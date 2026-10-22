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Conmoción en Santiago del Estero: tiene 10 años y descubrieron que estaba embarazada de seis meses, detuvieron a su padrastro

La niña menor señaló a su padrastro como el presunto abusador y los efectivos policiales procedieron a detenerlo con una orden de la Justicia.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Policía de Santiago del Estero.
Policía de Santiago del Estero. Foto: gentileza diario Sur Santiago
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Una niña de 10 años fue atendida en un hospital de Santiago del Estero, donde los profesionales de la salud detectaron que cursaba un embarazo de aproximadamente seis meses. La situación derivó en una denuncia por abuso sexual contra su padrastro, de 33 años, quien fue detenido el martes en una vivienda rural del departamento Avellaneda.

El hecho se conoció en el Hospital de Colonia Dora, adonde la menor había concurrido para recibir atención médica. Allí, una obstetra advirtió que estaba embarazada y activó el protocolo correspondiente para dar intervención a las autoridades.

De acuerdo con lo publicado por medios de la provincia, la niña apuntó contra su padrastro y lo señaló como el presunto autor de los abusos. Su declaración dio inicio a una investigación para esclarecer lo sucedido y avanzar con la búsqueda del acusado.

La causa está a cargo del fiscal Guillermo Farías, quien dispuso distintas medidas para dar con el hombre y reunir elementos que permitan avanzar en el expediente.

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Patruller, policia bonaerense.
Hospital de Colonia Dora, Santiago del Estero.
Hospital de Colonia Dora, Santiago del Estero. Foto: Google Maps.

El operativo que permitió localizar al sospechoso

La búsqueda del acusado concluyó el martes por la mañana, cuando efectivos policiales llegaron hasta una casa ubicada en una zona rural del departamento Avellaneda. Cerca de las 10:10, los efectivos policiales encontraron al hombre y lo detuvieron con una orden de la Justicia.

Durante el procedimiento, además, incautaron un teléfono celular que será analizado por los investigadores. El objetivo es determinar si el dispositivo contiene información de interés para la causa.

Tras la detención, el hombre quedó a disposición de las autoridades judiciales. Por el momento, no se difundieron detalles oficiales sobre la imputación que se formalizará en su contra.

Las medidas judiciales para esclarecer el caso

La investigación continúa con el objetivo de reconstruir los hechos denunciados y reunir pruebas que permitan establecer las responsabilidades penales. El testimonio de la menor y las actuaciones realizadas tras la detección del embarazo forman parte de las circunstancias que dieron origen al expediente.

En paralelo, los investigadores deberán analizar el material obtenido durante el operativo y avanzar con las medidas ordenadas por la Fiscalía.

Hasta el momento, no se brindaron precisiones oficiales sobre los resultados de las pericias ni sobre las medidas de protección adoptadas para resguardar a la niña. La causa sigue en etapa de investigación.

Abuso sexualEmbarazoDetenido
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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