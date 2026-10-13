El despliegue policial se ejecutó en Vila Sapito. Foto: Captura de pantalla

Personal de la Delegación Departamental de Investigaciones de Tráfico de Drogas Ilícitas (DDI TDI) Avellaneda-Lanús, junto con efectivos de la Comisaría Lanús 2da y del Comando de Patrullas Lanús, y con la colaboración de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio, llevó adelante una serie de allanamientos en el barrio Villa Sapito, sobre Camino General Belgrano, que culminaron con tres personas aprehendidas por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.

La investigación, a cargo de la UFI N° 5 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, se inició a partir de las denuncias de vecinos que alertaban sobre la venta de drogas en la zona. Durante las tareas investigativas, el personal policial realizó observaciones encubiertas y registró en imágenes los movimientos de los sospechosos.

Lanús: tres aprehendidos en allanamientos por venta de drogas en Villa Sapito

A través de las cámaras fijas, domos y demás herramientas de monitoreo puestas a disposición de la investigación por el Municipio de Lanús, se lograron identificar cuatro domicilios utilizados para la comercialización, que se concentraba en horario nocturno y hasta la madrugada.

Los allanamientos fueron ordenados por el Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús. En los procedimientos se secuestraron numerosos envoltorios de clorhidrato de cocaína listos para la venta, envoltorios de marihuana de distintos tamaños, recortes de nylon, teléfonos celulares y dinero en efectivo. Además, se aprehendió a las tres personas investigadas, que fueron trasladadas a sede judicial para prestar declaración indagatoria.