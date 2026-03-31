Agostina Páez Foto: redes

La Justicia de Brasil dio un giro clave en el caso que mantuvo en vilo a la opinión pública argentina durante más de dos meses. Este martes, un tribunal de Río de Janeiro resolvió retirar la tobillera electrónica que llevaba la abogada argentina Agostina Páez, acusada de injuria racial, y habilitó los últimos trámites para que pueda regresar a la Argentina en las próximas horas.

La decisión judicial se produjo luego de que la defensa lograra que se aceptara un recurso de habeas corpus, lo que implicó el levantamiento de las medidas cautelares que le impedían abandonar el país vecino. Con esta resolución, Páez quedó en condiciones de esperar el avance de la causa desde su lugar de origen, Santiago del Estero.

El último paso antes de volver a la Argentina

Aunque la medida judicial ya fue confirmada, aún resta un paso administrativo clave: la aprobación final por parte del área de Migraciones de Brasil, que debe emitir el documento que autoriza formalmente su salida del país. Según fuentes judiciales, ese trámite es considerado de carácter técnico y podría resolverse en el corto plazo.

La abogada de 29 años había pagado previamente una fianza cercana a los 97.000 reales, equivalente a poco más de 18.000 dólares, condición impuesta por el tribunal como garantía del proceso penal que continúa abierto.

Cómo se originó el caso que terminó en la Justicia brasileña

El episodio que desencadenó la investigación ocurrió el 14 de enero, en un bar del barrio de Ipanema, en Río de Janeiro. Allí, una discusión por una cuenta derivó en una fuerte confrontación con empleados del lugar. La situación fue grabada en video y se viralizó rápidamente en redes sociales, generando una denuncia por injuria racial, un delito que en Brasil tiene penas severas y un fuerte impacto social.

A partir de ese momento, la Justicia brasileña ordenó medidas restrictivas: retención del pasaporte, prohibición de salida del país y uso obligatorio de una tobillera electrónica, lo que mantuvo a Páez bajo vigilancia judicial durante más de dos meses.

Agostina Paéz, la abogada argentina acusada de racismo en Brasil Foto: redes

El fallo que cambió el escenario judicial

La resolución que permitió quitar el dispositivo electrónico fue adoptada luego de una audiencia en el Tribunal Penal N.º 37 de Río de Janeiro. El juez interviniente consideró que ya no existían riesgos procesales que justificaran mantener las restricciones, especialmente tras el pago de la caución y la finalización de la etapa principal de recolección de pruebas.

Además, la fiscalía redujo la acusación original a un solo delito, lo que abrió la posibilidad de una pena menor, incluso reemplazable por tareas comunitarias y una compensación económica a las personas afectadas.

Las declaraciones de Páez tras conocerse la medida

Luego de conocerse la noticia, la abogada expresó su alivio, aunque remarcó que solo podrá sentirse tranquila una vez que pise suelo argentino. También señaló que su prioridad es reencontrarse con su familia y su entorno cercano, tras un proceso que describió como “la experiencia más difícil” de su vida.

Si bien reconoció que Brasil es un país que aprecia, admitió que el episodio le dejó temor y una marca emocional significativa.

Agostina Páez, la abogada argentina detenida en Brasil por presunta injuria racial. Foto: Redes sociales.

Qué puede pasar ahora con la causa

Aunque Páez está habilitada para regresar, el expediente judicial no quedó cerrado. La causa continuará su curso en Brasil, pero la acusada podrá afrontarla desde la Argentina, siempre que cumpla las condiciones fijadas por el tribunal, como informar domicilio y responder a futuras citaciones judiciales.

El caso generó un intenso debate público sobre el rol de las redes sociales, el alcance de la ley contra la discriminación en Brasil y las consecuencias legales de conductas registradas en espacios públicos.