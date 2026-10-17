Detuvieron al padre de Agostina Páez, la argentina que estuvo detenida por racismo en Brasil

Mariano Páez junto a su hija Agostina. Foto: NA

Mariano Páez, el padre de Agostina, la abogada argentina que estuvo detenida por racismo en Brasil, fue detenido acusado de robo en un comercio de Santiago del Estero.

El hecho ocurrió el 10 de octubre en un establecimiento ubicado en Termas de Río Hondo. Mientras Páez y su pareja esperaban en el sector de caja en un comercio de venta de materiales para la construcción, una empleada habría dejado una suma de dinero en efectivo junto a la ventanilla de pagos.

Cámara de seguridad de Mariano Páez en un local de Santiago del Estero. Foto: Gentileza El Liberal

Según relató el medio El Liberal, el hombre de 58 años habría aprovechado la distracción de la cajera, habría tomado ese fajo de dinero (calculado en $1.500.000) y se lo entregó a su pareja.

Ante esto, ambos se retiraron del local. Tras un llamado a la policía, los agentes analizaron las cámaras de seguridad y constataron que se trataba de Páez.

Mariano Páez junto a su hija Agostina. Foto: NA

Tras la denuncia y una serie de allanamientos, la detención se llevó a cabo en una propiedad sobre calle Alvear del barrio Alberdi de la capital santiagueña.

También se produjo la detención de María Soledad Batule, de 34 años, por ser presunta coautora del hecho. Entre los elementos incautados se encontraron la suma total de $632.600 en efectivo y una camioneta marca Toyota RAV4, propiedad del imputado.

El escándalo en un bar tras el regreso de su hija

En lo que sería un festejo íntimo por el regreso de su hija al país, el padre de Agostina Páez realizó los mismos gestos racistas que hicieron que la abogada atravesara un duro momento judicial en Brasil por racismo. En el video, se puede observar al hombre realizar el gesto de un “mono” en un bar o un salón de eventos.

Padre de Agostina Páez imitando los gestos racistas de su hija. Video: NA.

En la continuidad de las imágenes, el padre de la abogada dejó un testimonio que deberá aclarar: “Asco, a todo el Estado y la política. Soy empresario, millonario y usurero. Y narco, narco, narco en privado”.