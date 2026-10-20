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En 2023, una perra salvó a una tortuga en peligro de extinción de quedar congelada: tres años después, viajó 8.000 kilómetros para volver al mar

El pequeño animal había quedado atrapado en las frías aguas del Atlántico, a miles de kilómetros de su hábitat natural. El ejemplar estaba al borde de la muerte cuando fue descubierto en Gales.

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Tortuga lora Rhossi.
El ejemplar pertenece a la especie tortuga lora (Lepidochelys kempii), considerada una de las tortugas marinas más amenazadas del planeta. Foto: REUTERS
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Una labradora negra llamada Meg protagonizó un rescate extraordinario en diciembre de 2023, cuando encontró una tortuga marina casi congelada en una playa de Rhosneigr, en la isla de Anglesey, Gales.

El pequeño animal, perteneciente a una especie en peligro de extinción, había quedado atrapado en las frías aguas del Atlántico, a miles de kilómetros de su hábitat natural. Tras más de dos años y medio de recuperación, fue trasladado en agosto de 2026 a Estados Unidos para regresar al golfo de México.

Cómo fue el rescate de Rhossi, la tortuga que sobrevivió gracias a una perra

El ejemplar, bautizado como Rhossi, pertenece a la especie tortuga lora (Lepidochelys kempii), considerada una de las tortugas marinas más amenazadas del planeta. Cuando la perra Meg lo descubrió en la playa, pesaba apenas 900 gramos y se encontraba en un estado crítico debido a la exposición prolongada al frío.

Rescate de la tortuga lora Rhossi.
Cómo fue el rescate de Rhossi, la tortuga que sobrevivió gracias a una perra. Video: Reuters.

Fue trasladado al Anglesey Sea Zoo, donde un equipo de especialistas, encabezado por Frankie Hobro, inició un proceso de rehabilitación que se extendió durante más de dos años y medio. Durante ese período, Rhossi pasó de pesar menos de un kilo a alcanzar aproximadamente 21 kilos, según los registros del Zoológico de Houston.

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El animal había sufrido un fenómeno conocido como aturdimiento por frío, que afecta a las tortugas marinas cuando permanecen en aguas demasiado frías. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), este cuadro puede producirse cuando la temperatura del agua desciende por debajo de los 10 °C, provocando debilidad extrema, inmovilidad y dificultades para nadar.

Un viaje de 8.000 kilómetros para regresar al océano después de casi tres años

El 10 de agosto de 2026, Rhossi comenzó una nueva etapa en su recuperación: un traslado de aproximadamente 8.000 kilómetros desde Gales hasta Houston, Texas. La operación incluyó un viaje en helicóptero hasta el aeropuerto de Heathrow, en Londres, y posteriormente un vuelo transatlántico de carga.

Una vez en Estados Unidos, el equipo veterinario del Zoológico de Houston realizó estudios exhaustivos para determinar si podía regresar al mar. La evaluación estuvo dirigida por Joe Flanagan, un veterinario que salió temporalmente de su retiro para participar en el procedimiento.

Aunque la tortuga mostraba signos de fortaleza y nadaba con normalidad, las tomografías revelaron indicios de una neumonía persistente, por lo que los especialistas decidieron continuar con los controles médicos antes de autorizar su liberación.

Los resultados obligaron a modificar los planes iniciales. El comunicado oficial, del 14 de agosto, confirmó que Rhossi necesitaba seguimiento y posibles tratamientos adicionales, pero no estableció una fecha definitiva para devolverlo al océano.

Tortuga lora Rhossi.
Un viaje de 8.000 kilómetros para regresar al océano después de casi tres años. Foto: REUTERS

Por qué la tortuga lora está en peligro de extinción y qué pasará con Rhossi

La tortuga lora es la especie de tortuga marina más pequeña del mundo y habita principalmente en el golfo de México. Según la NOAA, aproximadamente el 95% de sus nidos se concentra en el estado mexicano de Tamaulipas, especialmente en las playas de Rancho Nuevo, Tepehuajes y Barra del Tordo.

La pesca incidental constituye una de sus principales amenazas, ya que numerosos ejemplares quedan atrapados accidentalmente en redes y otros equipos pesqueros. Durante la década de 1980, la especie alcanzó niveles poblacionales críticos, con menos de 250 nidos registrados en 1985, de acuerdo con los datos históricos de la agencia estadounidense.

El objetivo de los especialistas que participaron en el rescate de Rhossi es que pueda recuperar las condiciones necesarias para sobrevivir en libertad y contribuir a la conservación de su especie.

Hasta la última comunicación oficial localizada sobre su caso, su liberación individual todavía no tenía una fecha confirmada. Su recuperación representa uno de los ejemplos de colaboración internacional entre veterinarios, acuarios y organismos de protección ambiental para salvar especies amenazadas.

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