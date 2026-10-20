Constanza, horse whisperer: “Con los caballos nos comunicamos con un lenguaje que va más allá de las palabras; les pido permiso”

Constanza, horse whisperer. Foto: Instagram/byconstanza___

Los caballos son animales que se destacan por su sensibilidad, inteligencia y capacidad para relacionarse con los seres humanos. Una historia compartida en redes sociales volvió a poner en primer plano ese vínculo especial, esta vez a través de Crista, una yegua que fue campeona de salto y que actualmente está retirada de las competencias.

La protagonista del video es una mujer que realiza sesiones de terapia con caballos y que decidió mostrar parte de su encuentro con Crista. En el posteo de Instagram explicó que una de sus actividades favoritas consiste en presentarse ante cada animal y establecer una relación de confianza antes de comenzar a trabajar.

“Darle terapia a caballos es de las cosas más hermosas de mi vida”, expresó en su cuenta de Instagram, donde compartió su experiencia y destacó la conexión emocional que siente con estos animales.

La emotiva historia de Crista, la yegua retirada de las competencias de salto

Crista tuvo un pasado vinculado con el salto ecuestre, una disciplina deportiva en la que los caballos deben superar distintos obstáculos junto a sus jinetes. Tras su retiro, la yegua protagonizó una experiencia que su cuidadora describió como especialmente significativa.

“Una de mis partes favoritas del proceso es presentarme y crear un vínculo con cada uno de los caballos con los que tengo la oportunidad de trabajar”, relató la mujer.

Constanza, horse whisperer. Foto: Instagram/byconstanza___

En ese sentido, explicó que cada animal tiene una personalidad particular y que el proceso de acercamiento representa una experiencia diferente. “Cada uno tiene una esencia única y una enseñanza profunda en mi vida”, aseguró.

Al presentar a Crista, la describió como una “yegua ex-campeona de salto retirada preciosa” y destacó el cariño que percibió durante el encuentro. Su historia refleja, a través del testimonio de su protagonista, una forma de acercarse a los caballos centrada en la conexión y el respeto.

La importancia del vínculo emocional entre los caballos y los seres humanos

La relación entre humanos y caballos es un aspecto relevante para el bienestar de estos animales, especialmente cuando atravesaron etapas de entrenamiento o competencia.

Una investigación científica publicada en Animals en 2023 consultó a 104 expertos internacionales del ámbito ecuestre y encontró consenso sobre la importancia de cinco áreas fundamentales para el bienestar de los caballos deportivos. Entre ellas se encuentra la relación entre el caballo y el ser humano, junto con el entrenamiento, la competición y la atención veterinaria.

Constanza, horse whisperer. Foto: Instagram/byconstanza___

Por su parte, la organización World Horse Welfare explica que el bienestar equino debe evaluarse considerando aspectos como la alimentación, el entorno, la salud, las interacciones sociales y el estado mental del animal.

Esto significa que el cuidado de un caballo no se limita a sus necesidades físicas, sino que también requiere prestar atención a sus comportamientos y a las condiciones en las que interactúa con las personas.