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Desaparición de Nancy Godoy en Corrientes: imputan a los detenidos por homicidio simple

La primera audiencia fue realizada Rosa Leguizamón, quien fue acusada por este delito Los abogados de la familia sostienen que se trató de un femicidio.

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Nancy Estela Godoy, docente desaparecida en Corrientes.
Nancy Estela Godoy, docente desaparecida en Corrientes. Foto: redes sociales.
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La Fiscalía que lleva adelante el caso de la desaparición de Nancy Godoy, de 52 años, en la provincia de Corrientes, decidió imputar a los cinco detenidos por homicidio simple. La primera en asistir fue Rosa Leguizamón, quien fue notificada allí mismo.

Por su parte, Gustavo Briend, abogado de la familia de Nancy, dialogó con los medios tras la primera cita y expuso que, aunque se trata de una acusación provisional, creen que la figura es errónea: “Interpretamos que fue un femicidio, pero la fiscalía la acusó de homicidio simple. Entendemos que hay un móvil, aunque en principio no se habla de un crimen premeditado”, destacó.

Comunicado por la desaparición de Nanci Godoi
Comunicado por la desaparición de Nanci Godoy Foto: Policía de Seguridad de Corrientes

Acerca de los demás detenidos, Ireneo Zarza, Sandoval, Nahuel Rojas y Ernesto Ezequiel Bordón, las imputaciones se llevarán a cabo en las próximas horas.

La sospecha sobre Rosa Leguizamón y los objetos encontrados en un allanamiento

Otra de las personas investigadas es Rosa Leguizamón, detenida el martes junto a su pareja, Nahuel Rojas, por presunto encubrimiento agravado. Los investigadores consideran que la mujer podría haber facilitado el supuesto crimen.

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Nancy Estela Godoy, docente desaparecida en Corrientes.

Entre las inconsistencias detectadas figura la información que Leguizamón le habría dado a Godoy sobre la posibilidad de regresar a Esquina durante el fin de semana. También se investigan contradicciones vinculadas con la fecha en la que la sospechosa aseguró que asistiría a una fiesta de doma en Sauce.

Durante un allanamiento realizado en una propiedad de Leguizamón en esa localidad, los efectivos encontraron una campera negra y dos alpargatas que podrían pertenecer a la docente.

Las prendas serán exhibidas a los familiares para intentar confirmar si eran de Godoy. Además de Zarza, Sandoval, Leguizamón y Rojas, permanece detenido Ernesto Ezequiel Bordón, acusado de falso testimonio.

Nancy Estela Godoy, docente desaparecida en Corrientes.
Nancy Estela Godoy, docente desaparecida en Corrientes. Foto: redes sociales.

Qué se sabe de la búsqueda de Nancy Godoy en Corrientes

La causa pasó a concentrarse en la hipótesis de un homicidio. Según la información que trascendió, los investigadores ya no trabajan sobre la posibilidad de encontrar a la docente con vida.

Como parte de las próximas medidas, la Fiscalía tiene previsto realizar dos nuevas entrevistas y obtener muestras de ADN de la hermana y del hijo de Godoy.

El material genético permitiría efectuar comparaciones en caso de encontrar restos humanos durante los rastrillajes que se desarrollan en la zona. Por el momento, el cuerpo de Nancy Godoy no fue encontrado y la investigación continúa para determinar qué ocurrió y establecer las responsabilidades de los sospechosos.

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