Conmoción en Río Negro: encontraron sin vida al niño que cayó a un canal con su familia

Bomberos, policías, buzos y equipos de emergencia participaron del operativo realizado en el canal de riego de Fernández Oro. Foto: NA

La búsqueda que durante casi dos días mantuvo en vilo a Fernández Oro terminó este domingo con la peor noticia. Gian, el niño de 4 años que había desaparecido después de que el auto de su familia cayera a un canal de riego, fue encontrado sin vida en un sector cercano al lugar del accidente.

El hallazgo fue confirmado por el intendente de la localidad rionegrina, Gustavo Amati. De acuerdo con los primeros datos difundidos, el niño fue localizado aguas abajo, a poco más de 200 metros del punto donde el vehículo terminó dentro del cauce.

Cómo ocurrió el accidente en Fernández Oro

El episodio comenzó alrededor de las 4.30 de la madrugada del sábado 5 de septiembre, cuando el automóvil en el que viajaban el niño y sus padres salió de la calzada y cayó a un canal principal de riego. El siniestro ocurrió en una zona rural conocida como Puente de Hierro, próxima al kilómetro 1209 de la Ruta Nacional 22 y a la calle La Criollita.

Los dos adultos consiguieron salir del vehículo y ponerse a salvo, pero no pudieron rescatar al niño. La corriente desplazó el automóvil y las primeras versiones indicaron que Gian pudo haber quedado atrapado dentro de la unidad o haber sido arrastrado por el agua. El auto quedó parcialmente sumergido entre la vegetación del cauce, lo que complicó las tareas iniciales.

Bomberos, policías, buzos y equipos de emergencia participaron del operativo. Foto: Gentileza Diario Río Negro

Un operativo que se extendió durante casi dos días

Minutos después del siniestro comenzó un amplio despliegue coordinado por distintas instituciones. Participaron efectivos de la Policía de Río Negro, Bomberos Voluntarios, Prefectura Naval Argentina, Defensa Civil, la Brigada Rural y equipos especializados de buceo. También se utilizaron embarcaciones, kayaks y un dron para revisar el canal desde el agua, las orillas y el aire.

El rastrillaje se extendió por un tramo de aproximadamente tres kilómetros, desde el lugar de la caída hasta la desembocadura. Vecinos de Fernández Oro se acercaron espontáneamente para acompañar a la familia y colaborar con la logística, aunque las zonas de mayor riesgo quedaron reservadas para los rescatistas.

Las condiciones del canal dificultaron el trabajo desde el comienzo. La corriente era fuerte, el agua presentaba poca visibilidad y en el lecho se habían acumulado ramas, plásticos, botellas y otros residuos. Los equipos trabajaron para reducir el caudal y la presión del agua, una medida que finalmente facilitó la inspección de las áreas más complejas. La búsqueda se interrumpió durante la noche del sábado ante la falta de visibilidad y los riesgos operativos, y fue retomada durante la mañana del domingo. Horas más tarde se produjo el hallazgo.

Cómo sigue la investigación después del hallazgo

La confirmación puso fin al operativo y generó una profunda conmoción en Fernández Oro, una localidad del Alto Valle donde familiares, vecinos y personal de emergencia siguieron de cerca cada instancia de la búsqueda. Gian asistía a un jardín de la zona y su familia reside en la ciudad, según señalaron medios regionales. Debido a la sensibilidad del caso, las autoridades no difundieron más información personal y pidieron respetar el duelo de sus allegados.

Ahora, la investigación deberá reconstruir qué ocurrió durante los instantes previos a la caída. El Ministerio Público Fiscal de Río Negro interviene en las actuaciones y analiza las circunstancias en las que el automóvil terminó dentro del canal.

Los investigadores deberán evaluar las condiciones del camino, el recorrido realizado por el vehículo y cualquier otro elemento que permita establecer la mecánica del siniestro. Hasta que finalicen esas pericias, no existe una explicación oficial sobre la causa del accidente ni se informaron responsabilidades.