Abuso sexual contra menores: los 12 proyectos que analiza el Congreso para eliminar la prescripción

La Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados empezó a analizar 12 proyectos de ley que buscan evitar la prescripción temporal de los abusos sexuales contra menores. Foto: Noticias Argentinas

La Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados empezó a analizar 12 proyectos de ley que buscan evitar la prescripción temporal de los abusos sexuales contra menores. Lo que provocó la vuelta de esta temática fue una causa donde un hombre permaneció 14 años prófugo, pero fue sobreseído porque prescribió.

Producto de la cantidad de proyectos que fueron firmados por alrededor de 30 legisladores de distintos espacios políticos, la titular de la comisión, Laura Rodríguez Machado, encabezó una reunión para iniciar el tratamiento de las iniciativas en un proyecto en conjunto en lugar de tratar cada propuesta por separado.

La titular de la comisión, Laura Rodríguez Machado, estuvo a la cabeza de una reunión informativa para iniciar el tratamiento de las iniciativas en un proyecto en conjunto en lugar de tratar cada propuesta por separado. Foto: Facebook

“Estamos frente a un tema que no tiene color político. Hay doce proyectos de legisladores de distintos espacios y todos coinciden en lo esencial: el paso del tiempo no puede ser un obstáculo para que una víctima de abuso sexual cometido durante su minoría de edad sea escuchada por la Justicia”, afirmó Rodríguez Machado al abrir el encuentro.

Cuál fue el caso de abuso sexual que derivó en la nueva discusión

El caso que derivó en los múltiples proyectos de ley en cuanto a la no prescripción de abusos sexuales fue el de una chica cuyo padrastro habría abusado sexualmente de ella a los 11 años y la habría embarazado.

Alberto Martín del Valle fue detenido en agosto de 2025 luego de estar prófugo por 14 años al ser localizado en Florencio Varela por varias tareas de inteligencia y una amplia investigación. El hecho habría ocurrido en 2009 y el pedido de captura fue emitido en 2012 por motivo de los abusos denunciados en Puán, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires.

Persona triste Foto: rawpixel.com / Ake

La hermana y abogada de la joven, Yamila Segovia, logró que el acusado fuera detenido aunque la causa fue posteriormente prescripta en primera instancia por el juez de Garantías Guillermo Mércuri por considerar extinguida la acción penal. Allí sobreseyó a Del Valle por los delitos de abuso sexual agravado y tentativa de aborto.

Ante estos sucesos, la abogada apeló la decisión ante la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca.

Cuál es el trabajo de la Comisión de Legislación Penal

La Comisión de Legislación Penal se encuentra en medio del trabajo sobre el eje principal de la discusión: la imprescriptibilidad de los abusos sexuales cometidos contra menores de edad, sumado a la suspensión e interrupción de los plazos de prescripción.

A partir de aquella iniciativa central, los diputados presentaron sus propuestas y argumentos que abordan la cuestión desde distintos puntos y formas en búsqueda de un común acuerdo para comenzar a trabajar.

La Comisión de Legislación Penal se encuentra en medio del trabajo sobre el eje principal de la discusión: la imprescriptibilidad de los abusos sexuales cometidos contra menores de edad. Foto: FOTO NA: Prensa Diputados

Una de las propuestas clave es la de la diputada María Virginia Gallardo, de La Libertad Avanza, quien busca impulsar una reforma del Código Penal para:

Agravar las penas referidas a delitos contra la integridad sexual.

Que no prescriban los delitos contra la integridad sexual.

“Nuestro proyecto propone una reforma parcial del Código Penal, en cuanto al agravamiento y prescripción de penas por delitos contra la integridad sexual”, comentó. Y habló en particular de uno de los puntos centrales de la iniciativa: “Establecemos incorporar un nuevo artículo, el 62 bis, para establecer que la acción penal para delitos sancionados con pena de prisión perpetua sea imprescriptible”.

Una de las propuestas clave es la de la diputada María Virginia Gallardo, de La Libertad Avanza, quien busca impulsar una reforma del Código Penal.

En este sentido, Rodríguez Machado consideró: “Nuestra tarea es buscar el mayor consenso posible para llegar a una solución concreta para las víctimas. Cuando las víctimas están en el centro, las diferencias se ordenan y se puede construir un texto común”.

Entre los 12 proyectos considerados por la Comisión, seis fueron presentados en 2025 y otros seis en 2026. Este año presentaron sus iniciativas:

Damián Arabia.

Marcelo Mango.

Pablo Juliano.

Luciana Potenza.

Luis Petri.

Laura Rodríguez Machado

Nancy Picón Martínez

María Virginia Gallardo

Carolina Basualdo

Pamela Verasay

Gladys Medina

Johanna Sabrina Longo

Gladys Humenuk

Giselle Castelnuovo

María Gabriela Flores

Yolanda Vega

Pablo Juliano

Y, en este sentido, Damián Arabia afirmó: “Venimos a proponer este proyecto de imprescriptibilidad de los delitos castigados con prisión perpetua, a proponer la ampliación de la imprescriptibilidad para delitos con penas temporales, y la interrupción de la prescripción por rebeldía o fuga. Creemos que hace falta aumentar las penas”.

En las próximas reuniones, la comisión va a llamar a expositores y especialistas en el tema para profundizar el debate, unificar así un criterio en materia penal y poder realizar un plenario junto con la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes.