a disfrutar de las actividades compartidas, pero cada ejemplar tiene su propia personalidad y no todos buscan el mismo nivel de contacto físico.

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El pelaje largo del Shih Tzu demanda cepillados frecuentes para evitar nudos y enredos, además de una higiene regular de ojos y oídos. También es importante prestar atención a las altas temperaturas: por su hocico corto, puede tener dificultades para respirar en días calurosos o húmedos, por lo que conviene evitar el ejercicio intenso y mantenerlo en ambientes frescos y ventilados.

Qué hacer si el Shih Tzu se queda solo mucho tiempo

Por su naturaleza sociable, algunos Shih Tzu pueden sufrir cuando pasan muchas horas sin compañía. Aunque no todos desarrollan ansiedad por separación, es clave acostumbrarlos desde cachorros a separaciones breves y ofrecerles un entorno seguro con juguetes apropiados.

Si el perro empieza a ladrar en exceso, destruir objetos o mostrarse muy inquieto cuando queda solo, es recomendable consultar con un veterinario para evaluar la situación y determinar si necesita ayuda profesional. Mantener una rutina estable y evitar que dependa siempre de la presencia de una persona ayuda a su bienestar emocional.

Consejos para una vida saludable y feliz

  • El Shih Tzu puede disfrutar de largos ratos de descanso, pero no hay que confundir su tamaño con la falta de necesidades de actividad y estimulación mental.
  • Los paseos diarios, los juegos y la atención de sus dueños son fundamentales para su salud física y emocional.
  • Ante cualquier dificultad respiratoria, molestias en los ojos o cambios persistentes en el comportamiento, lo mejor es acudir al veterinario para un control. Así, este perro afectuoso y adaptable puede ser un compañero ideal en cualquier hogar.
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