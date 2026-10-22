Matrimonios falsos para obtener la ciudadanía: cómo era la millonaria estafa que investigan en Estados Unidos

Matrimonios falsos: detienen a un grupo que organizaba uniones en Estados Unidos. Foto: Imagen creada con IA

Este miércoles 21 de octubre, la Fiscalía Federal del Distrito de Massachusetts ordenó la detención de una presunta red de estafadores. Se trata de un grupo de personas que supuestamente organizaban matrimonios falsos en dicha ciudad de Estados Unidos.

Los agentes de Policía informaron que el modus operandi de los delincuentes era concretar aparentes casamientos entre inmigrantes ilegales con nativos para al tiempo conseguir la ciudadanía.

La Policía estadounidense comunicó que en total hay seis individuos que quedaron en prisión por el delito. Ellos fueron identificados como:

Erica Daniels (29)

Jennifer González (29)

Chreise Alejandro (39)

Amara Pugh (31)

Jessica Tavares (31)

Jaylin Hill (26), la única de las detenidas que posee antecedentes penales, en este caso, por robo con arma de fuego.

Por los delitos de albergar a inmigrantes sin documentos y por fraude podrían recibir una pena de hasta 10 años con millonarias multas.

El esquema de la estafa estaba organizada para que “todo parezca real”

La estafa matrimonial comenzaba con la publicación de imágenes en redes sociales, con la apertura de cuentas bancarias en conjunto y también con la contratación de un seguro médico que operaba en el país norteamericano. El objetivo era que nadie -y sobre todas las autoridades- sospecharan que las personas no tenían documentación legal para residir allí.

El esquema comenzaba con una estafa para convencer a las autoridades que la relación existía. Foto: Imagen creada con IA

En medio de todo este esquema sumamente premeditada, Jennier Gónzalez le habría hecho firmar “a los interesados” un contrato por sus supuestos “servicios”. Incluso les solicitaba documentación personal para luego proceder supuestamente a la ciudadanía.

Pero no solo eso. En el expediente judicial que posee el Tribunal de Massachussets, los clientes también le habrían entregado un anticipo de 500 dólares a sus supuestas parejas para que continúen en redes sociales con la farsa del vínculo conyugal.

Con cuánto dinero se habrían quedado los estafadores que organizaban matrimonios falsos en Estados Unidos

De acuerdo a la investigación policial, los estafadores habrían organizado un total de 18 matrimonios y se habrían quedado con 38 mil a 40 mil dólares por estas uniones ficticias. La investigación preliminar indica que Jennifer González sería la líder de la banda.

Los agentes creen que la mujer habría contratado a cuatro ciudadanos estadounidenses para que ellos contrajeran matrimonio con los inmigrantes sin documentación legal para residir en Estados Unidos.

La líder de la banda habría operado por más de una década. Foto: Imagen generada con IA para Canal26.com.

González habría operado con esta estafa matrimonial por más de una década. De hecho, con todo este dinero, la mujer habría comenzado a invertir en República Dominicana en la industria inmobiliaria.

Como parte de la investigación de la Policía Federal, los agentes habrían obtenido videos y hasta audios en donde González mantenía reuniones en las que quedaron en evidencia las maniobras delictivas. En esta grabación en particular, la mujer solicitaba a las víctimas un anticipo de hasta 3.000 dólares para proceder con el supuesto casamiento.

“Ver un negocio con fines de lucro cuyo único propósito es ayudar a la gente a hacer trampa simplemente pagando por ello debe resultar muy ofensivo y desalentador para quienes cumplen las leyes de nuestro país”, expresó la fiscal de la causa Leah Foley.