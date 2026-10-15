comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Caso “Leones Blancos”: la Corte Suprema rechazó la prisión domiciliaria para uno de los condenados

El máximo tribunal rechazó por inadmisible el planteo de uno de los implicados en la causa que investiga a una banda de policías que, con la ayuda de funcionarios judiciales, extorsionaba a imputados por narcotráfico, fraguaba procesos y se apropiaba de la droga.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
La Corte Suprema rechazó la prisión domiciliaria para uno de los condenados
La Corte Suprema rechazó la prisión domiciliaria para uno de los condenados Foto: archivo.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La Corte Suprema rechazó por inadmisible el planteo de uno de los implicados en la causa que investiga a una banda de policías que, con la ayuda de funcionarios judiciales, extorsionaba a imputados por narcotráfico, fraguaba procesos y se apropiaba de la droga.

Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal rechazó por inadmisible el recurso de Luis Víctor Tourn para acceder a la morigeración de su detención y cumplir arresto domiciliario.

Por razones de salud, la defensa solicitó la prisión domiciliaria. Se señalaba que padecía hipertensión, EPOC, diabetes y que había sido sometido a una operación coronaria, por lo que necesitaba controles médicos.

Corte Suprema de Justicia de la Nación. Foto: prensa.

En base a informes del Cuerpo Médico Forense y del personal de salud del Complejo Penitenciario de Marcos Paz, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de San Martín rechazó el pedido y ordenó otorgar en prisión todos los cuidados médicos necesarios. Insistió en los riesgos procesales vigentes.

Contenido Recomendado

La Corte Suprema ratificó que los municipios no pueden dejar en manos de empresas privadas la determinación y recaudación de impuestos

Municipio de San Carlos de Bariloche.

La Corte Suprema dejó firme la condena a prisión perpetua de Marcos Fernández, el expolicía que mató a dos agentes por una discusión

Manos de un hombre con esposas.

La Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible la apelación. La defensa buscó revocar la decisión en el máximo tribunal, pero el planteo fue desestimado.

En agosto pasado, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de San Martín condenó a penas de hasta 17 años de prisión a 19 expolicías bonaerenses que prestaron funciones en delegaciones antidrogas de las zonas sur y norte del conurbano, junto a seis civiles, entre ellos dos abogados, acusados de diferentes delitos que tuvieron como fin apoderarse de drogas de organizaciones dedicadas al narcotráfico para reinsertarlas en el circuito de comercialización ilegal. Según dijo el propio tribunal en el fallo, en esta causa el gran ausente fue el exfiscal de San Isidro Claudio Scapolán.

En este debate, uno de los casos más relevantes por los que se juzgó a la banda fue el “armado” del denominado caso “Leones blancos”, cuando a fines de 2013 se llevó adelante un operativo en una quinta de Moreno, correspondiente al clan Loza, que derivó en el secuestro de casi media tonelada de cocaína. Pero en la investigación se determinó que la banda policial se habría quedado con otra parte importante de droga.

Tourn, conocido como el Polaco, fue acusado como la persona que recibió en Santa Clara del Mar parte de un cargamento de 500 kilos de cocaína que uniformados de la policía bonaerense le habrían robado a una banda narco durante un procedimiento en el que intervino el fiscal Scapolán. En el reciente juicio oral, Tourn fue condenado a nueve años de prisión como coautor del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado.

Corte SupremaNP2026
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Encontraron lingotes de oro ocultos en el depósito de un inodoro en Santa Cruz:equivalen a más de $1.200 millones

    Encontraron lingotes de oro ocultos en el depósito de un inodoro en Santa Cruz: equivalen a más de $1.200 millones

  2. Caso Báez Sosa:la Corte Suprema rechazó otro de los reclamos de los rugbiers condenados

    Caso Báez Sosa: la Corte Suprema rechazó otro de los reclamos de los rugbiers condenados

  3. Entró a una página falsa del banco, le robaron $6 millones y la Justicia ordenó una indemnización de más de $11 millones

    Entró a una página falsa del banco, le robaron $6 millones y la Justicia ordenó una indemnización de más de $11 millones

  4. “Compró una pizza”:el escalofriante relato sobre lo que habría hecho el expolicía tras ocultar el cuerpo de Bárbara Aragón en una valija

    “Compró una pizza”: el escalofriante relato sobre lo que habría hecho el expolicía tras ocultar el cuerpo de Bárbara Aragón en una valija

  5. Tragedia en la Ruta 2:dos muertos tras un choque entre un auto y una moto, uno de ellos era un policía retirado

    Tragedia en la Ruta 2: dos muertos tras un choque entre un auto y una moto, uno de ellos era un policía retirado
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

La Corte Suprema ratificó que los municipios no pueden dejar en manos de empresas privadas la determinación y recaudación de impuestos

Municipio de San Carlos de Bariloche.

La Corte Suprema dejó firme la condena a prisión perpetua de Marcos Fernández, el expolicía que mató a dos agentes por una discusión

La Corte suprema dejó firme la condena a cinco años de prisión contra un exjuez federal por beneficiar a un poderoso narco

Argentina y Estados Unidos avanzan con el acuerdo comercial:los detalles del protocolo firmado por Quirno

Economía

Un clima adverso en los mercados golpeó a la Argentina y el riesgo país volvió a romper la barrera de los 600 puntos

Un clima adverso en los mercados golpeó a la Argentina y el riesgo país volvió a romper la barrera de los 600 puntos

Fue a comer a Elena, el restaurante del Four Seasons, y el ticket se viralizó:cuánto gastó y qué consumió

Argentina y Estados Unidos avanzan con el acuerdo comercial:los detalles del protocolo firmado por Quirno

“No va a haber volatilidad ni tensión”:la promesa del Gobierno para la economía argentina en 2027

Internacionales

La salud del papa León XIV:los fieles rezan por su recuperación mientras el Vaticano redefine su agenda

Rezos por la salud del papa León XIV.

En 1854 construyeron un puente de madera que se derrumbó:21 años después fue reemplazado por uno de hierro que aún funciona

Miles de personas salieron a las calles en Colombia en el primer primer paro nacional contra el gobierno de Abelardo de la Espriella

Levantar la vista, ver las estrellas y perderse en la belleza del cielo:la propuesta de Escocia que genera un auge de turismo