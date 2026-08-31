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Privatización de corredores viales: un peaje del país aumentará un 130% y eliminará un histórico beneficio

La principal preocupación de trabajadores, estudiantes y usuarios frecuentes radica en que el incremento de la tarifa llega acompañado por un cambio en la modalidad de cobro. El nuevo esquema también genera preocupación por sus efectos en el empleo.

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Un peaje del país aumentará un 130% y eliminará un histórico beneficio.
Un peaje del país aumentará un 130% y eliminará un histórico beneficio. Foto: AUBASA.
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El avance del proceso de privatización y concesión de corredores viales impulsado por el gobierno de Javier Milei traerá cambios significativos para miles de usuarios del Nordeste Argentino (NEA). Según los nuevos pliegos aprobados por la Dirección Nacional de Vialidad, las tarifas de peaje para vehículos particulares sufrirán un aumento del 130%, pasando de $1.500 a $3.480 por transposición en el corredor que incluye la Ruta Nacional 12 y el puente General Belgrano, que conecta las provincias de Corrientes y Chaco.

Aumento de peajes: cuánto costará cruzar el puente General Belgrano

La principal preocupación de trabajadores, estudiantes y usuarios frecuentes radica en que el incremento de la tarifa llega acompañado por un cambio en la modalidad de cobro. Hasta ahora, quienes abonaban el peaje disponían de una ventana de 24 horas para realizar el viaje de regreso sin costo adicional. Con la nueva concesión, ese beneficio quedará eliminado y cada cruce deberá abonarse de manera independiente.

El peaje sobre la Ruta Nacional 12 y el puente General Belgrano, que conecta las provincias de Corrientes y Chaco. Foto: Misiones Online

Como consecuencia, el impacto económico será mucho mayor para quienes utilizan diariamente el puente interprovincial. Un trabajador o estudiante que hoy destina $1.500 por jornada para trasladarse entre Corrientes y Chaco pasará a afrontar un gasto diario de $6.960 para realizar el recorrido de ida y vuelta, combinando la suba tarifaria con el doble cobro obligatorio.

Privatización de rutas: 150 despidos en el corredor vial del Litoral

El nuevo esquema también genera preocupación por sus efectos en el empleo. Durante los últimos días, el Gobierno avanzó con la liquidación de las indemnizaciones de alrededor de 150 trabajadores que se desempeñaban en estaciones de peaje del corredor vial del Litoral. En Corrientes, la medida alcanzó a operarios de las estaciones ubicadas en el puente General Belgrano, Riachuelo e Ituzaingó, sobre la Ruta Nacional 12.

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Mientras esperan definiciones sobre su futuro laboral, los trabajadores enfrentan un escenario incierto. La incorporación de nuevos operadores privados y la falta de precisiones sobre eventuales reincorporaciones mantienen la inquietud entre quienes quedaron fuera del sistema tras el cierre de las actuales concesiones.

La medida alcanzó a operarios de las estaciones ubicadas en el puente General Belgrano, Riachuelo e Ituzaingó. Foto: Diario Norte

Cobro automatizado y dudas sobre el futuro laboral

A la incertidumbre por los despidos se suma la implementación de sistemas automatizados de cobro mediante códigos QR y otras herramientas digitales previstas en los nuevos contratos. La modernización tecnológica podría reducir la necesidad de personal en las cabinas de peaje, limitando las posibilidades de recontratación para parte de los empleados desvinculados.

La privatización de los corredores viales forma parte de un plan nacional que, en su primera etapa, abarca 741 kilómetros distribuidos entre Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes. Mientras avanzan las próximas licitaciones sobre miles de kilómetros adicionales de rutas nacionales, crece la preocupación por el impacto económico que tendrá la medida sobre los usuarios cotidianos y por el futuro de los trabajadores afectados por la reestructuración del sistema vial.

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