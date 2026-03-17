Primer vuelo de Yupanqui, pichon de águila en La Pampa. Foto: Captura de video.

Científicos del Conicet lograron captar las imágenes del creciminto de Yupanqui, un pichón de águila que conmovió con su primer vuelo.

Durante los últimos días, el ejemplar dio indicios de que abandonaría su nido en La Pampa y, en las últimas horas, comenzó con sus aleteos más intensos y seguros, provocando intentos de despegue con mayor frecuencia.

¿Quién es Yupanqui? La historia del pichón de águila que nació en el corazón de La Pampa

Yupanqui es un joven ejemplar de águila coronada (Buteogallus coronatus), también conocida como águila del Chaco, está catalogada como especie en peligro de extinción.

Primer vuelo de Yupanqui, pichon de águila en La Pampa. Foto: Captura de video.

Se estima que quedan menos de dos mil individuos adultos reproductores.

Su reproducción es extremadamente limitada: cada pareja pone un solo huevo por intento reproductivo. Por eso, cada pichón representa una oportunidad crucial para la supervivencia de la especie.

El stream del CONICET: tecnología de vanguardia para la observación de la fauna silvestre

El Conicet instaló la cámara en el oeste pampeano, en un nido que se encuentra en un lugar remote sin acceso a energía eléctrica ni conectividad.

Primer vuelo de Yupanqui

Para lograr la transmisión en vivo, se realizó un complejo operativo que incluyó trasladar paneles solares, baterías y equipos de transmisión.

También fue necesario instalar sistemas de comunicación en un área sin cobertura convencional y diseñar un sistema completamente autónomo que garantizara transmisión permanente durante las 24 horas sin perturbar a las aves.