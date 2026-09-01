comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

De Mendoza a Nueva York: la historia del salvaje asesino Ricardo Caputo alias “Lady Killer”, el argentino que sembró el terror en Estados Unidos

Se entregó a la Policía en 1994 y cumplió solo dos años de prisión efectiva. Murió el 1 de octubre de 1997 en la cárcel de Attica en Nueva York. Quién fue “Lady Killer”.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
El infame asesino Ricardo Caputo alias Lady Killer
El infame asesino Ricardo Caputo alias Lady Killer Foto: Archivo
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El 16 de agosto de 1995, Ricardo Caputo fue condenado a prisión perpetua por el asesinato de Nathalie Brown (19) y Judith Becker (26) tras haberse entregado voluntariamente a las autoridades de Nueva York en marzo de 1994. Había permanecido prófugo por más de 20 años por los crímenes de estas mujeres y de otras dos jóvenes más: Barbara Ann Taylor (28) y Laura Gómez (23).

Durante todo este tiempo había logrado eludir a la Policía asumiendo diferentes identidades, algo que lo convirtió en uno de los asesinos más infames de la historia policial de Estados Unidos y de Argentina, ya que el sujeto era oriundo de la provincia de Mendoza. Por sus salvajes crímenes fue apodado como “Lady Killer” debido a su facilidad para seducir mujeres.

La vida de “Lady Killer” en Mendoza

Ricardo Silvio Caputo nació en el centro de la capital mendocina en el año 1949. Era el segundo de tres hermanos, Alicia y Alberto. Sin embargo, el vínculo con su familia siempre fue prácticamente nulo. Su hermano Alberto llegó a decir que, durante su infancia, Ricardo sufrió maltrato y hasta un abuso sexual.

Si bien durante su adolescencia y primera juventud, Caíto, como solían decirle, era visto por sus vecinos como un chico simpático y “buen mozo”, Caputo, de un momento a otro, abandonó su casa y vivió por un tiempo en la calle. Más tarde, a los 17 años, fue internado en un hospital neuropsiquiátrico donde le habrían diagnosticado “trastorno de personalidad antisocial”.

Contenido Recomendado

Oportunidad laboral en Mendoza:un hotel céntrico busca mucamas para tareas de limpieza y mantenimiento

Oportunidad laboral en Mendoza: un hotel céntrico busca mucamas para tareas de limpieza y mantenimiento

Mendoza:murió otro integrante de la familia que sufrió el brutal accidente en la ruta 60

Mendoza: murió otro integrante de la familia que sufrió el brutal accidente en la ruta 60
Quién fue Ricardo Caputo
Ricardo Caputo se fue a Estados Unidos a los 20 años. Foto: Archivo

Finalmente, entre los 19 y 20 años, tomó la decisión de viajar a los Estados Unidos para empezar de nuevo y encontrar un futuro en aquel país. En su primer viaje avizoró Nueva York como la ciudad en la que podía vivir, aunque no se quedó por mucho tiempo. Algunos meses después, regresó a la Argentina para cumplir con el Servicio Militar Obligatorio y para cuando concluyó con él, a principios de los años 70, volvió a los Estados Unidos para quedarse definitivamente.

Ricardo Caputo se asentó en Nueva York en los años 70 y conoció a Nathalie Brown, su primer víctima

Al llegar a Nueva York, Caputo comenzó a residir en las cercanías del Central Park, en el Hotel Plaza. Tuvo todo tipo de trabajos desde lavacopas en negocios gastronómicos hasta personal de limpieza. En 1971, cumpliendo funciones como conserje conoció a una joven empleada de banco llamada Nathalie Brown, quien rápidamente se convirtió en su novia y también en su primera víctima.

Toda parecía ir bien en su relación hasta que Nathalie comenzó a notar comportamientos violentos por parte de Caputo, quien por ese entonces tenía 22 años. Algunos meses después, a pesar de que se encontraban comprometidos, Nathalie le pidió terminar la relación, algo que el femicida tomó mal. Caputo mató a la joven en la casa de ella: la atacó con un cuchillo y finalmente la estranguló. Tras cometer el crimen, el individuo llamó a la Policía y confesó haber matado a su pareja.

Judith Becker, Barbara Ann Taylor y Laura Gómez, las otras tres víctimas de “Lady Killer”

Luego de la confesión, Caputo quedó internado en un psiquiátrico, donde le indicaron que posiblemente padecía de esquizofrenia. Pero su sed de matar no había cesado. En el hospital, conoció a la psicóloga Judith Becker, de 26 años.

Y si bien el vínculo profesional se mantuvo por un tiempo, Caputo logró manipular y seducir a la mujer con quien terminó comenzando un vínculo amoroso secreto ya que él seguía siendo paciente del centro de salud. Sin embargo, en 1974, el sujeto ya fuera del hospital, decidió matar a Judith porque diría, más tarde, que “creía que ella ya no lo quería”.

Quién fue Ricardo Caputo
Caputo con Judith Becker, su segunda víctima. Foto: Archivo

Luego de perpetrar su segundo crimen, Ricardo Caputo abandonó la escena del hecho y desapareció. Aunque la familia de Judith Becker hizo la denuncia y el sujeto era intensamente buscando por la Policía, él se encargó de burlar a las fuerzas asumiendo más de 17 personalidades falsas con documentación apócrifa.

Desde entonces, el sujeto permaneció prófugo de la Justicia por dos décadas. En ese tiempo, viajó a Hawai y a México y cometió otros dos crímenes: el de Barbara Taylor, una joven de 28 años a la que conoció en San Francisco mientras se ganaba la vida como retratista callejero y a Laura Gómez, una universitaria multimillonaria de 23 años, a quien vio por primera vez en la ciudad de México, más precisamente en Polanco. Con las dos entabló una relación amorosa que terminó con el asesinato de ambas en situaciones similares a las de anteriores víctimas.

Su regreso a Mendoza y su posterior entrega a la Policía de Estados Unidos

Hacia 1994, con varias identidades falsas encima y habiendo formado una familia en Chicago con una mujer llamada Susana, con quien tuvo cuatro hijos, Ricardo Caputo seguía siendo el asesino más buscado de Estados Unidos. En marzo de ese año, decidió regresar a Mendoza para contarle a su madre quién era.

Quién fue Ricardo Caputo
El sujeto se entregó en 1994. Foto: Archivo

También para decirle que había resuelto entregarse al FBI y así lo hizo. Pocos días después, regresó al país norteamericano y se entregó a la policía. El sujeto dio una famosa entrevista a la cadena ABC News en donde confesó que lo había para que “no haya más muertes”. Frente al Tribunal de Justicia, Caputo admitió los cuatro homicidios y recibió una pena de prisión perpetua en agosto de 1995.

El femicida Ricardo Caputo apodado como “Lady Killer” solo llegó a cumplir dos años en la cárcel. Murió el 1 de octubre de 1997 producto de un infarto cardiorrespiratorio en el Centro Correccional de de Attica en Nueva York. Tenía 48 años.

Si bien el individuo confesó haber asesinado a Judith, Nathalie, Barbara y Laura, se presume que también podría haber estado detrás de los crímenes de Devon Green (23), ocurrido en 1981 en Los Ángeles, y de Jacqueline Bernard (64), mientras estuvo prófugo. No obstante, las autoridades policiales nunca encontraron pruebas concluyentes que indicaran que Caputo habría podido ser el asesino de estas dos mujeres.

MendozaAsesinoCrímenesEstados Unidos
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temas de Sociedad. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Pasó en Córdoba:fue a cobrar la jubilación con su abuelo y acusó al chofer de una aplicación de robarles una mochila con todo el dinero

    Pasó en Córdoba: fue a cobrar la jubilación con su abuelo y acusó al chofer de una aplicación de robarles una mochila con todo el dinero

  2. La historia de amor entre Ricardo Barreda y Bertha André, su última novia:cómo conoció al cuádruple femicida de La Plata

    La historia de amor entre Ricardo Barreda y Bertha André, su última novia: cómo conoció al cuádruple femicida de La Plata

  3. Quién fue “Pepita, la Pistolera”:la vida de Margarita Di Tullio, la mujer más temida del submundo criminal de Mar del Plata

    Quién fue “Pepita, la Pistolera”: la vida de Margarita Di Tullio, la mujer más temida del submundo criminal de Mar del Plata

  4. La Fiscalía de Bolivia imputó a Fernando Cerimedo por intento de femicidio y pidió 180 días de prisión preventiva

    La Fiscalía de Bolivia imputó a Fernando Cerimedo por intento de femicidio y pidió 180 días de prisión preventiva

  5. Iba por la Ruta 2 con una botella de whisky, tomó al volante y se burló de un caso viral:“Si nos matamos, nos matamos”

    Iba por la Ruta 2 con una botella de whisky, tomó al volante y se burló de un caso viral: “Si nos matamos, nos matamos”
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

ATE anunció un paro de 48 horas en aeropuertos de todo el país:podría haber vuelos afectados

ATE anunció un paro de 48 horas en aeropuertos de todo el país: podría haber vuelos afectados

Desde la cárcel, Cerimedo respaldó los dichos del supuesto sicario y le pidió a Nadia Beller que deje de acusarlo “sin pruebas”

La mesa política definió la agenda legislativa y puso fecha para el tratamiento de la refoma electoral

“La soberanía reside en el Reino Unido”:la respuesta británica a Donald Trump sobre las Islas Malvinas

Economía

El riesgo país quedó cerca de romper el piso de los 500 puntos impulsado por la suba de las acciones argentinas en Wall Street

El riesgo país quedó cerca de romper el piso de los 500 puntos impulsado por la suba de las acciones argentinas en Wall Street

Caputo se reunió mano a mano con Scott Bessent durante la cumbre del G20 en Estados Unidos

“Fue una provocación”:los gremios rechazaron el aumento del Gobierno y anunciaron un nuevo paro universitario

ANSES:cuándo cobran en septiembre 2026 los beneficiarios con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3

Internacionales

México abatió a Luis Enrique Barragán Chávez, el líder narco buscado por el que Estados Unidos ofrecía 3 millones de dólares

México abatió a Luis Enrique Barragán Chávez, el líder narco buscado por el que Estados Unidos ofrecía 3 millones de dólares

Irán responde a los bombardeos de Estados Unidos:atacó bases militares en Jordania y Baréin

Tensión máxima en Medio Oriente:Estados Unidos bombardeó Irán por segunda vez en 48 horas

Más tensión en Europa:Alemania sospecha que Rusia está detrás de un ataque con drones y explosivos en el aeropuerto de Leipzig