Crece la preocupación de los vecinos por una nueva fuga de gas en Lanús: cómo actuar frente a este tipo de casos para reducir riesgos

Nuevo operativo en Lanús por otro escape de gas. Foto: NA.

Un equipo de Metrogas desplegó un operativo en el partido bonaerense de Lanús tras recibir una denuncia por una nueva fuga de gas. El procedimiento se desarrollaba sobre la avenida Hipólito Yrigoyen al 4600, cerca de la estación Lanús del Tren Roca, y obligó a evacuar preventivamente el sector ante el riesgo de explosión.

Según trascendió, el alerta se originó a partir del llamado de un vecino. Tras una primera inspección, los especialistas determinaron que el escape provenía de un caño de baja presión.

En el lugar trabajaban personal de Metrogas, bomberos, Defensa Civil y agentes municipales. Debido al peligro que representaba la pérdida, las autoridades reforzaron el operativo, ampliaron el perímetro de seguridad y dispusieron la evacuación preventiva de la zona.

Nuevo operativo en Lanús por otro escape de gas. Video: NA.

Además, Defensa Civil colocó cintas de seguridad para restringir el acceso a los alrededores mientras continuaban las tareas destinadas a controlar la situación.

Pese a la cercanía del procedimiento con la estación Lanús, Trenes Argentinos informó que el servicio del Tren Roca funcionaba con normalidad, sin interrupciones en la circulación.

Cerraron preventivamente una sucursal del Banco Nación por la fuga de gas en Lanús

En medio del operativo, el Banco Nación anunció el cierre temporal de su sucursal de Remedios de Escalada hasta nuevo aviso, como medida preventiva ante la nueva pérdida de gas registrada en la zona.

Para garantizar la atención de los clientes, la entidad informó que podrán realizar sus operaciones en otras tres sucursales, de lunes a viernes, en el horario habitual de 10 a 15:

Banfield : avenida Alsina 638.

Lanús Este: Anatole France 1961.

Lanús Oeste: avenida Hipólito Yrigoyen 4150.

Asimismo, el banco recordó que permanecen habilitados sus canales digitales, como la aplicación BNA+ y el Home Banking, además de la red de cajeros automáticos.

Los usuarios también podrán comunicarse con el Centro de Atención Telefónica al 0810-666-4444 para realizar consultas y obtener información sobre los servicios disponibles.

Qué hacer ante una fuga de gas: los primeros pasos para reducir riesgos

El Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR) establece una serie de recomendaciones para actuar ante una posible pérdida dentro de una vivienda. Si el olor es intenso, se debe evacuar inmediatamente a todas las personas y comunicarse con los servicios de emergencia desde un lugar seguro. No se debe intentar localizar el escape ni manipular las instalaciones.

Entre las principales precauciones se encuentran:

No encender ni apagar luces, electrodomésticos o interruptores eléctricos.

No utilizar fósforos, encendedores, velas ni otros elementos que puedan producir llamas o chispas.

Ante una sospecha de fuga pequeña, abrir puertas y ventanas para favorecer la ventilación natural, siempre que pueda hacerse sin exponerse.

No utilizar teléfonos dentro del ambiente donde se sospecha que hay gas.

No encender vehículos ni accionar dispositivos eléctricos cercanos a la pérdida.

No volver a ingresar hasta que el personal especializado confirme que es seguro hacerlo.

El ENARGAS también advierte que los usuarios no deben manipular por su cuenta las llaves o los elementos de corte del medidor cuando fueron intervenidos por la distribuidora.

Explosión en Lanús: vecinos denuncian una nueva fuga de gas. Foto: Captura

Qué hacer si la fuga de gas ocurre en la calle y a qué número llamar

Si se detecta olor a gas o una pérdida en la vía pública, se debe mantener distancia, evitar cualquier fuente de ignición y advertir a los servicios de emergencia. El organismo regulador ENARGAS indica que los usuarios deben comunicarse inmediatamente con el teléfono de emergencias de su distribuidora.

En el área de servicio de Metrogas, los contactos son:

0800-999-1050: emergencias de Metrogas, las 24 horas.

100: Bomberos.

103: Defensa Civil.

911: emergencias generales.

Las llamadas deben realizarse desde una ubicación segura, alejada de la pérdida. Es necesario informar la dirección, las calles cercanas y cualquier situación de riesgo observada sin acercarse para investigar.