Desaparición de Nancy Godoy en Corrientes: hallaron cuchillos y ropa con manchas rojas en la casa de un detenido

Nancy Estela Godoy, docente desaparecida en Corrientes. Foto: redes sociales.

La investigación por la desaparición de Nancy Estela Godoy, la docente de 52 años buscada en Esquina, Corrientes, sumó un nuevo elemento: durante un allanamiento en la vivienda de un peón rural detenido, la Policía encontró cuatro cuchillos y prendas de vestir con manchas rojas.

Los objetos fueron enviados a analizar para determinar si contienen sangre humana y si pueden aportar información sobre el paradero de la mujer.

Qué encontraron en la casa del sospechoso por la desaparición de Nancy Godoy

El fiscal Javier Gustavo Mosquera confirmó que los elementos secuestrados son cuatro cuchillos, una camisa y una bombacha de campo con manchas rojizas. Las muestras fueron remitidas al Instituto Médico Forense para establecer su composición y evaluar una eventual comparación genética.

Nancy Estela Godoy, docente desaparecida en Corrientes. Foto: redes sociales.

Por el momento, no está confirmado que las manchas sean de sangre ni que los objetos estén vinculados con la desaparición de Godoy. Durante el fin de semana también fueron demoradas otras dos personas, aunque recuperaron la libertad el sábado.

La causa mantiene a un peón rural detenido mientras se esperan los resultados de las pericias. Además, el fiscal general de Corrientes, César Sotelo, dispuso reforzar la investigación con la incorporación de María Andrea González, titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas N.º 3 de Capital, y la secretaria relatora Loira Dufort Saserri.

Los últimos movimientos de la docente desaparecida en Corrientes

Godoy salió de su vivienda el 6 de octubre, alrededor de las 6 de la mañana, rumbo a la Escuela Rural Nº 626 del paraje El Malezal, donde se desempeña como directora suplente.

Aunque inicialmente existían dudas sobre si había llegado al establecimiento, el fiscal confirmó que la docente estuvo en la escuela antes de desaparecer.

Una testigo aseguró haberla visto el viernes 9 de octubre, cerca de las 14, cuando habría salido a buscar agua. Sin embargo, su familia puso en duda esa declaración.

El último contacto telefónico registrado ocurrió el miércoles 7 de octubre, a las 20:43, cuando Godoy se comunicó con uno de sus hijos. Su teléfono celular y su bolso todavía no fueron encontrados. La denuncia formal fue presentada el 15 de octubre.

Refuerzan los rastrillajes mientras la familia espera respuestas

La búsqueda se concentra en las inmediaciones del establecimiento educativo y otros sectores rurales de Esquina. Unos 90 efectivos trabajan con drones, perros y caballos para recorrer una zona con malezales, caminos anegados y problemas de comunicación.

El fiscal explicó que algunos sectores presentan hasta un metro y medio de agua, lo que dificulta las tareas. Mientras tanto, los familiares aguardan los resultados de los análisis. Sebastián, uno de los hijos de la docente, expresó su desconfianza respecto de algunos testimonios de personas que habrían tenido contacto con su madre antes de que desapareciera.

La investigación continúa abierta y todavía no se determinó qué ocurrió con Nancy Godoy.