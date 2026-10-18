Tragedia en Río Negro: una árbitra de fútbol perdió el control de su moto y murió al chocar contra un poste de luz

Una árbitra murió al chocar contra un poste de luz cuando iba a dirigir un partido de fútbol en Río Negro Foto: Instagram: @zuuurta.yas

Una árbitra de 24 años, Yasmín Zurita, murió este sábado 17 de octubre a raíz de un trágico accidente de tránsito en General Fernández Oro, en la provincia de Río Negro. La joven formaba parte de la Asociación Provincial de Árbitros de Fútbol (APAF) y se dirigía al torneo amateur 300 Forever cuando perdió el control de su moto e impactó contra el cordón cuneta, lo que hizo que terminara chocando contra un poste de luz.

El hecho ocurrió al mediodía del sábado en la esquina de Maestro Espinoza y Mitre. El personal del Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencias (SIARME) fue notificado sobre el accidente y asistió rápidamente al lugar.

El equipo médico trasladó de urgencia al hospital local a la víctima, pero poco después los profesionales confirmaron que, pese a los esfuerzos, falleció a causa de un severo traumatismo de pelvis y hemorragia interna.

Según el diario Río Negro, el Ministerio Público Fiscal (MPF) comunicó que el Gabinete Criminalístico y personal de salud público quedó a cargo de la investigación del caso. A partir de las pericias y entrevistas realizadas a testigos y vecinos de la zona, los investigadores determinaron que no hubo otros vehículos ni terceros involucrados en el accidente.

La fecha del torneo quedó suspendida por duelo

Luego de que trascendiera la noticia por la muerte de Yasmín, desde el torneo 300 Forever dieron aviso de la suspensión de la fecha y expresaron sus condolencias a la familia, amigos y compañeros de la víctima. A su vez, la Liga Deportiva Confluencia decidió detener toda la actividad programada para este domingo 18 de octubre en señal de respeto.

El comunicado del torneo 300 Forever. Foto: Instagram: Torneo 300 Forever.

Por otro lado, desde la APAF también despidieron a la joven de 24 años con un mensaje publicado en sus redes sociales. “Hoy la familia arbitral está de luto. Con profunda tristeza recibimos la noticia del fallecimiento de Yasmín Zurita, compañera y árbitra, quien hoy perdió la vida en un accidente de tránsito”, manifestaron.

“Hay noticias que nos dejan sin palabras. Hoy solo queremos acompañar, desde el corazón, a su familia, a sus seres queridos y a todos quienes compartieron con Yasmín parte de su camino”, continúa el posteo.

“Desde nuestra comunidad arbitral abrazamos a su familia con profundo respeto y cariño. Que descanse en paz, Yasmín. Tu paso por el arbitraje y el recuerdo de quienes te conocieron permanecerán entre nosotros. Hasta siempre, volá alto”, cierra el mensaje.