Padre de Agostina Páez imitando los gestos racistas de su hija. Foto: Captura de video.

En lo que sería un festejo íntimo por el regreso de su hija al país, el padre de Agostina Páez realizó los mismos gestos racistas que hicieron que la abogada atravesara un duro momento judicial en Brasil por racismo. En el video, se puede observar al hombre realizar el gesto de un “mono” en un bar o un salón de eventos.

Padre de Agostina Páez imitando los gestos racistas de su hija. Video: NA.

En la continuidad de las imágenes, el padre de la abogada dejó un testimonio que deberá aclarar: “Asco, a todo el Estado y la política. Soy empresario, millonario y usurero. Y narco, narco, narco en privado”.

El descargo de Agostina Páez

A través de una historia de Instagram, Agostina Páez se desligó de los desafortunados gestos de su padre en Santiago del Estero. “Siento la necesidad de aclarar algunas cosas. No tengo absolutamente nada que ver con lo que está circulando. Yo estuve en mi casa, acompañada por amigos que estuvieron a mi lado durante todo este tiempo. Él estuvo presente y me acompañó en un momento difícil que atravesé, pero no puedo ni me corresponde responsabilizarme por sus actos”, inició la abogada.

Mensaje de Agostina Páez tras la viralización del video de su padre. Foto: @AgostinaPaez

“Lo que se ve es lamentable y lo repudio completamente. Yo me hago cargo de lo mío: reconocí mis errores, pedí disculpas y afronté las consecuencias. Pero solo puedo responder por mis propias acciones”, continuó en su mensaje. “Hoy estoy enfocada en reconstruirme. Después de los meses difíciles que me tocó atravesar, hay situaciones que no tienen nada que ver conmigo, y es muy triste tener que aclararlo. Gracias a quienes me acompañan y entienden. Esta pesadilla parece no terminar nunca. Qué horror”, completó.

La respuesta del padre de la letrada

Tras la viralización, Mariano Páez dialogó con la Agencia Noticias Argentinas y afirmó que “no es él” quien aparece mientras hace los gestos racistas en un bar de Santiago del Estero.

La abogada argentina Agostina Páez volvió a Buenos Aires tras ser acusada de racismo en Brasil. Foto: NA

“Yo no soy. Es trucado el video”, señaló el empresario, quien rechazó las acusaciones y las críticas.