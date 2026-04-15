Agostina Páez, quien fue demorada luego de ser acusada de racismo Foto: redes

Agostina Páez, la abogada que estuvo con tobillera electrónica en Brasil por racismo y que aguarda la sentencia definitiva de la Justicia, tiene un nuevo problema luego de que su expareja la haya denunciado en la provincia de Santiago del Estero por no devolverle su auto. En las últimas horas, Javier Zanoni, exnovio de Agostina, radicó una denuncia ante la fiscalía a cargo de Mariano Gómez contra la joven abogada por supuesta retención indebida y abuso de confianza, según el medio El Liberal.

En medio del escandaloso caso en Brasil, donde permaneció tres meses sin poder regresar a la Argentina, Páez recibió una mala noticia a pocos días de arribar a su provincia natal con la grave acusación de su expareja. Pese al revuelo mediático que generó esta noticia, confirmó en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas que conversó con Zanoni sobre el caso y va a quitar la denuncia en su contra.

Agostina Páez Foto: redes

Sobre cuál fue el conflicto, la abogada explicó que “él tenía mi auto a su nombre, pero sabiendo que pago y pagué siempre todo yo”. “Su abogada le recomendó esa vía… me enteré por medios y lo llamé”, agregó.

Páez señaló que se juntaron y quedaron en “hacer un acuerdo extrajudicial” para cambiar la titularidad del vehículo en cuestión para evitar futuros problemas. Respecto al conflicto en Brasil, se espera que en los próximos días se conozca el veredicto final por parte del juez en torno a la causa por racismo.

La abogada argentina Agostina Páez volvió a Buenos Aires tras ser acusada de racismo en Brasil. Foto: NA

Caso Agostina Páez: la fianza millonaria para volver a Argentina

Se conoció que la abogada Agostina Páez pagó la caución fijada en más de 18.500 dólares para que le retiraran la tobillera y el permiso para regresar al país.

El caso generó repercusión tanto en Argentina como en Brasil, en un contexto de creciente endurecimiento de las leyes contra actos de discriminación en el país vecino, donde este tipo de conductas son consideradas delitos graves.