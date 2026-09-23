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Le ganó a todos: el loro con medio pico que se coronó como el primer macho alfa con una discapacidad

Bruce inventó una técnica de combate con la mandíbula inferior y alcanzó esa posición sin aliados.

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Los investigadores sospechan que perdió parte de su pico al intentar sacar comida de una trampa para ratas.
Los investigadores sospechan que perdió parte de su pico al intentar sacar comida de una trampa para ratas. Foto: Universidad de Canterbury/Edición generada con IA.
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Bruce, un loro kea de 13 años que vive en la reserva Willowbank Wildlife Reserve, en Christchurch (Nueva Zelanda), se convirtió en el macho dominante de su grupo pese a no tener pico superior. Según el estudio publicado por Current Biology, no perdió ninguna interacción de dominancia con otros machos y alcanzó esa posición sin aliados. Los autores, de la Universidad de Canterbury y el INc-UAB, lo describen como el primer caso conocido de un animal con discapacidad que logra y mantiene ese estatus por sí solo.

Cómo pelea un kea sin pico superior

  • Bruce desarrolló una técnica llamada justa, que los keas con pico intacto no pueden replicar, según el autor principal, Alex Grabham.
  • Usa el pico inferior como lanza: proyecta la cabeza con el cuello extendido o carga desde lejos con una carrera o un salto.
  • Según la Universidad Autónoma de Barcelona, ataca con el pico más de cinco veces más que los demás.
  • El equipo registró 227 interacciones de conflicto durante cuatro semanas en un grupo de 12 keas (nueve machos y tres hembras).
Bruce desarrolló una técnica llamada justa, que los keas con pico intacto no pueden replicar. Foto: Ximena Nelson y Alex Grabham.

Qué gana Bruce por ser el macho alfa

Sus niveles de hormonas de estrés fueron los más bajos del grupo. Además tenía prioridad en los puntos de alimentación y recibió el único acicalamiento que el estudio registra hacia un ave que no era su pareja: los machos subordinados le limpian el interior del pico inferior.

Grabham indicó que no lo desafiaban mientras comía, algo que probablemente contribuía a su bajo nivel de estrés.

Qué antecedentes tiene y qué plantea el estudio

  • Grabham dijo a Forbes que Bruce fue hallado hacia 2013, con unos dos años, en Arthur’s Pass y ya sin pico superior.
  • Los investigadores sospechan que lo perdió al intentar sacar comida de una trampa para ratas, pero no lo saben con certeza.
  • En 2021 ya había trascendido por usar piedras para acicalarse.
  • Alex Taylor, del INc-UAB, sostiene que intervenciones como las prótesis no siempre mejoran la calidad de vida de un animal con discapacidad.
  • La profesora Ximena Nelson, de la Universidad de Canterbury, concluyó: “El éxito de Bruce nos obliga a replantearnos qué significa la discapacidad en especies que se comportan de forma compleja”.

Este artículo fue elaborado por un periodista de Canal 26 con la asistencia de la IA.

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