Dejan firme la condena a un empleado acusado de abusar sexualmente de un compañero en un taller mecánico municipal de Villa Carlos Paz

Corte Suprema de Justicia de la Nación. Foto: archivo.

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a uno de los cuatro empleados de un taller mecánico de Villa Carlos Paz, Córdoba, que cometieron tres actos de abuso sexual contra un compañero de tareas. La víctima tenía en ese momento 18 años.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron la presentación de la defensa de Alejandro Pavese, quien recibió una pena de cinco años y cuatro meses por “abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el daño a la salud mental de la víctima” (una figura que el Código Penal aplica cuando el abuso, por su duración o sus circunstancias, implica un sometimiento especialmente humillante para la víctima).

En la misma causa fueron condenados Lucas López, a seis años, y Daniel Pedano y Gonzalo Benjamín Cabrera, a cinco años y medio cada uno. Además, la Justicia condenó a la Municipalidad de Villa Carlos Paz a pagarle a la víctima 14 millones de pesos de resarcimiento en concepto de “daño moral” y “gastos médicos pasados y futuros”.

Todo sucedió en un taller mecánico de Villa Carlos Paz. Foto: Unsplash

Los detalles del caso

Según la causa, los hechos ocurrieron entre diciembre de 2015 y febrero de 2016 en el taller mecánico de la Municipalidad, ubicado en la esquina de Alfonsina Storni y Los Ceibos, en Carlos Paz. De acuerdo con la investigación, comenzaron como un acoso hacia el empleado más nuevo, primero con comentarios y después con tocamientos.

La fiscalía estableció que se cometieron dos hechos de abuso sexual en un marco de humillaciones personales, en los que los acusados se aprovecharon de que el joven se encontraba en una situación de inferioridad. Según la acusación, hubo además un tercer hecho, que la fiscalía calificó como “más grave aún”: un “abuso sexual con acceso carnal” (la figura legal de la violación) gravemente ultrajante y con graves consecuencias para la salud de la víctima.

De acuerdo con la fiscalía, la víctima estaba descansando junto con sus compañeros Cabrera, Pedano y López cuando, previo acuerdo entre ellos, los agresores abusaron de él. Cuando logró zafar, salió corriendo y huyó en su automóvil. Según la investigación, el abuso fue registrado con celulares. Una vez que la víctima los denunció, los atacantes buscaron vengarse.

En 2023, la Cámara en lo Criminal y Correccional de Sexta Nominación condenó a los acusados, y el año pasado el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba rechazó el recurso presentado contra esa sentencia.

El caso de Pavese llegó a la Corte Suprema de la Nación a través de un recurso de queja (el que se presenta ante el máximo tribunal cuando una instancia inferior rechaza la apelación). La Corte lo declaró inadmisible (es decir, no reunía las condiciones para ser analizado) y dejó firme su condena.