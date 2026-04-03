Polémica: se viralizó un video del padre de Agostina Páez haciendo los mismos gestos racistas por los que detuvieron a su hija en Brasil
El empresario Mariano Páez imitó los movimientos de mono, los que la llevaron a la abogada a ser acusada en el país vecino. El descargo de la letrada en sus redes sociales.
En lo que sería un festejo íntimo por el regreso de su hija al país, el padre de Agostina Páez realizó los mismos gestos racistas que hicieron que la abogada atravesara un duro momento judicial en Brasil por racismo. En el video, se puede observar al hombre realizar el gesto de un “mono” en un bar o un salón de eventos.
En la continuidad de las imágenes, el padre de la abogada dejó un testimonio que deberá aclarar: “Asco, a todo el Estado y la política. Soy empresario, millonario y usurero. Y narco, narco, narco en privado”.
El descargo de Agostina Páez
A través de una historia de Instagram, Agostina Páez se desligó de los desafortunados gestos de su padre en Santiago del Estero. “Siento la necesidad de aclarar algunas cosas. No tengo absolutamente nada que ver con lo que está circulando. Yo estuve en mi casa, acompañada por amigos que estuvieron a mi lado durante todo este tiempo. Él estuvo presente y me acompañó en un momento difícil que atravesé, pero no puedo ni me corresponde responsabilizarme por sus actos”, inició la abogada.
“Lo que se ve es lamentable y lo repudio completamente. Yo me hago cargo de lo mío: reconocí mis errores, pedí disculpas y afronté las consecuencias. Pero solo puedo responder por mis propias acciones”, continuó en su mensaje. “Hoy estoy enfocada en reconstruirme. Después de los meses difíciles que me tocó atravesar, hay situaciones que no tienen nada que ver conmigo, y es muy triste tener que aclararlo. Gracias a quienes me acompañan y entienden. Esta pesadilla parece no terminar nunca. Qué horror”, completó.
La respuesta del padre de la letrada
Tras la viralización, Mariano Páez dialogó con la Agencia Noticias Argentinas y afirmó que “no es él” quien aparece mientras hace los gestos racistas en un bar de Santiago del Estero.
“Yo no soy. Es trucado el video”, señaló el empresario, quien rechazó las acusaciones y las críticas.