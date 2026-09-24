Buscan voluntarios para reintroducir a un loro extinto en la selva misionera: ofrecen comida, alojamiento y seguro

Buscan voluntarios para reintroducir a un loro extinto en la selva misionera.

En el corazón de la selva misionera avanza uno de los proyectos de conservación más ambiciosos de los últimos años: la reintroducción del maracaná (Primolius maracana), un loro que desapareció de la fauna silvestre argentina y que hoy se prepara para regresar a su ambiente natural.

La iniciativa forma parte del Proyecto Bosque Atlántico, impulsado desde 2019 por Aves Argentinas en alianza con la red BirdLife International y junto a Guyra Paraguay y Save Brasil. El programa tiene como objetivo contribuir a la conservación de la Selva Paranaense mediante el manejo de especies amenazadas, la protección de áreas naturales, y restauración de ambientes degradados.

Reintroducción del loro extinto en su hábitat natural

Dentro de este marco se desarrolla el Proyecto Maracaná, una estrategia centrada en recuperar una especie actualmente extinta en Argentina. El trabajo se enfoca en la preparación, manejo y entrenamiento de ejemplares en cautiverio, una etapa clave para futuras liberaciones que ya se encuentran próximas a concretarse.

El trabajo de voluntariado se enfoca en la preparación, manejo y entrenamiento del loro maracaná.

Los especialistas buscan que las aves desarrollen comportamientos esenciales para sobrevivir en libertad, aumentando las posibilidades de éxito de una futura reintroducción en la selva misionera.

Cómo es la convocatoria para voluntarios en la selva misionera

Para acompañar este proceso, Aves Argentinas lanzó una convocatoria de voluntariado destinada a personas interesadas en la conservación de la biodiversidad y el trabajo de campo.

La propuesta se desarrolla en el departamento Comandante Andresito, en Misiones, con base en la Reserva El Puente Verde, donde los participantes tendrán la oportunidad de colaborar de manera directa en uno de los proyectos de recuperación de fauna más importantes del país.

Los voluntarios se integrarán al trabajo cotidiano junto al equipo técnico responsable del cuidado y entrenamiento de los maracanás, una tarea fundamental para preparar a las aves antes de su regreso a la naturaleza.

Tareas y actividades a realizar durante el voluntariado

La mayor parte del tiempo estará dedicada al manejo de los ejemplares del Proyecto Maracaná. Entre las actividades principales se destacan:

Construcción de cajas nido, bandejas de alimentación y bebederos

Implementación de enriquecimientos ambientales

Limpieza y mantenimiento de recintos

Participación en rutinas de entrenamiento

Preparación y suministro diario de dietas

Observaciones comportamentales focales

Los especialistas buscan que las aves desarrollen comportamientos para sobrevivir en libertad. Foto: Aves Argentinas

Además, los participantes podrán colaborar en acciones vinculadas a la conservación de la selva misionera, entre ellas:

Apoyo a proyectos de coexistencia con vida silvestre

Colaboración en el vivero de flora nativa de la reserva

Mantenimiento de senderos, instalaciones y espacios comunes

Monitoreo de fauna mediante cámaras trampa en la Península Andresito

Requisitos para postularse al voluntariado en la selva misionera

Si bien se valoran estudios relacionados con Biología, Veterinaria, Ciencias Ambientales, Técnicas en Conservación o la Escuela Argentina de Naturalistas, estos antecedentes no son excluyentes. Entre los principales requisitos se encuentran:

Tener más de 18 años

Permanecer en el proyecto por un período mínimo de dos meses

Llegar a Comandante Andresito por cuenta propia

Contar con buena condición física para realizar trabajo de campo exigente

Mostrar predisposición para convivir y trabajar en equipo

Ser responsable, proactivo y con interés por aprender

Los participantes podrán colaborar en acciones vinculadas a la conservación de la selva misionera.

También se solicita llevar indumentaria y equipamiento adecuado para jornadas prolongadas al aire libre, incluyendo botas, elementos de higiene personal, impermeable, protector solar, repelente, ropa cómoda y material de anotación para el trabajo de campo.

Beneficios del voluntariado: comida, alojamiento y seguro incluidos

Uno de los aspectos más destacados de la propuesta es que la organización cubre la totalidad de los gastos vinculados a la estadía. Esto incluye:

Alojamiento

Alimentación

Seguro contra accidentes

De esta manera, los participantes pueden concentrarse exclusivamente en las actividades de conservación y formación, afrontando únicamente los costos de traslado hasta Misiones.

Cómo completar el formulario de inscripción

Las postulaciones se reciben durante todo el año. Para participar, los interesados deben completar el formulario de inscripción dispuesto por la organización. Además, deberán presentar: currículum vitae; carta de intención y ficha médica.

Las personas preseleccionadas serán contactadas para avanzar a una segunda instancia del proceso.

Quienes quieran obtener más información sobre el Proyecto Maracaná, el Proyecto Bosque Atlántico o las oportunidades de voluntariado pueden consultar las redes sociales de Aves Argentinas, ingresar a www.avesargentinas.org.ar o comunicarse por correo electrónico a especiespba@avesargentinas.org.ar