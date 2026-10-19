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Estaban prófugos y fueron detenidos por abuso sexual: uno de ellos tiene 23 años y un historial de más de 40 antecedentes

Los acusados tienen 23 y 38 años y fueron detenidos por la Policía de la Ciudad en los barrios de Flores y Balvanera. Los procedimientos se llevaron a cabo en la vía pública y quedaron a disposición de la Justicia.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Detuvieron a dos prófugos por abuso sexual en Flores.
Detuvieron a dos prófugos por abuso sexual en Flores. Foto: Policía de la Ciudad.
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La Policía de la Ciudad detuvo en los barrios de Flores y Balvanera a dos prófugos de la Justicia por causas de abuso sexual. Uno de ellos, de 23 años, tiene un historial de 41 antecedentes delictivos, según el parte policial al que accedió Canal 26.

Los procedimientos se llevaron a cabo en la vía pública y los detenidos quedaron a disposición de la Justicia.

Dos prófugos con antecedentes por distintos delitos

El primero de los casos ocurrió en Cayetano Rodríguez al 300, donde personal de la Comisaría Vecinal 7 C intervino en una discusión de pareja.

Al momento de identificar a los protagonistas, los efectivos comprobaron que el hombre de 38 años tenía una orden de captura vigente por un abuso sexual ocurrido el pasado 8 de julio, a requerimiento del Tribunal Oral en lo Criminal Número 4.

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Detuvieron a dos prófugos por abuso sexual en Flores y Balvanera.
Detuvieron a dos prófugos por abuso sexual en Flores y Balvanera. Foto: Policía de la Ciudad.

Además, registraba 12 causas entre 2018 y 2026 por violencia de género, violencia familiar, hostigamiento, portación ilegal de armas, lesiones, amenazas y abuso sexual simple. También tenía una prohibición de acercamiento vigente desde 2022.

Tras consultar al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Número 1, a cargo del doctor Iriarte, se dispuso su detención y traslado.

El segundo procedimiento tuvo lugar en Esparza al 100, cuando efectivos de la Comisaría Vecinal 3 A que recorrían la zona observaron a un joven de 23 años que se mostró nervioso ante la presencia policial y cambió el sentido de su marcha.

Detuvieron a dos prófugos por abuso sexual en Flores y Balvanera.
Detuvieron a dos prófugos por abuso sexual en Flores y Balvanera. Foto: Policía de la Ciudad.

Los oficiales lo identificaron y comprobaron que tenía una orden de captura vigente por abuso sexual. Además, registraba 41 antecedentes entre 2022 y 2026 por comercialización de drogas, ensuciar bienes, portación ilegal de armas, lesiones, robos y tentativas de robo.

En 2023, también había sido procesado con prisión preventiva en una causa por robo. Finalmente, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Número 8, a cargo de Francisco Alioto, ordenó su detención y traslado.

Abuso sexualDetenciónPolicía de la Ciudad
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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