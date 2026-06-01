Cinco cardenales amarillos regresaron a la vida silvestre en La Pampa como parte de un programa de conservación de especies amenazadas. Foto: Argentina.gob.ar.

La conservación de la fauna silvestre sumó una noticia alentadora en Argentina. Cinco ejemplares de cardenal amarillo, una de las aves más emblemáticas y amenazadas de Sudamérica, fueron liberados en una reserva natural de la provincia de La Pampa tras un extenso proceso de rehabilitación y preparación para la vida en libertad.

La iniciativa forma parte de un programa de conservación que busca recuperar las poblaciones silvestres de esta especie, cuya supervivencia se encuentra comprometida por el tráfico ilegal de fauna y la pérdida progresiva de su hábitat natural.

Cardenal amarillo, pájaro silvestre que solo habita en Brasil, Argentina y Uruguay. Video: YouTube / Fundación Ambiente y Medio.

El trabajo fue llevado adelante por especialistas del Ecoparque Buenos Aires, Aves Argentinas y Fundación Temaikén, instituciones que unieron esfuerzos para criar, monitorear y preparar a las aves antes de su regreso a la naturaleza.

El cardenal amarillo: cómo es la ave sudamericana que logró ser reinsertada en Argentina

El cardenal amarillo es una especie única de Sudamérica que destaca por su llamativo plumaje amarillo oliváceo, combinado con un característico copete y una garganta negra que le otorgan una apariencia inconfundible.

Los machos presentan colores más intensos que las hembras, una diferencia conocida como dimorfismo sexual. Además, son especialmente territoriales y suelen mostrar comportamientos agresivos frente a otros machos de su especie.

La liberación fue posible gracias al trabajo conjunto de especialistas del Ecoparque Buenos Aires, Aves Argentinas y Fundación Temaikén. Foto: Pinterest.

Su alimentación se basa principalmente en semillas, aunque también consume insectos y larvas. Se trata de una especie exclusiva del Cono Sur, con poblaciones distribuidas en sectores de Argentina, Uruguay y el sur de Brasil. Actualmente, nuestro país alberga la mayor parte de los ejemplares que sobreviven en estado silvestre.

Dónde queda la gran reserva natural de La Pampa en la que liberaron a la bandada

La liberación se realizó en la Reserva Provincial Parque Luro, una de las áreas naturales protegidas más importantes de La Pampa y reconocida por conservar extensos ambientes de bosque de caldén, ecosistema característico de la región central argentina.

Este espacio protegido ofrece condiciones ideales para el desarrollo del cardenal amarillo debido a la disponibilidad de alimento, refugio y áreas adecuadas para la reproducción.

El cardenal amarillo es una de las aves más emblemáticas de Sudamérica y se encuentra catalogada en peligro de extinción. Foto: Animales Argentinos.

La elección del lugar no fue casual. Los especialistas analizaron cuidadosamente las características ambientales de la reserva para maximizar las posibilidades de supervivencia de las aves una vez liberadas.

La estrategia busca fortalecer las poblaciones locales y contribuir a la recuperación de la especie en una región donde históricamente habitó de manera natural.

Cómo fue el operativo para liberar a los cinco cardenales amarillos

Antes de regresar a la vida silvestre, los cinco ejemplares atravesaron un largo proceso de preparación en el Ecoparque Buenos Aires.

Durante varios meses, veterinarios, biólogos y técnicos especializados realizaron controles sanitarios, evaluaciones de comportamiento y entrenamientos destinados a comprobar que las aves conservaran las habilidades necesarias para sobrevivir en libertad.

Uno de los aspectos más importantes del proyecto fue la aplicación de la denominada “liberación blanda”, una técnica utilizada en programas de conservación de especies amenazadas.

Características del cardenal amarillo, en comparación al cardenal rojo. Foto: Facebook / El Vizcacha.

Este método consiste en alojar temporalmente a los animales en recintos adaptados dentro del mismo entorno donde serán liberados definitivamente. De esta manera, pueden familiarizarse con los sonidos, olores y condiciones del ambiente natural, reduciendo los niveles de estrés y favoreciendo una adaptación progresiva.

Gracias a esta estrategia, los especialistas incrementan las probabilidades de éxito de la reinserción y mejoran las posibilidades de supervivencia de cada ejemplar.

Por qué esta especie de Sudamérica se encuentra en peligro de extinción

El cardenal amarillo enfrenta una situación crítica desde hace décadas. Su principal amenaza ha sido históricamente el tráfico ilegal de fauna.

Su canto melodioso y su vistoso plumaje lo convirtieron durante años en una de las aves más buscadas para ser comercializada como mascota, especialmente los machos, que presentan una coloración más intensa.

Antes de ser liberados, los ejemplares atravesaron controles sanitarios y un proceso de adaptación para mejorar sus posibilidades de supervivencia. Foto: American Bird Conservancy.

La captura indiscriminada provocó una fuerte disminución de las poblaciones silvestres en gran parte de su área de distribución. A esta problemática se sumó la transformación y degradación de los ambientes naturales donde vive la especie, situación que redujo aún más sus posibilidades de reproducción y supervivencia.

Como consecuencia, el cardenal amarillo se encuentra catalogado como una especie en peligro de extinción. Por este motivo, los programas de conservación, reproducción y liberación impulsados por organizaciones ambientales son considerados fundamentales para evitar que desaparezca definitivamente de los ecosistemas sudamericanos.

Alan Feyt, fotógrafo entrerriano de naturaleza (@alanfeyt en Instagram), capturó una imagen de este singular pájaro, haciendo eco de la desfavorable situación que atraviesa la especie. “Entre observadores de aves siento que ya se ha dicho todo sobre el Cardenal amarillo. Todos hemos sentido esa desesperanza al saber que es un ave en peligro de extinción. De que hay pocos, de que están confinados a pocos lugares y de que son hermosos”.

El tráfico ilegal de fauna y la pérdida de hábitat son las principales amenazas que ponen en riesgo la supervivencia del cardenal amarillo. Foto: Instagram / alanfeyt.

“Mucha gente me ha dicho que estos pajaritos eran comunes de ver hace unos 50, 40, hasta 30 años, ponele. Pero hoy han quedado exiliados a ciertos lugares muy específicos. Estoy extrañado de que se hable tan poco de esto. No me parece casual que la especie solo se encuentre en bosques con buen estado de conservación, es decir, aquellos lugares donde no se hace agricultura y donde se hacen manejos ganaderos con cierta sustentabilidad”, agregó en su posteo.

La reciente liberación de estos cinco ejemplares en La Pampa representa un paso importante dentro de una estrategia de largo plazo destinada a recuperar una de las aves más representativas de la biodiversidad argentina y sudamericana.