Se conoció que el conductor que provocó el choque mortal en Panamericana tenía más de 20 infracciones por exceso de velocidad

El conductor que provocó el choque en Panamericana tenía más de 20 infracciones Foto: Policía Bonaerense

En la madrugada de este sábado 10 de octubre se reportó un brutal accidente vial en Panamericana que terminó con un hombre (48) fallecido. El choque se dio entre el automóvil de la víctima, un Honda Civic de color gris, y un Honda CR-V. Este último vehículo era conducido por un joven de 21 años, a quien las autoridades le realizaron un test de alcoholemia tras el siniestro y se encontraron con que tenía 1,03 de alcohol en sangre. En las últimas horas, se supo además que el chico poseía una veintena de infracciones previas.

Actualmente, la causa está a cargo de Unidad Fiscal de Vicente López Oeste, cuyo titular es Gastón Larramendi. La última información que arrojó el peritaje del automóvil del conductor del Honda CR-V es que sumaba un total de 24 multas por exceso de velocidad ocurridas entre el año 2023 y 2026 tanto en provincia de Buenos Aires como en Capital Federal.

Tras el accidente, el sujeto de 21 años fue detenido y hasta el momento se encontraba en una comisaría del partido bonaerense. Al mismo tiempo, el fiscal lo imputó por el delito de “homicidio culposo”.

Cómo ocurrió el fatal choque en Panamericana de este madrugada

La Policía Bonaerense indicó que el hecho tuvo lugar este sábado cerca de las 6 de la mañana. En concreto, la colisión entre ambos vehículos tuvo lugar en el cruce de la calle Dorrego en Panamericana.

Según informaron testigos del hecho, el vehículo de la víctima golpeó contra el pavimento de la vereda y el hombre salió despedido. Su muerte se produjo en el acto.

El auto del joven de 21 años que provocó el accidente se prendió fuego y tuvieron que socorrerlo. Foto: Captura de video.

De inmediato, quienes presenciaron el hecho llamaron al 911. Así una patrulla policial y una ambulancia de emergencia se hizo presente en el lugar. Primero, se auxilió al joven de 21 años, quien ya había podido huir de su vehículo.

Fue atendido en vía pública y diagnosticado con politraumatismos severos. De acuerdo a lo que también se indicó, el conductor se encontraba en “estado de confusión”. En tanto, efectivos de Policía retiraron el cuerpo de la víctima con el acompañamiento de peritos criminalísticos.

Las autoridades policiales y personal de Autopistas del Sol indicaron, según detalló Infobae, que el importante despliegue policial requerido generó congestión en el área. No obstante, se dispuso la habilitación de un solo carril y desvíos por la calle Melo.

Policía Bonaerense intervino en el operativo en Panamericana. Foto: Policía Bonaerense

Choque en cadena en General Paz: se registró un herido por el siniestro

La semana pasada tuvo lugar un choque en cadena en la Autopista General Paz que dejó, en este caso, una persona herida que pudo ser atendida en la escena del hecho. El siniestro tuvo lugar el miércoles 30 de septiembre en horas de la tarde.

La Policía de la Ciudad reportó que el accidente ocurrió a la altura de Emilio Castro con destino al Río de la Plata. Además, se informó que involucró a un total de tres vehículos. Por los operativos en la zona y los posteriores peritajes automovilísticos, se produjeron importantes en la avenida General en ambos sentidos.