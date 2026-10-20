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Murió Pelu, una de las pocas águilas coronadas que quedaban en el mundo: la seguían por satélite, desapareció y meses después hallaron sus restos

El ejemplar era monitoreado mediante tecnología satelital y su transmisor dejó de emitir señales en abril. Meses después, investigadores encontraron sus restos en el norte provincial. La especie está en peligro crítico de extinción y su población mundial se reduce a unos pocos cientos de individuos adultos.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Encontraron muerta a un águila coronada y sospechan que fue víctima de cazadores furtivos.
Encontraron muerta a Pelu, una hembra de águila coronada que era monitoreada mediante un transmisor satelital. Imagen ilustrativa. Foto: YouTube / CECARA.
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La muerte de Pelu, una hembra de águila coronada que era monitoreada mediante un transmisor satelital, encendió nuevamente las alarmas entre los especialistas dedicados a la conservación de una de las aves rapaces más amenazadas de Sudamérica. El Centro para el Estudio y Conservación de las Aves Rapaces en Argentina (CECARA) confirmó el hallazgo de sus restos después de varios meses de incertidumbre.

Encontraron muerta a un águila coronada y sospechan que fue víctima de cazadores furtivos.
El águila coronada está en peligro de extinción y su población mundial se estima en apenas unos cientos de ejemplares adultos. Imagen ilustrativa. Foto: YouTube / CECARA.

El dispositivo que permitía seguir sus movimientos había dejado de transmitir información en abril y, durante una búsqueda realizada en julio en el norte provincial, los investigadores lograron localizar al animal. Las primeras evidencias apuntan a que Pelu podría haber muerto como consecuencia de la caza furtiva, una de las principales amenazas que enfrenta esta especie, cuya supervivencia también se encuentra comprometida por las electrocuciones en tendidos eléctricos.

Qué le pasó a Pelu, el águila coronada que era monitoreada por científicos

Pelu formaba parte de un programa de seguimiento destinado a conocer los desplazamientos, las áreas de distribución y los riesgos que enfrentan las águilas coronadas en su hábitat natural.

Gracias a un transmisor satelital, los investigadores podían obtener información sobre sus movimientos, una herramienta fundamental para identificar zonas de importancia para la conservación de la especie.

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Sin embargo, en abril el dispositivo dejó de emitir señales. La interrupción del seguimiento generó preocupación entre los especialistas, que posteriormente organizaron una búsqueda en el terreno.

Encontraron muerta a un águila coronada y sospechan que fue víctima de cazadores furtivos.
Su transmisor satelital dejó de emitir señales en abril y, tres meses después, los investigadores encontraron sus restos. Imagen ilustrativa. Foto: YouTube / CECARA.

Fue recién en julio cuando los investigadores encontraron los restos de la hembra en el norte provincial. Las evidencias recogidas durante el operativo sugieren que el ejemplar habría sido víctima de la caza furtiva, aunque esta hipótesis no debe considerarse una causa de muerte definitivamente confirmada.

La pérdida de Pelu no solo implica la muerte de un individuo de una especie extremadamente amenazada, sino también la interrupción de un seguimiento científico que contribuía a comprender mejor sus movimientos y los peligros a los que estaba expuesta.

Águila coronada: por qué está en peligro crítico de extinción

El águila coronada (Buteogallus coronatus) es una de las aves rapaces más grandes y amenazadas de Sudamérica. Habita principalmente ambientes abiertos y semiáridos, como bosques secos, sabanas y zonas de monte, y está presente en países como Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay.

Su situación de conservación es especialmente delicada: la población mundial se estima en apenas unos cientos de ejemplares adultos, por lo que la muerte de cada individuo representa una pérdida significativa.

Encontraron muerta a un águila coronada y sospechan que fue víctima de cazadores furtivos.
Las evidencias halladas por los especialistas apuntan a que Pelu podría haber sido víctima de disparos ilegales. Imagen ilustrativa. Foto: YouTube / CECARA.

Entre las principales amenazas que enfrenta se encuentran:

  • La caza furtiva y la persecución humana: algunos ejemplares son atacados por disparos, en ocasiones debido a la percepción de que representan un peligro para los animales domésticos.
  • La electrocución en tendidos eléctricos: el contacto con infraestructuras eléctricas peligrosas puede provocar la muerte de estas grandes rapaces.
  • La pérdida y transformación del hábitat: los cambios en los ambientes naturales reducen las áreas disponibles para alimentarse, reproducirse y desplazarse.
  • Su baja tasa reproductiva: la especie tiene un ritmo de reproducción lento, lo que dificulta la recuperación de sus poblaciones cuando mueren individuos adultos.

La combinación de estos factores vuelve especialmente vulnerable al águila coronada, ya que las pérdidas provocadas por actividades humanas pueden tener consecuencias duraderas sobre poblaciones pequeñas.

Por qué la muerte de un solo ejemplar puede afectar la supervivencia de la especie

A diferencia de otras aves con poblaciones numerosas, el águila coronada enfrenta un escenario en el que cada individuo adulto tiene una importancia considerable para la continuidad de la especie.

Su reproducción es lenta y las parejas realizan una inversión prolongada en la crianza de sus pichones. Esto significa que la desaparición de una hembra adulta puede representar también la pérdida de futuras oportunidades reproductivas.

Encontraron muerta a un águila coronada y sospechan que fue víctima de cazadores furtivos.
La muerte de Pelu representa un duro golpe para los esfuerzos de conservación de una de las aves rapaces más amenazadas de Sudamérica. Imagen ilustrativa. Foto: YouTube / CECARA.

En este contexto, los programas de monitoreo satelital cumplen una función estratégica: permiten conocer los territorios utilizados por las aves, estudiar sus desplazamientos y detectar situaciones que podrían poner en riesgo su supervivencia.

La muerte de Pelu vuelve a poner en evidencia la necesidad de fortalecer las medidas de protección, prevenir la persecución ilegal de estas rapaces y adaptar las infraestructuras eléctricas que representan un peligro para la fauna silvestre.

Con apenas unos cientos de ejemplares adultos en el planeta, cada águila coronada que desaparece reduce las posibilidades de recuperación de una especie que lucha por sobrevivir.

AvesSudamérica
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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