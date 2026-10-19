comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Desaparición de Nancy Godoy en Corrientes: hallaron cuchillos y ropa con manchas rojas en la casa de un detenido

Los investigadores secuestraron cuatro cuchillos y dos prendas que serán sometidas a pericias. La Justicia confirmó que la docente estuvo en la escuela antes de desaparecer y reforzó el operativo de búsqueda.

Canal 26 | Policiales
Por Canal 26 | Policiales
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Nancy Estela Godoy, docente desaparecida en Corrientes.
Nancy Estela Godoy, docente desaparecida en Corrientes. Foto: redes sociales.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La investigación por la desaparición de Nancy Estela Godoy, la docente de 52 años buscada en Esquina, Corrientes, sumó un nuevo elemento: durante un allanamiento en la vivienda de un peón rural detenido, la Policía encontró cuatro cuchillos y prendas de vestir con manchas rojas.

Los objetos fueron enviados a analizar para determinar si contienen sangre humana y si pueden aportar información sobre el paradero de la mujer.

Qué encontraron en la casa del sospechoso por la desaparición de Nancy Godoy

El fiscal Javier Gustavo Mosquera confirmó que los elementos secuestrados son cuatro cuchillos, una camisa y una bombacha de campo con manchas rojizas. Las muestras fueron remitidas al Instituto Médico Forense para establecer su composición y evaluar una eventual comparación genética.

Nancy Estela Godoy, docente desaparecida en Corrientes.
Nancy Estela Godoy, docente desaparecida en Corrientes. Foto: redes sociales.

Por el momento, no está confirmado que las manchas sean de sangre ni que los objetos estén vinculados con la desaparición de Godoy. Durante el fin de semana también fueron demoradas otras dos personas, aunque recuperaron la libertad el sábado.

Contenido Recomendado

Buscan a una docente desaparecida en Corrientes:hay dos detenidos y su familia sospecha que fue engañada

Nancy Estela Godoy, docente desaparecida en Corrientes.

Encontraron a la adolescente de 17 años que había desaparecido en Corrientes

Encontraron a la adolescente de 17 años que había desaparecido en Corrientes

La causa mantiene a un peón rural detenido mientras se esperan los resultados de las pericias. Además, el fiscal general de Corrientes, César Sotelo, dispuso reforzar la investigación con la incorporación de María Andrea González, titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas N.º 3 de Capital, y la secretaria relatora Loira Dufort Saserri.

Los últimos movimientos de la docente desaparecida en Corrientes

Godoy salió de su vivienda el 6 de octubre, alrededor de las 6 de la mañana, rumbo a la Escuela Rural Nº 626 del paraje El Malezal, donde se desempeña como directora suplente.

Aunque inicialmente existían dudas sobre si había llegado al establecimiento, el fiscal confirmó que la docente estuvo en la escuela antes de desaparecer.

Una testigo aseguró haberla visto el viernes 9 de octubre, cerca de las 14, cuando habría salido a buscar agua. Sin embargo, su familia puso en duda esa declaración.

El último contacto telefónico registrado ocurrió el miércoles 7 de octubre, a las 20:43, cuando Godoy se comunicó con uno de sus hijos. Su teléfono celular y su bolso todavía no fueron encontrados. La denuncia formal fue presentada el 15 de octubre.

Refuerzan los rastrillajes mientras la familia espera respuestas

La búsqueda se concentra en las inmediaciones del establecimiento educativo y otros sectores rurales de Esquina. Unos 90 efectivos trabajan con drones, perros y caballos para recorrer una zona con malezales, caminos anegados y problemas de comunicación.

El fiscal explicó que algunos sectores presentan hasta un metro y medio de agua, lo que dificulta las tareas. Mientras tanto, los familiares aguardan los resultados de los análisis. Sebastián, uno de los hijos de la docente, expresó su desconfianza respecto de algunos testimonios de personas que habrían tenido contacto con su madre antes de que desapareciera.

La investigación continúa abierta y todavía no se determinó qué ocurrió con Nancy Godoy.

DesaparecidaDocentesCorrientes
Canal 26 | Policiales
Canal 26 | Policiales

Autor

Equipo de Canal 26 enfocado en traerte la información más precisa sobre el ámbito policial, la seguridad y el mundo judicial. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Estaban prófugos y fueron detenidos por abuso sexual:uno de ellos tiene 23 años y un historial de más de 40 antecedentes

    Estaban prófugos y fueron detenidos por abuso sexual: uno de ellos tiene 23 años y un historial de más de 40 antecedentes

  2. Una enfermera irá a juicio acusada de robar vacunas contra el covid para el sindicato de Camioneros

    Una enfermera irá a juicio acusada de robar vacunas contra el covid para el sindicato de Camioneros

  3. Buscan a una docente desaparecida en Corrientes:hay dos detenidos y su familia sospecha que fue engañada

    Buscan a una docente desaparecida en Corrientes: hay dos detenidos y su familia sospecha que fue engañada

  4. Trabajó ilegalmente por 20 años:imputaron a una médica uruguaya por ejercer la cardiología y realizar cirugías sin título profesional

    Trabajó ilegalmente por 20 años: imputaron a una médica uruguaya por ejercer la cardiología y realizar cirugías sin título profesional

  5. Tiene 51 años y es empresario de viajes:qué se sabe del argentino acusado de matar a toda una familia en México

    Tiene 51 años y es empresario de viajes: qué se sabe del argentino acusado de matar a toda una familia en México
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Gobierno aprobó un nuevo régimen de retiro voluntario para empleados públicos nacionales

Javier Milei le tomó juramento a Federico Sturzenegger. Foto: Presidencia

En plena tensión por Malvinas, el Gobierno impuso el secreto militar sobre la compra de equipamiento para las Fuerzas Armadas

Juan Carlos Maqueda en La Mirada, con Javier García:analizó la crisis de confianza en la Justicia y cuestionó los ataques de Milei a la prensa

Diputados:los proyectos clave que el Gobierno buscará aprobar en una sesión decisiva

Economía

Caen los bonos argentinos y el riesgo país se dispara a 676, un nuevo máximo en lo que va del año

Caen los bonos argentinos y el riesgo país se dispara a 676, un nuevo máximo en lo que va del año

Plazo Fijo:cuánto gano por invertir 1 millón de pesos a 30 días de octubre a noviembre en los principales bancos de Argentina

Rebotan las acciones en Wall Street, cae el petróleo y el riesgo país argentino alcanza su nivel más alto de octubre

Día de la Madre 2026:las ventas volvieron a caer y un dato revela qué regalos eligieron los argentinos

Internacionales

Documentos revelan cómo el gobierno de Netanyahu facilitó casi US$ 2.000 millones de Qatar hacia Gaza antes del ataque de Hamás

Documentos revelan cómo el gobierno de Netanyahu facilitó casi US$ 2.000 millones de Qatar hacia Gaza antes del ataque de Hamás

Crisis en España:profesores de escuela primaria y secundaria cortaron una autopista en Madrid en reclamo de mejoras laborales y educativas

El papa León XIV retomará las audiencias generales mientras continúa su recuperación tras la operación

Video:manifestantes incendiaron la Corte Suprema de Albania en medio de múltiples protestas, caos, destrozos y pedido de renuncia al primer mandatario