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Explosión en Lanús: Metrogas habilitó canales de atención para los afectados y confirmó el regreso de un grupo de vecinos a sus hogares

La empresa puso a disposición un correo electrónico y una línea telefónica para las consultas de los damnificados. Además, continúa con los trabajos para restablecer el suministro en las viviendas afectadas.

Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad
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Explosión en un caño de gas en Lanús.
Explosión en un caño de gas en Lanús. Foto: NA
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Tras el incendio provocado por una fuga de gas en Remedios de Escalada, que causó la muerte de una persona y dejó más de 30 heridos, este domingo 15 de noviembre Metrogas anunció nuevas vías de contacto destinadas a los vecinos damnificados, cuya situación fue informada por Canal 26 en notas sobre el incidente. El objetivo es atender consultas y ofrecer respuestas de acuerdo con cada situación particular.

La compañía informó que habilitó un correo electrónico y una línea telefónica para centralizar los reclamos y brindar asistencia. El primero ya está disponible y se puede utilizar a través de la dirección incidenterder@metrogas.com.ar. En tanto, el número (011) 4309-1075 comenzará a funcionar este lunes 16 de noviembre y atenderá los días hábiles, entre las 8.30 y las 17.30.

Escape de gas; explosión; Lanús; Remedios de Escalada
Escape de gas; explosión; Lanús; Remedios de Escalada

En paralelo, la empresa de gas continúa con las tareas para recuperar el suministro en las viviendas alcanzadas por el incidente. Para ello, destinó cuadrillas especiales a la zona y mantiene la coordinación con las autoridades municipales.

“Durante el día de hoy, las autoridades redujeron a 50 metros a la redonda el área que permanece interdicta. Esta medida permite que los equipos de la compañía puedan avanzar con los trabajos y ampliar progresivamente la cantidad de hogares con suministro restablecido”, dice el comunicado.

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Escape de gas; explosión; Lanús; Remedios de Escalada

Asimismo, algunos residentes comenzaron a regresar a sus viviendas durante el sábado. La vuelta del resto de los vecinos dependerá de que se garanticen las condiciones de seguridad y de que los organismos competentes autoricen el ingreso.

Incendio y explosión en Remedios de Escalada
Incendio y explosión en Remedios de Escalada

Por último, la compañía se refirió al acompañamiento que brinda a los familiares de sus empleados afectados por el episodio. Entre las medidas implementadas mencionó la contención psicológica, la atención médica y distintas prestaciones para facilitar que puedan permanecer cerca de sus seres queridos.

La asistencia también contempla soluciones de alojamiento y transporte, además de apoyo económico para afrontar las necesidades que surgieron a raíz de la emergencia.

El comunicado del Municipio de Lanús

Este domingo también lanzó un comunicado el Municipio de Lanús, en el que aseguró que se presentará como querellante en la causa judicial “dado que es evidente el incumplimiento de los protocolos de emergencias por parte de Metrogas”.

El comunicado del Municipio de Lanús.
El comunicado del Municipio de Lanús. Foto: Municipio de Lanús

También se hizo mención a la asistencia a los vecinos afectados, quienes recibirán ayuda económica extraordinaria e inmediata. Además, el gobierno local anunció la eximición de tasas municipales para los comercios del centro comercial y adelantó que enviará un proyecto a la Legislatura bonaerense para solicitar que los habitantes de la zona damnificada queden exceptuados del pago de ingresos brutos, el impuesto inmobiliario y la patente.

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