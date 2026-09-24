comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Buscan voluntarios para reintroducir a un loro extinto en la selva misionera: ofrecen comida, alojamiento y seguro

La iniciativa representa una oportunidad única para participar de manera activa en la recuperación de una especie desaparecida de la fauna argentina y contribuir a la conservación de uno de los ecosistemas más biodiversos y amenazados del país.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Buscan voluntarios para reintroducir a un loro extinto en la selva misionera.
Buscan voluntarios para reintroducir a un loro extinto en la selva misionera.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

En el corazón de la selva misionera avanza uno de los proyectos de conservación más ambiciosos de los últimos años: la reintroducción del maracaná (Primolius maracana), un loro que desapareció de la fauna silvestre argentina y que hoy se prepara para regresar a su ambiente natural.

La iniciativa forma parte del Proyecto Bosque Atlántico, impulsado desde 2019 por Aves Argentinas en alianza con la red BirdLife International y junto a Guyra Paraguay y Save Brasil. El programa tiene como objetivo contribuir a la conservación de la Selva Paranaense mediante el manejo de especies amenazadas, la protección de áreas naturales, y restauración de ambientes degradados.

Reintroducción del loro extinto en su hábitat natural

Dentro de este marco se desarrolla el Proyecto Maracaná, una estrategia centrada en recuperar una especie actualmente extinta en Argentina. El trabajo se enfoca en la preparación, manejo y entrenamiento de ejemplares en cautiverio, una etapa clave para futuras liberaciones que ya se encuentran próximas a concretarse.

El trabajo de voluntariado se enfoca en la preparación, manejo y entrenamiento del loro maracaná.

Los especialistas buscan que las aves desarrollen comportamientos esenciales para sobrevivir en libertad, aumentando las posibilidades de éxito de una futura reintroducción en la selva misionera.

Contenido Recomendado

Buscan voluntarios para rescatar a un ave amenazada en Buenos Aires:ofrecen comida, alojamiento, equipo de subsistencia y seguro

Buscan voluntarios para rescatar a un ave amenazada en Buenos Aires: ofrecen comida, alojamiento, equipo de subsistencia y seguro

Cuidar casas en Mónaco:cómo vivir en uno de los destinos más exclusivos de Europa sin pagar alojamiento

Cuidar casas en Mónaco: cómo vivir en uno de los destinos más exclusivos de Europa sin pagar alojamiento

Cómo es la convocatoria para voluntarios en la selva misionera

Para acompañar este proceso, Aves Argentinas lanzó una convocatoria de voluntariado destinada a personas interesadas en la conservación de la biodiversidad y el trabajo de campo.

La propuesta se desarrolla en el departamento Comandante Andresito, en Misiones, con base en la Reserva El Puente Verde, donde los participantes tendrán la oportunidad de colaborar de manera directa en uno de los proyectos de recuperación de fauna más importantes del país.

Los voluntarios se integrarán al trabajo cotidiano junto al equipo técnico responsable del cuidado y entrenamiento de los maracanás, una tarea fundamental para preparar a las aves antes de su regreso a la naturaleza.

Tareas y actividades a realizar durante el voluntariado

La mayor parte del tiempo estará dedicada al manejo de los ejemplares del Proyecto Maracaná. Entre las actividades principales se destacan:

  • Construcción de cajas nido, bandejas de alimentación y bebederos
  • Implementación de enriquecimientos ambientales
  • Limpieza y mantenimiento de recintos
  • Participación en rutinas de entrenamiento
  • Preparación y suministro diario de dietas
  • Observaciones comportamentales focales
Los especialistas buscan que las aves desarrollen comportamientos para sobrevivir en libertad. Foto: Aves Argentinas

Además, los participantes podrán colaborar en acciones vinculadas a la conservación de la selva misionera, entre ellas:

  • Apoyo a proyectos de coexistencia con vida silvestre
  • Colaboración en el vivero de flora nativa de la reserva
  • Mantenimiento de senderos, instalaciones y espacios comunes
  • Monitoreo de fauna mediante cámaras trampa en la Península Andresito

Requisitos para postularse al voluntariado en la selva misionera

Si bien se valoran estudios relacionados con Biología, Veterinaria, Ciencias Ambientales, Técnicas en Conservación o la Escuela Argentina de Naturalistas, estos antecedentes no son excluyentes. Entre los principales requisitos se encuentran:

  • Tener más de 18 años
  • Permanecer en el proyecto por un período mínimo de dos meses
  • Llegar a Comandante Andresito por cuenta propia
  • Contar con buena condición física para realizar trabajo de campo exigente
  • Mostrar predisposición para convivir y trabajar en equipo
  • Ser responsable, proactivo y con interés por aprender
Los participantes podrán colaborar en acciones vinculadas a la conservación de la selva misionera.

También se solicita llevar indumentaria y equipamiento adecuado para jornadas prolongadas al aire libre, incluyendo botas, elementos de higiene personal, impermeable, protector solar, repelente, ropa cómoda y material de anotación para el trabajo de campo.

Beneficios del voluntariado: comida, alojamiento y seguro incluidos

Uno de los aspectos más destacados de la propuesta es que la organización cubre la totalidad de los gastos vinculados a la estadía. Esto incluye:

  • Alojamiento
  • Alimentación
  • Seguro contra accidentes

De esta manera, los participantes pueden concentrarse exclusivamente en las actividades de conservación y formación, afrontando únicamente los costos de traslado hasta Misiones.

Cómo completar el formulario de inscripción

Las postulaciones se reciben durante todo el año. Para participar, los interesados deben completar el formulario de inscripción dispuesto por la organización. Además, deberán presentar: currículum vitae; carta de intención y ficha médica.

Las personas preseleccionadas serán contactadas para avanzar a una segunda instancia del proceso.

Quienes quieran obtener más información sobre el Proyecto Maracaná, el Proyecto Bosque Atlántico o las oportunidades de voluntariado pueden consultar las redes sociales de Aves Argentinas, ingresar a www.avesargentinas.org.ar o comunicarse por correo electrónico a especiespba@avesargentinas.org.ar

VoluntariadoVoluntariosAvesLoro
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

Nota Más leídas

  1. Cindy Mora vive en una casa de 7 toneladas de plástico reciclado:“Cuando hace calor, los bloques mantienen la temperatura fresca”

    Cindy Mora vive en una casa de 7 toneladas de plástico reciclado: “Cuando hace calor, los bloques mantienen la temperatura fresca”

  2. Da flores de varios colores, se cultiva en maceta y dura todo el año:la planta ideal para regalar el Día de la Madre

    Da flores de varios colores, se cultiva en maceta y dura todo el año: la planta ideal para regalar el Día de la Madre

  3. El árbol que florece sin hojas, se destaca por su resistencia y llena de color las calles de Buenos Aires

    El árbol que florece sin hojas, se destaca por su resistencia y llena de color las calles de Buenos Aires

  4. Abuelita Ofelia:“Mezcla plátano, cenizas de leña, borra de café, cáscara de huevo y canela en diez litros de agua para mejores frutales”

    Abuelita Ofelia: “Mezcla plátano, cenizas de leña, borra de café, cáscara de huevo y canela en diez litros de agua para mejores frutales”

  5. Arrancar un limón del limonero con las manos:qué cuidados hay que tener para no dañar el árbol

    Arrancar un limón del limonero con las manos: qué cuidados hay que tener para no dañar el árbol
Lo Ultimo

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Música

Red Bull Batalla:la Final Nacional Argentina se vive en Telecentro

Red Bull Batalla: la Final Nacional Argentina se vive en Telecentro

De Abel Pintos a Luciano Pereyra y Cazzu:la grilla oficial y confirmada del Festival de Jesús María que revolucionó al folklore

Aprendió a transformar el miedo escénico y hoy toca en los estadios más grandes del país:la historia de Tomi Luján, el baterista de Lali

Q’Lokura anunció el show más importante de su historia:dónde comprar las entradas para el estadio Vélez

Tecnología

La startup respaldada por el hijo de Trump que planea fabricar soldados robots para Estados Unidos

La startup respaldada por el hijo de Trump que planea fabricar soldados robots para Estados Unidos

La guerra por la inteligencia artificial:China avanza y Estados Unidos pierde ventaja

Hackearon ChatGPT usando una herramienta de su principal rival:así vulneraron a OpenAI gracias a Anthropic

¿Quién le pondrá el cascabel al gato del cibercrimen?

Turismo

Comenzó con coches de madera, transformó Buenos Aires y ahora tendrá su mayor renovación:el ambicioso plan para cambiar el subte

Comenzó con coches de madera, transformó Buenos Aires y ahora tendrá su mayor renovación: el ambicioso plan para cambiar el subte

Pasta al dente, estofado irresistible y focaccias de ensueño:el rincón italiano de Buenos Aires que cautiva con sus sabores

Tiene solo 150 habitantes, pero brilla por su historia y tradición:el pueblo bonaerense con pulpería y estación de tren que es furor en el turismo

Vuelve el Festival del Asado y la Empanada con entrada gratuita:cuándo y dónde se podrán degustar estos íconos argentinos