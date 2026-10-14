Loli, abuela cocinera, y otros chefs coinciden sobre las papas fritas: “Las mejores no llevan azúcar, sino huevos, ajos y pimentón dulce”

Loli, abuela cocinera, y otros chefs coinciden sobre las papas fritas Foto: Gemini

Las papas fritas parecen un plato sencillo, pero lograr que queden doradas por fuera, tiernas por dentro y llenas de sabor depende de detalles que marcan la diferencia. Loli Domínguez, famosa por sus videos de cocina, propone una versión que se aleja de la guarnición clásica: suma ajo, pimentón dulce, vinagre y huevos fritos para potenciar el sabor.

La clave de su receta está en preparar una salsa con ajo frito, perejil, pimentón dulce y vinagre, que se mezcla con las papas recién hechas. El ajo se fríe primero y luego se machaca, para que el sabor se integre bien. Así, el plato cotidiano se transforma en una opción intensa y distinta, sin necesidad de ingredientes sofisticados.

El truco de Ferran Adrià: doble fritura para una textura ideal

El reconocido chef Ferran Adrià pone el foco en la textura y recomienda una técnica de doble fritura. Según explica en su libro La cocina de la familia, primero hay que cocinar las papas en aceite a temperatura moderada, cerca de 140 °C, para que se hagan por dentro sin dorarse demasiado.

Papas fritas, papas al horno, papas. Foto: Freepik

Luego, se sube la temperatura para lograr el dorado y la crocancia. “Para que queden crujientes, primero hay que ‘cocerlas’ en el aceite”, resume Adrià. Así se evita que queden duras en el centro y blandas por fuera.

El método de Berasategui: el pan como termómetro casero

Martín Berasategui también resalta la importancia de la temperatura del aceite. Su truco es simple y no requiere termómetro: recomienda tirar un trozo de pan al aceite caliente y observar cómo reacciona.

Si el pan chisporrotea y se dora, el aceite está listo para freír. Si no, conviene esperar un poco más. Este método recupera una costumbre de la cocina tradicional, donde la intuición y la observación reemplazan a los instrumentos.

Dani García y el secreto de la fritura: que las papas floten

Para el chef Dani García, el secreto está en la fritura misma: las papas deben flotar en el aceite para quedar bien crujientes. Si se agregan muchas de una sola vez, la temperatura baja y el resultado no es el mismo.

La clave es darles espacio y asegurarse de que el aceite esté bien caliente. Así, cada papa se cocina de manera pareja y mantiene la textura deseada.

Las propuestas de estos cocineros muestran que no hay una única receta para las papas fritas perfectas. Mientras Loli Domínguez apuesta por sumar sabor con ajo y pimentón, Adrià, Berasategui y García se concentran en la técnica para lograr la textura justa. Cada uno tiene su truco, pero todos coinciden en que los detalles hacen la diferencia.