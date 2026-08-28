Lindsay Clancy, la mujer que mató a sus tres hijos y luego intentó suicidarse: el caso que conmocionó a Estados Unidos

El caso de Lindsay Clancy, la mujer que mató a sus tres hijos en 2023. Foto: The New Yorker

El próximo lunes 31 de agosto, Lindsay Clancy, la mujer que mató a sus tres hijos Cora (5), Dawson (5) y Callan (8 meses) en la ciudad de Massachusetts, Estados Unidos, en 2023, podría conocer la resolución por parte de un jurado del Tribunal Superior de Plymouth y saber si finalmente será condenada por el homicidio agravado de los tres menores, cuya pena es de prisión perpetua sin derecho a libertad condicional.

El caso criminal de la enfermera es uno de los más resonantes de los últimos años en Estados Unidos y el juicio ha dado que hablar por las posiciones tan contrapuestas de la fiscalía y la defensa de la acusada, que se vieron expuestas en los alegatos de este jueves.

Desde entonces, el jurado se encuentra deliberando para tratar de determinar si Clancy comprendía la criminalidad de sus actos o no como aseguran sus abogados.

Triple crimen de Massachusetts: el caso de la madre que mató a sus hijos y luego intentó suicidarse

Lindsay Clancy, una enfermera de maternidad de 32 años, residía en su casa de Duxbury, Massachusetts con su esposo Patrick y sus hijos, Cora, Dawson y Callan, de apenas 8 meses de vida. La convivencia familiar parecía transcurrir de manera normal hasta aquel 24 de enero de 2023.

Lindsay Clancy con dos de sus hijos. Foto: WJHG

En horas de la mañana, Clancy tomó unas bandas para hacer ejercicio que solía utilizar y estranguló a los tres menores. Minutos después, acudió al balcón de un cuarto de la casa ubicado en un segundo piso y se lanzó al vacío. Si bien sobrevivió perdió la movilidad de la cadera hacia abajo y actualmente se encuentra parapléjica.

Tras el hecho, los vecinos llamaron al 911 y la mujer fue trasladada a un hospital donde permaneció internada por varias semanas hasta recuperarse. Luego finalmente quedó detenida. Al ser indagada por las autoridades judiciales, Clancy aceptó ser quien asesinó a sus tres hijos.

La posición de la defensa de Clancy

Lo que trata de demostrar su defensa no es si cometió el crimen -porque está probada su responsabilidad- sino que la mujer “no tenía intencionalidad de matar”, que, por el contrario, su conducta se debió a una severa “depresión y psicosis posparto”.

Kevin Reddington, el abogado de la enfermera, sostuvo en su alegato que su clienta fue “víctima de la nula respuesta del sistema sanitario de Estados Unidos”, ya que la mujer había pedido ayuda psicológica mucho tiempo antes de la tragedia con el objetivo de equilibrar su salud mental mientras maternaba a sus hijos.

Patrick se divorció de Lindsay tras el triple homicidio de sus hijos. Foto: WJHG

El abogado indicó también que a Clancy le habían recetado una gran cantidad de medicamentos, que había desarrollado episodios de delirios y alucinaciones, que incluso había expresado tener pensamientos suicidas y que, a pesar de buscar ayuda, su cuadro no fue atendido correctamente por profesionales de salud.

Su marido, Patrick, avaló en parte la versión de la defensa de su exesposa -se divorciaron luego del triple homicidio-, ya que manifestó durante su declaración que “percibía cambios en la actitud y el comportamiento de la enfermera”, pero que particularmente aquel 24 de enero, “se la notaba bien”.

La mujer intentó suicidarse luego de matar a sus hijos. Foto: The New Yorker

Asimismo, también mencionó que posiblemente el gran cóctel de medicamentos antidepresivos que se le había recetado a la mujer pudo haber repercutido en su comportamiento mental.

La Fiscalía asegura que Lindsay Clancy “comprendía la criminalidad de sus actos”

La Fiscalía, en cambio, no niega que Clancy tenía un problema de salud, pero sostiene que conocía exactamente las consecuencias de lo que estaba haciendo. Para los investigadores del caso, la enfermera planeó el asesinato de manera ordenada y hasta le pidió a su marido que se fuera de la casa para cometer los crímenes. Asimismo, pusieron en duda el episodio de delirio que habría sufrido justo antes de los homicidios.

Qué condena podría recibir Lindsay Clancy, la enfermera que mató a sus hijos

El Jurado de Massachusetts podría resolver entre cinco posibilidades y declararla: no culpable; no culpable por falta de responsabilidad penal debido a enfermedad mental; homicidio involuntario; homicidio en segundo grado; u homicidio en primer grado.

La Fiscalía cree que el veredicto del Jurado podría ser el de condenarla tres veces por asesinato en primer grado, lo que significa que Clancy recibiría prisión perpetua. En tanto, en el caso de que sea hallada “no culpable por enfermedad mental” podría ser trasladada a una institución psiquiátrica.

El juicio duró cinco semanas en las que declararon más de 70 testigos. Sin dudas, fue un debate con una extensa cobertura mediática en Estados Unidos, cuya resolución ha quedado en manos de un jurado de 12 personas integrado por nueve mujeres y tres hombres.