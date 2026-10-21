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Trasladaron 30 guanacos por 3.000 kilómetros desde Santa Cruz hasta Chaco en un viaje de 56 horas para recuperar una especie que había desaparecido de la región

Los animales proceden de Parque Patagonia y fueron llevados al Parque Nacional El Impenetrable en dos grupos familiares tras un estricto control veterinario. Cómo fue el operativo sin bajas y qué descubrieron los científicos sobre su nueva dieta en el monte.

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Durante el último siglo, el guanaco desapareció de Chaco y perdió parte de su área de distribución en Argentina.
Durante el último siglo, el guanaco desapareció de Chaco y perdió parte de su área de distribución en Argentina. Foto: Imagen generada con IA.
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Treinta guanacos fueron trasladados desde Santa Cruz hasta el Parque Nacional El Impenetrable, en Chaco, para recuperar la presencia de esta especie en una región donde sus poblaciones se redujeron drásticamente. La iniciativa busca restablecer parte de su distribución histórica y favorecer la recuperación de los ecosistemas chaqueños.

Los ejemplares proceden de Parque Patagonia, en las planicies situadas entre la Meseta del Lago Buenos Aires y Cañadón Caracoles. El traslado se realizó en dos grupos que recorrieron cerca de 3.000 kilómetros hasta llegar a su nuevo entorno.

Durante el último siglo, el guanaco desapareció de Chaco y perdió parte de su área de distribución en Argentina. Actualmente, las poblaciones más saludables se concentran en la Patagonia, mientras que en la región chaqueña sobreviven grupos reducidos.

Una selección planificada para no perjudicar a las poblaciones de origen

La reintroducción requiere evaluar cuidadosamente de dónde provienen los animales. Por eso, los equipos realizan censos y monitoreos periódicos para identificar poblaciones abundantes y determinar cuántos ejemplares pueden trasladarse sin comprometer su estabilidad.

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Guanacos en Chaco, Argentina.
Treinta guanacos fueron trasladados desde Santa Cruz hasta el Parque Nacional El Impenetrable, en Chaco. Foto: Imagen generada con IA.

En Santa Cruz, el aumento de la población de guanacos permite analizar posibles extracciones, siempre que los estudios confirmen que no afectarán a los grupos originales. Además, las condiciones del terreno abierto y la concentración estacional de ejemplares durante el invierno facilitan las tareas de manejo.

Para conservar su organización social, se procura trasladar grupos familiares y mantener una proporción cercana al 80% de las hembras y al 20% de los machos. En esta experiencia participaron ejemplares adultos y subadultos, seleccionados mediante criterios técnicos.

Un traslado de más de dos días y una adaptación progresiva

  • El operativo comienza con el arreo de los animales hacia una manga, continúa en corrales de acopio y termina con su carga en tráileres especialmente preparados. El viaje hasta Chaco demanda entre 54 y 56 horas, con ventilación, cámaras de vigilancia y paradas para controlar su estado.
  • A pesar de la distancia, no se registraron muertes durante el recorrido. Una vez instalados en El Impenetrable, los guanacos comenzaron a adaptarse a temperaturas, vegetación y condiciones ambientales diferentes de las patagónicas.
  • El seguimiento permitió identificar más de 30 especies vegetales incorporadas a su dieta, entre ellas algarroba, molle, ucle y tunilla. Este cambio alimentario constituye una señal relevante para evaluar cómo responden los ejemplares al nuevo ambiente.

Estado de conservación del guanaco en Argentina

El guanaco (Lama guanicoe) es un mamífero nativo de Sudamérica cuya distribución histórica se extendía por amplias regiones argentinas. Sin embargo, la reducción de sus ambientes y la desaparición de poblaciones locales muestran la importancia de impulsar medidas de conservación y restauración.

La información proporcionada no especifica su categoría de amenaza vigente a escala nacional. No obstante, la situación chaqueña evidencia una marcada disminución regional, mientras que en Patagonia persisten poblaciones más numerosas.

Recuperar funciones ecológicas del monte chaqueño

El regreso del guanaco también apunta a restablecer procesos naturales. Al consumir pastos, redistribuir nutrientes mediante sus heces y servir de presa a grandes depredadores, contribuye al funcionamiento de los ecosistemas.

Ahora, el desafío es que los ejemplares se establezcan, se reproduzcan y formen una población autosostenible. Su adaptación será clave para recuperar una especie que históricamente integró el paisaje chaqueño y fortalecer la biodiversidad regional.

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