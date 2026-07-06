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Imputaron por homicidio culposo al instructor del caso Sofía Devries, la joven que murió durante una excursión de buceo en Puerto Madryn

Se trata de Thiago Nahuel Pocovi, el instructor de buceo que pertenecía a la empresa Freediving Patagonia y responsable de la embarcación autorizada en la que falleció la joven en febrero de este año.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Sofía Devries se quedó sin suministro de aire y murió por ahogamiento.
Sofía Devries se quedó sin suministro de aire y murió por ahogamiento. Foto: redes sociales.
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Este lunes imputaron por el delito de homicidio culposo a Thiago Nahuel Pocovi, instructor de buceo de la empresa Freediving Patagonia y responsable de la embarcación autorizada en la que murió Sofía Devries en febrero de este año en Puerto Madryn.

El imputado, que actualmente reside en la Ciudad de Buenos Aires, participó de manera virtual en la audiencia que comenzó a las 10:30 horas y estuvo a cargo de la jueza penal Marcela Alejandra Pérez Bogado.

Según la investigación del Ministerio Público Fiscal de Chubut, la joven de 23 años falleció el 16 de febrero durante una inmersión de buceo en aguas profundas. En ese momento, el imputado, instructor certificado por la Asociación Profesional de Instructores de Buceo (PADI), guiaba a un grupo de siete buceadores con destino al parque subacuático del exbuque Hu Shun Yu.

El operativo que realizaron para hallar a Sofía en las aguas de Puerto Madryn. Foto: Gentileza Vecinos Madryn

La Fiscalía sostiene que, al comenzar la excursión, la visibilidad bajo el agua era extremadamente reducida, lo que impedía supervisar de manera adecuada a todos los integrantes del grupo. A pesar de esas condiciones, la actividad siguió su rumbo.

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Cómo fue el fallecimiento de Sofía Devries

Según la hipótesis de los investigadores, Sofía Devries y su pareja, ambos oriundos de Buenos Aires, quedaron sin supervisión directa al llegar al fondo. Allí, la joven comenzó a presentar signos de malestar, se quitó el regulador y, durante el intento de asistencia por parte de su compañero, se quedó sin suministro de aire y murió por ahogamiento.

La autopsia determinó que no hubo intervención de terceros y estableció que la causa del fallecimiento fue asfixia por sumersión. El cuerpo de la víctima fue hallado días después, tras un intenso operativo de búsqueda encabezado por la Prefectura Naval Argentina en la zona de Punta Cuevas, en el Golfo Nuevo.

Sofía Devries se quedó sin suministro de aire y murió por ahogamiento. Foto: NA

Los fiscales Alex Williams y Juan Pablo Santos sostienen que la participación del instructor incumplió los protocolos y las normas de seguridad que regulan la actividad, por lo que le atribuyen provisoriamente el delito de homicidio culposo.

Durante la audiencia, la Fiscalía formalizó la imputación, informó los hechos atribuidos y solicitó la apertura de la investigación penal preparatoria para profundizar la recolección de pruebas con vistas a una eventual acusación y un futuro juicio oral. La jueza hizo lugar al planteo y dio inicio formal a esa etapa del proceso.

MuerteBuceoPuerto Madryn
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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