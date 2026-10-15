Caso “Leones Blancos”: la Corte Suprema rechazó la prisión domiciliaria para uno de los condenados

La Corte Suprema rechazó la prisión domiciliaria para uno de los condenados Foto: archivo.

La Corte Suprema rechazó por inadmisible el planteo de uno de los implicados en la causa que investiga a una banda de policías que, con la ayuda de funcionarios judiciales, extorsionaba a imputados por narcotráfico, fraguaba procesos y se apropiaba de la droga.

Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal rechazó por inadmisible el recurso de Luis Víctor Tourn para acceder a la morigeración de su detención y cumplir arresto domiciliario.

Por razones de salud, la defensa solicitó la prisión domiciliaria. Se señalaba que padecía hipertensión, EPOC, diabetes y que había sido sometido a una operación coronaria, por lo que necesitaba controles médicos.

Corte Suprema de Justicia de la Nación. Foto: prensa.

En base a informes del Cuerpo Médico Forense y del personal de salud del Complejo Penitenciario de Marcos Paz, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de San Martín rechazó el pedido y ordenó otorgar en prisión todos los cuidados médicos necesarios. Insistió en los riesgos procesales vigentes.

La Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible la apelación. La defensa buscó revocar la decisión en el máximo tribunal, pero el planteo fue desestimado.

En agosto pasado, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de San Martín condenó a penas de hasta 17 años de prisión a 19 expolicías bonaerenses que prestaron funciones en delegaciones antidrogas de las zonas sur y norte del conurbano, junto a seis civiles, entre ellos dos abogados, acusados de diferentes delitos que tuvieron como fin apoderarse de drogas de organizaciones dedicadas al narcotráfico para reinsertarlas en el circuito de comercialización ilegal. Según dijo el propio tribunal en el fallo, en esta causa el gran ausente fue el exfiscal de San Isidro Claudio Scapolán.

En este debate, uno de los casos más relevantes por los que se juzgó a la banda fue el “armado” del denominado caso “Leones blancos”, cuando a fines de 2013 se llevó adelante un operativo en una quinta de Moreno, correspondiente al clan Loza, que derivó en el secuestro de casi media tonelada de cocaína. Pero en la investigación se determinó que la banda policial se habría quedado con otra parte importante de droga.

Tourn, conocido como el Polaco, fue acusado como la persona que recibió en Santa Clara del Mar parte de un cargamento de 500 kilos de cocaína que uniformados de la policía bonaerense le habrían robado a una banda narco durante un procedimiento en el que intervino el fiscal Scapolán. En el reciente juicio oral, Tourn fue condenado a nueve años de prisión como coautor del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado.