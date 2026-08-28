comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Lindsay Clancy, la mujer que mató a sus tres hijos y luego intentó suicidarse: el caso que conmocionó a Estados Unidos

El hecho ocurrió el 24 de enero de 2023 en una vivienda de Duxbury, Massachusetts. El juicio contra Clancy duró cinco semanas y ahora la resolución está en manos de un jurado integrado por 12 personas.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
El caso de Lindsay Clancy, la mujer que mató a sus tres hijos en 2023.
El caso de Lindsay Clancy, la mujer que mató a sus tres hijos en 2023. Foto: The New Yorker
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El próximo lunes 31 de agosto, Lindsay Clancy, la mujer que mató a sus tres hijos Cora (5), Dawson (5) y Callan (8 meses) en la ciudad de Massachusetts, Estados Unidos, en 2023, podría conocer la resolución por parte de un jurado del Tribunal Superior de Plymouth y saber si finalmente será condenada por el homicidio agravado de los tres menores, cuya pena es de prisión perpetua sin derecho a libertad condicional.

El caso criminal de la enfermera es uno de los más resonantes de los últimos años en Estados Unidos y el juicio ha dado que hablar por las posiciones tan contrapuestas de la fiscalía y la defensa de la acusada, que se vieron expuestas en los alegatos de este jueves.

Desde entonces, el jurado se encuentra deliberando para tratar de determinar si Clancy comprendía la criminalidad de sus actos o no como aseguran sus abogados.

Triple crimen de Massachusetts: el caso de la madre que mató a sus hijos y luego intentó suicidarse

Lindsay Clancy, una enfermera de maternidad de 32 años, residía en su casa de Duxbury, Massachusetts con su esposo Patrick y sus hijos, Cora, Dawson y Callan, de apenas 8 meses de vida. La convivencia familiar parecía transcurrir de manera normal hasta aquel 24 de enero de 2023.

Contenido Recomendado

Inflación en Estados Unidos:el presidente de la Reserva Federal aseguró que la situación es “preocupante”

Inflación en Estados Unidos: el presidente de la Reserva Federal aseguró que la situación es “preocupante”

Giro histórico por Malvinas:EEUU evalúa retirar su apoyo al Reino Unido si no sube su gasto militar

Giro histórico por Malvinas: EEUU evalúa retirar su apoyo al Reino Unido si no sube su gasto militar
El caso de Lindsay Clancy, la mujer que mató a sus tres hijos
Lindsay Clancy con dos de sus hijos. Foto: WJHG

En horas de la mañana, Clancy tomó unas bandas para hacer ejercicio que solía utilizar y estranguló a los tres menores. Minutos después, acudió al balcón de un cuarto de la casa ubicado en un segundo piso y se lanzó al vacío. Si bien sobrevivió perdió la movilidad de la cadera hacia abajo y actualmente se encuentra parapléjica.

Tras el hecho, los vecinos llamaron al 911 y la mujer fue trasladada a un hospital donde permaneció internada por varias semanas hasta recuperarse. Luego finalmente quedó detenida. Al ser indagada por las autoridades judiciales, Clancy aceptó ser quien asesinó a sus tres hijos.

La posición de la defensa de Clancy

Lo que trata de demostrar su defensa no es si cometió el crimen -porque está probada su responsabilidad- sino que la mujer “no tenía intencionalidad de matar”, que, por el contrario, su conducta se debió a una severa “depresión y psicosis posparto”.

Kevin Reddington, el abogado de la enfermera, sostuvo en su alegato que su clienta fue “víctima de la nula respuesta del sistema sanitario de Estados Unidos”, ya que la mujer había pedido ayuda psicológica mucho tiempo antes de la tragedia con el objetivo de equilibrar su salud mental mientras maternaba a sus hijos.

El caso de Lindsay Clancy, la mujer que mató a sus tres hijos
Patrick se divorció de Lindsay tras el triple homicidio de sus hijos. Foto: WJHG

El abogado indicó también que a Clancy le habían recetado una gran cantidad de medicamentos, que había desarrollado episodios de delirios y alucinaciones, que incluso había expresado tener pensamientos suicidas y que, a pesar de buscar ayuda, su cuadro no fue atendido correctamente por profesionales de salud.

Su marido, Patrick, avaló en parte la versión de la defensa de su exesposa -se divorciaron luego del triple homicidio-, ya que manifestó durante su declaración que “percibía cambios en la actitud y el comportamiento de la enfermera”, pero que particularmente aquel 24 de enero, “se la notaba bien”.

El caso de Lindsay Clancy, la mujer que mató a sus tres hijos
La mujer intentó suicidarse luego de matar a sus hijos. Foto: The New Yorker

Asimismo, también mencionó que posiblemente el gran cóctel de medicamentos antidepresivos que se le había recetado a la mujer pudo haber repercutido en su comportamiento mental.

La Fiscalía asegura que Lindsay Clancy “comprendía la criminalidad de sus actos”

La Fiscalía, en cambio, no niega que Clancy tenía un problema de salud, pero sostiene que conocía exactamente las consecuencias de lo que estaba haciendo. Para los investigadores del caso, la enfermera planeó el asesinato de manera ordenada y hasta le pidió a su marido que se fuera de la casa para cometer los crímenes. Asimismo, pusieron en duda el episodio de delirio que habría sufrido justo antes de los homicidios.

Qué condena podría recibir Lindsay Clancy, la enfermera que mató a sus hijos

El Jurado de Massachusetts podría resolver entre cinco posibilidades y declararla: no culpable; no culpable por falta de responsabilidad penal debido a enfermedad mental; homicidio involuntario; homicidio en segundo grado; u homicidio en primer grado.

La Fiscalía cree que el veredicto del Jurado podría ser el de condenarla tres veces por asesinato en primer grado, lo que significa que Clancy recibiría prisión perpetua. En tanto, en el caso de que sea hallada “no culpable por enfermedad mental” podría ser trasladada a una institución psiquiátrica.

El juicio duró cinco semanas en las que declararon más de 70 testigos. Sin dudas, fue un debate con una extensa cobertura mediática en Estados Unidos, cuya resolución ha quedado en manos de un jurado de 12 personas integrado por nueve mujeres y tres hombres.

Estados UnidosCrimenJuicio
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temas de Sociedad. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Cómo fueron los últimos años de Ricardo Barreda:su paso por un hotel de San Martín, el geriátrico de José C. Paz y su último deseo

    Cómo fueron los últimos años de Ricardo Barreda: su paso por un hotel de San Martín, el geriátrico de José C. Paz y su último deseo

  2. Estafa en Entre Ríos:una mujer creyó que tenía un novio virtual británico, pidió un préstamo y le robaron casi $30 millones

    Estafa en Entre Ríos: una mujer creyó que tenía un novio virtual británico, pidió un préstamo y le robaron casi $30 millones

  3. Muerte de un nene de 6 años en Santa Fe:qué reveló la autopsia y por qué su mamá sigue detenida

    Muerte de un nene de 6 años en Santa Fe: qué reveló la autopsia y por qué su mamá sigue detenida

  4. Encontraron muerto a Max Higgins, el empresario que prometió construir el “Disney argentino” y terminó en la calle

    Encontraron muerto a Max Higgins, el empresario que prometió construir el “Disney argentino” y terminó en la calle

  5. Video:robaron un auto, no vieron la cámara y quedaron filmados hablando de un arma cargada

    Video: robaron un auto, no vieron la cámara y quedaron filmados hablando de un arma cargada
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Diputados:la oposición presiona por el proyecto de morosidad en las familias y el oficialismo quiere frenar el debate en comisiones

Diputados: la oposición presiona por el proyecto de morosidad en las familias y el oficialismo quiere frenar el debate en comisiones

El Gobierno pone en pausa la concesión del Correo Argentino:de las demoras a su importancia durante las elecciones de 2027

¿Chau reforma impositiva? Por qué Milei decidió postergar la baja general de impuestos para 2027

El poderoso vehículo 8x8 que se perfila para transformar una capacidad clave del Ejército Argentino

Economía

Fracasó la reunión del Consejo del Salario:el Gobierno fijará el aumento tras el abandono de la CGT y las CTA

Fracasó la reunión del Consejo del Salario: el Gobierno fijará el aumento tras el abandono de la CGT y las CTA

Inflación de alimentos:el pan subió más de 5% y vuelve a golpear el bolsillo

Estados Unidos le pide al Gobierno rectificar el acuerdo comercial:qué falta y qué productos alcanzaría

Bono para jubilados en septiembre 2026:cuánto paga ANSES y quiénes lo cobran completo

Internacionales

Inflación en Estados Unidos:el presidente de la Reserva Federal aseguró que la situación es “preocupante”

Inflación en Estados Unidos: el presidente de la Reserva Federal aseguró que la situación es “preocupante”

Giro histórico por Malvinas:EEUU evalúa retirar su apoyo al Reino Unido si no sube su gasto militar

Otra argentina detenida por el ICE en Estados Unidos:se encuentra en prisión hace un mes en Texas

Murió Harald V:el rey que marcó una época en Noruega y abrió el camino al reinado de Haakon VIII