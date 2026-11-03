Tragedia en el Everest: dos helicópteros chocaron mientras intentaban aterrizar y dejaron un muerto y tres heridos

Choque de helicópteros en el monte Everest. Foto: EFE

Un turista indio murió y otras tres personas resultaron heridas este martes después de que dos helicópteros chocaran mientras intentaban aterrizar en la región del monte Everest, en Nepal. El accidente ocurrió en un helipuerto del distrito de Solukhumbu, a pocos kilómetros del campamento base de la montaña.

Choque de helicópteros en el monte Everest. Video: EFE.

Choque de helicópteros en el Everest: quiénes son los heridos y cómo ocurrió el accidente

Según informó la Autoridad de Aviación Civil de Nepal, el siniestro se produjo alrededor de las 8.12 de la mañana, hora local, cuando ambas aeronaves realizaban maniobras para aterrizar.

El turista fallecido viajaba en un helicóptero de la empresa Fishtail Air, junto con otro pasajero, un ciudadano neozelandés de origen indio, que sufrió heridas durante la colisión.

Choque de helicópteros en el monte Everest. Foto: EFE

Además, los pilotos de los dos helicópteros resultaron con lesiones leves. Tanto ellos como el turista herido fueron evacuados por vía aérea hacia el Hospital Mediciti, en Katmandú, a bordo de una aeronave de la empresa Prabhu Helicopter.

De esta manera, el balance del accidente es de una persona fallecida y tres heridas, aunque las autoridades continúan recopilando información sobre lo sucedido.

Choque de helicópteros en el monte Everest. Foto: EFE

Qué se sabe de los helicópteros que chocaron cerca del campamento base del Everest

De acuerdo con el comunicado oficial, los aparatos involucrados eran dos helicópteros del modelo AS350, pertenecientes a diferentes compañías privadas.

Uno de ellos, identificado con la matrícula 9N-AOD, era operado por Air Dynasty Heli Service Pvt Ltd y había partido desde el aeropuerto de Lukla hacia un helipuerto del distrito de Solukhumbu.

Choque de helicópteros en el monte Everest. Foto: EFE

La segunda aeronave, con matrícula 9N-AJR, pertenecía a Fishtail Air Pvt Ltd. Había despegado desde Gorakshep, también en Solukhumbu, con dos ciudadanos extranjeros a bordo y tenía previsto aterrizar en otro punto del mismo distrito.

Ambos helicópteros coincidieron durante las maniobras de aterrizaje, momento en el que se produjo el impacto. Por el momento, las autoridades de Nepal no informaron qué provocó el choque y continúan recabando información para esclarecer las circunstancias del accidente.

Choque de helicópteros en el monte Everest. Foto: EFE

Este artículo fue elaborado a partir de información proporcionada por EFE, con edición de Canal 26.