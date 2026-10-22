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Un loro comía tantas papas fritas que ya no podía volar: la historia de amor que le dio una segunda oportunidad

La historia de Bud pone de manifiesto un problema que puede pasar inadvertido entre quienes conviven con animales exóticos. Su transformación demuestra cómo los cuidados adecuados pueden mejorar la calidad de vida de una mascota.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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La historia de Bud pone de manifiesto un problema que puede pasar inadvertido entre quienes conviven con animales exóticos.
Un loro comía tantas papas fritas que ya no podía volar: la historia de amor que le dio una segunda oportunidad Foto: Magnific (optimizada con IA ChatGPT)
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Aunque las papas fritas son una tentación para muchas personas, difícilmente alguien imaginaría que también podrían convertirse en el alimento favorito de un loro. Sin embargo, eso fue exactamente lo que ocurrió con Bud, un ave cuya particular historia llamó la atención por las consecuencias de sus malos hábitos alimenticios.

El animal había consumido tantas papas fritas que su estado físico terminó comprometiendo una de sus habilidades más importantes: volar. Su situación comenzó a cambiar cuando una pareja la adoptó y decidió transformar por completo su alimentación.

Un loro adicto a las papas fritas: cómo una mala alimentación afectó su capacidad para volar

La historia de Bud pone de manifiesto un problema que puede pasar inadvertido entre quienes conviven con animales exóticos: ofrecerles alimentos destinados al consumo humano sin considerar sus necesidades nutricionales.

Papas fritas; grasas; alimentos
Las papas fritas se habían convertido en una parte importante de la alimentación diaria de Bud. Foto: Unsplash

En su caso, las papas fritas se habían convertido en una parte importante de su alimentación. El exceso de grasas y la falta de una dieta equilibrada pueden tener consecuencias especialmente perjudiciales para las aves, cuya condición física resulta fundamental para desplazarse y mantenerse activas.

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La situación de Bud era tan llamativa como preocupante: un loro que, pese a tener alas, había perdido la capacidad de utilizarlas con normalidad.

La pareja que adoptó a Bud y tomó una decisión que cambiaría su vida

La llegada de Bud a su nuevo hogar marcó un punto de inflexión. Sus nuevos cuidadores comprendieron que no bastaba con ofrecerle cariño y un espacio seguro: también era necesario modificar sus hábitos alimenticios.

La pareja decidió dejar atrás la comida poco saludable y establecer una rutina más adecuada para las necesidades del ave.

La historia de Bud pone de manifiesto un problema que puede pasar inadvertido entre quienes conviven con animales exóticos.
La pareja que lo adoptó decidió dejar atrás la comida poco saludable y establecer una rutina más adecuada. Foto: Magnific

El cambio representó mucho más que reemplazar un alimento por otro. Se trataba de darle una oportunidad para mejorar su condición física y recuperar parte del bienestar que había perdido.

Qué pueden comer los loros y por qué las papas fritas son peligrosas para su salud

Si bien algunos loros muestran interés por los alimentos que consumen sus dueños, eso no significa que sean apropiados para ellos. Las papas fritas contienen cantidades elevadas de grasas y, frecuentemente, sal, dos componentes que pueden resultar perjudiciales cuando forman parte habitual de la dieta de estas aves.

Los especialistas en nutrición aviar recomiendan una alimentación adaptada a cada especie, que puede incluir pellets formulados para loros, vegetales frescos y cantidades controladas de frutas y otros alimentos seguros.

La historia de Bud pone de manifiesto un problema que puede pasar inadvertido entre quienes conviven con animales exóticos.
Pellets formulados, vegetales frescos y ciertas cantidades de frutas son saludables para los loros. Foto: Magnific

Una dieta inadecuada puede favorecer el sobrepeso, las deficiencias nutricionales y otros problemas de salud que afectan directamente la calidad de vida de los animales.

El sorprendente cambio de Bud: una historia que deja una lección sobre el cuidado animal

La transformación de Bud demuestra la importancia que puede tener una decisión aparentemente sencilla: prestar atención a lo que come una mascota.

Su historia no solo despierta curiosidad por lo insólito de imaginar a un loro incapaz de volar debido a su alimentación, sino que también invita a reflexionar sobre la responsabilidad de quienes tienen animales bajo su cuidado.

En el caso de las aves, una dieta equilibrada, la actividad física y los controles veterinarios son fundamentales para preservar su salud. Y así, Bud pasó de ser conocida por su peculiar afición a las papas fritas a convertirse en un ejemplo de cómo un cambio de hábitos puede abrir la puerta a una vida más saludable.

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Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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